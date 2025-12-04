KL राहुल का फिटनेस फंडा, जानें किसी भी देश में लंच के दौरान क्याें नहीं छोड़ते इंडियन खाना?

टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज केएल राहुल मैदान पर जितने शांत और फोकस्ड दिखाई देते हैं, उनकी लाइफस्टाइल और डाइट भी उतनी ही अनुशासित हैं. चाहे लंबी क्रिकेट सीरीज हो, लगातार ट्रैवल हो या इंटरनेशनल मैचों का दबाव राहुल अपनी फिटनेस रूटीन से कभी समझौता नहीं करते हैं. हाल ही में Humans of Bombay के साथ बातचीत में उन्होंने पहली बार खुलकर बताया कि उनकी फिटनेस के पीछे असल राज क्या है और कैसे उनकी डाइट उन्हें फिजिकल और मेंटल रूप से टॉप फॉर्म में बनाए रखती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि केएल राहुल का फिटनेस फंडा क्या है और दुनिया के किसी भी देश में होने पर भी राहुल लंच में इंडियन खाना क्यों नहीं छोड़ते हैं.

सुबह की शुरुआत डोसा और अंडों से

केएल राहुल के अनुसार उनके दिन की शुरुआत बहुत सिंपल लेकिन न्यूट्रिशन फुल ब्रेकफास्ट से होती है. केएल राहुल बताते हैं कि भारत में रहते हुए वह लगभग हर सुबह डोस और अंडे खाते हैं. वह बताते हैं कि अगर मैं इंडिया में हूं और डोसा मिल रहा है तो मैं हफ्ते में 6 दिन डोसा जरूर खाता हूं. इसके अलावा राहुल डोसा के साथ रोज चार अंडे लेते हैं. यह अंडे आमलेट, एग्स बेनेडिक्ट, स्क्रैंबल्ड या फिर भुर्जी के रूप में होते हैं. वहीं विदेश में कार्ब्स के लिए वह ग्लूटेन फ्री टोस्ट लेते हैं और इसके साथ प्रोटीन मिक्स बेरीज, बनाना, नट्स और फल शामिल करते हैं.

खाने में नहीं करते कटौती

केएल राहुल बताते हैं कि वह खाना कम नहीं करते बस पोर्टियन कंट्रोल को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं. वह कहते हैं कि मैं क्वांटिटी मैनेज करता हूं शुगर और गेहूं कंट्रोल में रखता हूं लेकिन यह नहीं कहता कि यह सारी चीजें मैं बिल्कुल नहीं खाता हूं. इसके अलावा केएल बताते हैं कि वह कभी कभार पिज्जा भी खा लेते हैं. हालांकि वह ट्रेनिंग और मैच शेड्यूल के दौरान कार्ब्स की मात्रा तय रखते हैं. वहीं नॉन ट्रेनिंग दिन पर 150 ग्राम और मैच या ट्रेनिंग के दिन पर 200 ग्राम कार्ब्स की मात्रा रखते हैं. इसके अलावा राहुल की प्रोटीन के लिए पहली पसंद सीफूड है, जबकि कभी कभार वह मटन या लैम्ब भी खाते हैं. उन्होंने बताया कि वह चिकन बिल्कुल नहीं खाते हैं.

दुनिया में कहीं भी हो लंच में इंडियन खाना है जरूरी

केएल राहुल बताते हैं कि उनकी डाइट में एक चीज कभी नहीं बदलती. राहुल की डाइट में जो चीज नहीं बदलती है वह लंच में इंडियन खाना है. राहुल का कहना है कि मैं दुनिया में जहां भी रहूं मेरा लंच हमेशा इंडियन होता है. वह बताते हैं कि यह आदत वह कभी नहीं छोड़ते हैं. उनके अनुसार दोपहर का खाना ही वह समय होता है, जब उन्हें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह की स्थिरता मिलती है. इसलिए इंडियन खाना उनके लिए सबसे आरामदायक और एनर्जी देने वाला ऑप्शन होता है. वहीं केएल राहुल रात के खाने में भी लंच जैसा पैटर्न ही फॉलो करते हैं, बस मात्र थोड़ी हल्की रहती है. सब्जियों में वह 150 से 200 ग्राम मात्रा रखते हैं और वह कोशिश करते हैं कि आलू से दूरी बनाकर रखें. केएल का शाम का खाना थोड़ा हल्का और कॉन्टिनेंटल स्टाइल का होता है.

