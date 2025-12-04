हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलKL राहुल का फिटनेस फंडा, जानें किसी भी देश में लंच के दौरान क्याें नहीं छोड़ते इंडियन खाना?

KL राहुल का फिटनेस फंडा, जानें किसी भी देश में लंच के दौरान क्याें नहीं छोड़ते इंडियन खाना?

केएल राहुल के अनुसार उनके दिन की शुरुआत बहुत सिंपल लेकिन न्यूट्रिशन फुल ब्रेकफास्ट से होती है. केएल राहुल बताते हैं कि भारत में रहते हुए वह लगभग हर सुबह डोस और अंडे खाते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 04 Dec 2025 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर जितने शांत और फोकस्ड दिखाई देते हैं, उनकी लाइफस्टाइल और डाइट भी उतनी ही अनुशासित हैं. चाहे लंबी क्रिकेट सीरीज हो, लगातार ट्रैवल हो या इंटरनेशनल मैचों का दबाव राहुल अपनी फिटनेस रूटीन से कभी समझौता नहीं करते हैं. हाल ही में Humans of Bombay के साथ बातचीत में उन्होंने पहली बार खुलकर बताया कि उनकी फिटनेस के पीछे असल राज क्या है और कैसे उनकी डाइट उन्हें फिजिकल और मेंटल रूप से टॉप फॉर्म में बनाए रखती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि केएल राहुल का फिटनेस फंडा क्या है और दुनिया के किसी भी देश में होने पर भी राहुल लंच में इंडियन खाना क्यों नहीं छोड़ते हैं.

सुबह की शुरुआत डोसा और अंडों से

केएल राहुल के अनुसार उनके दिन की शुरुआत बहुत सिंपल लेकिन न्यूट्रिशन फुल ब्रेकफास्ट से होती है. केएल राहुल बताते हैं कि भारत में रहते हुए वह लगभग हर सुबह डोस और अंडे खाते हैं. वह बताते हैं कि अगर मैं इंडिया में हूं और डोसा मिल रहा है तो मैं हफ्ते में 6 दिन डोसा जरूर खाता हूं. इसके अलावा राहुल डोसा के साथ रोज चार अंडे लेते हैं. यह अंडे आमलेट, एग्स बेनेडिक्ट, स्क्रैंबल्ड या फिर भुर्जी के रूप में होते हैं. वहीं विदेश में कार्ब्स के लिए वह ग्लूटेन फ्री टोस्ट लेते हैं और इसके साथ प्रोटीन मिक्स बेरीज, बनाना, नट्स और फल शामिल करते हैं.

खाने में नहीं करते कटौती

केएल राहुल बताते हैं कि वह खाना कम नहीं करते बस पोर्टियन कंट्रोल को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं. वह कहते हैं कि मैं क्वांटिटी मैनेज करता हूं शुगर और गेहूं कंट्रोल में रखता हूं लेकिन यह नहीं कहता कि यह सारी चीजें मैं बिल्कुल नहीं खाता हूं. इसके अलावा केएल बताते हैं कि वह कभी कभार पिज्जा भी खा लेते हैं. हालांकि वह ट्रेनिंग और मैच शेड्यूल के दौरान कार्ब्स की मात्रा तय रखते हैं. वहीं नॉन ट्रेनिंग दिन पर 150 ग्राम और मैच या ट्रेनिंग के दिन पर 200 ग्राम कार्ब्स की मात्रा रखते हैं. इसके अलावा राहुल की प्रोटीन के लिए पहली पसंद सीफूड है, जबकि कभी कभार वह मटन या लैम्ब भी खाते हैं. उन्होंने बताया कि वह चिकन बिल्कुल नहीं खाते हैं.

दुनिया में कहीं भी हो लंच में इंडियन खाना है जरूरी

केएल राहुल बताते हैं कि उनकी डाइट में एक चीज कभी नहीं बदलती. राहुल की डाइट में जो चीज नहीं बदलती है वह लंच में इंडियन खाना है. राहुल का कहना है कि मैं दुनिया में जहां भी रहूं मेरा लंच हमेशा इंडियन होता है. वह बताते हैं कि यह आदत वह कभी नहीं छोड़ते हैं. उनके अनुसार दोपहर का खाना ही वह समय होता है, जब उन्हें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह की स्थिरता मिलती है. इसलिए इंडियन खाना उनके लिए सबसे आरामदायक और एनर्जी देने वाला ऑप्शन होता है. वहीं केएल राहुल रात के खाने में भी लंच जैसा पैटर्न ही फॉलो करते हैं, बस मात्र थोड़ी हल्की रहती है. सब्जियों में वह 150 से 200 ग्राम मात्रा रखते हैं और वह कोशिश करते हैं कि आलू से दूरी बनाकर रखें. केएल का शाम का खाना थोड़ा हल्का और कॉन्टिनेंटल स्टाइल का होता है.

ये भी पढ़ें-लंबे समय से बना हुआ है पीठ दर्द तो न मान बैठना थकान, हो सकता इस खतरनाक कैंसर का इशारा

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 04 Dec 2025 08:15 AM (IST)
Tags :
KL Rahul Fitness Routine Rahul Diet Secrets Indian Lunch Habit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Afghanistan-Pakistan Relations: भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
हरियाणा
अपने ही घर की बच्चियों को टंकी में डुबो देती थी, शक न हो इसलिए बेटे को भी मार डाला | 'साइको किलर' की इनसाइड स्टोरी
अपने ही घर की बच्चियों को टंकी में डुबो देती थी, शक न हो इसलिए बेटे को भी मार डाला | 'साइको किलर' की इनसाइड स्टोरी
इंडिया
Putin India Visit Live: आज भारत आएंगे पुतिन, PM मोदी संग पर्सनल डिनर, जानें कब दिल्ली में उतरेगा विमान
Putin India Visit Live: आज भारत आएंगे पुतिन, PM मोदी संग पर्सनल डिनर, जानें कब दिल्ली में उतरेगा विमान
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
Advertisement

वीडियोज

कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
UP में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, Yogi की पुलिस के निशाने पर घुसपैठी । News@10
मोदी और पुतिन ने ठाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ! । Putin India Visit । PM Modi । Chitra Tripathi
2026 का रण क्या बुलडोजर vs बंगाली अस्मिता के मुद्दे पर होगा? | CM Yogi | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Afghanistan-Pakistan Relations: भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
भारत से हमारी दोस्ती तुम्हारे पेट में दर्द क्यों? तालिबान की पाकिस्तान को चेतावनी, जानें क्या-क्या कहा
हरियाणा
अपने ही घर की बच्चियों को टंकी में डुबो देती थी, शक न हो इसलिए बेटे को भी मार डाला | 'साइको किलर' की इनसाइड स्टोरी
अपने ही घर की बच्चियों को टंकी में डुबो देती थी, शक न हो इसलिए बेटे को भी मार डाला | 'साइको किलर' की इनसाइड स्टोरी
इंडिया
Putin India Visit Live: आज भारत आएंगे पुतिन, PM मोदी संग पर्सनल डिनर, जानें कब दिल्ली में उतरेगा विमान
Putin India Visit Live: आज भारत आएंगे पुतिन, PM मोदी संग पर्सनल डिनर, जानें कब दिल्ली में उतरेगा विमान
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
टेलीविजन
Aashka Goradia Pregnant: दूसरी बार मां बनने वाली हैं आशका गोराडिया, ऐनिवर्सरी पर शेयर की गुड न्यूज
दूसरी बार मां बनने वाली हैं आशका गोराडिया, ऐनिवर्सरी पर शेयर की गुड न्यूज
दिल्ली NCR
Delhi AQI: दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का दोहरा हमला, हवा भी जहरीली, रातें भी जमा देने वालीं
दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का दोहरा हमला, हवा भी जहरीली, रातें भी जमा देने वालीं
ट्रेंडिंग
Video: छपरीगिरी के चक्कर में तंदूर बन गया लड़का, दोस्तों ने नंगा करके बचाई जान- वीडियो वायरल
छपरीगिरी के चक्कर में तंदूर बन गया लड़का, दोस्तों ने नंगा करके बचाई जान- वीडियो वायरल
नौकरी
IIMC में नौकरी का बड़ा मौका, टीचिंग एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती; 26 दिसंबर तक करें आवेदन
IIMC में नौकरी का बड़ा मौका, टीचिंग एसोसिएट और प्रोफेसर के पदों पर भर्ती; 26 दिसंबर तक करें आवेदन
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget