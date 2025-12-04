घर की इस एक चीज से पाएं पार्लर-जैसी चमक, सिर्फ कुछ ही दिनों में दिखेगा फर्क

आजकल हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा हमेशा साफ-सुथरा और ग्लोइंग दिखे. ऐसे में आपने सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर कोरियन ग्लास स्किन का ट्रेंड काफी सुना होगा. ये स्किन बिल्कुल चमकदार, स्मूथ और फ्रेश दिखती है. जैसे अंदर से ग्लो कर रही हो. लेकिन इसके लिए महंगे स्किनकेयर प्रोडक्ट्स या पार्लर के ट्रीटमेंट्स कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि घर बैठे सिर्फ एलोवेरा की मदद से भी आप वही कोरियन ग्लो पा सकती हैं. वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट और बिना ज्यादा खर्च किए. एलोवेरा में नेचुरल गुण होते हैं जो आपकी स्किन को अंदर से पोषण देते हैं, टैनिंग हटाते हैं और चेहरा ग्लोइंग बना देते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको एक सिंपल, आसान और पूरी तरह घरेलू स्किन केयर रूटीन बताते हैं, जिसे अपनाकर आपकी स्किन कुछ ही दिनों में इतनी चमकने लगेगी कि लोग पूछेंगे कौन से पार्लर से आई हो.

घर की इस एक चीज से पाएं पार्लर-जैसी चमक

1. एलोवेरा जेल क्लीनिंग – कोरियन ग्लास स्किन के लिए सबसे पहले चेहरे की सारी गंदगी हटाना जरूरी है. इसके लिए एलोवेरा जेल और गुलाब जल को अच्छे से मिक्स करें. एक कॉटन की मदद से इसे पूरे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से साफ करें. इससे धूल-मिट्टी, ऑयल और पसीना साफ हो जाएगा. यह स्टेप आपकी स्किन को फ्रेश करता है.

2. एलोवेरा स्क्रबिंग - अब स्किन को एक्सफोलिएट करने का टाइम है. इससे स्किन की ऊपरी लेयर पर जमी हुई गंदगी, डेड सेल्स और टैनिंग हटेगी. स्क्रबिंग के लिए एलोवेरा जेल और चावल का आटा या बारीक पिसी चीनी को मिलाकर एक स्क्रब बना लें. अब इसे हल्के हाथों से 2-3 मिनट तक चेहरे पर सर्कुलर मोशन में मसाज करें. ज्यादा जोर न लगाएं, स्किन को प्यार से ट्रीट करें. इसके बाद चेहरे को हल्के गर्म पानी से धो लें. इससे आपकी स्किन सॉफ्ट बनती है, ब्लैकहेड्स कम होते हैं और चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है.

4. एलोवेरा जेल मसाज - चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाएं और उंगलियों से धीरे-धीरे 5-7 मिनट तक मसाज करें. मसाज करते वक्त ऊपर की साइड में हाथ घुमाएं, इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. जेल को स्किन में अच्छे से सूखने दें. इसे आप रात भर भी छोड़ सकती हैं. मसाज से स्किन हाइड्रेट होती है, चेहरे पर नेचुरल नमी आती है.

5. एलोवेरा का यूज - एलोवेरा ताजा पौधे से निकालकर यूज करें. इस रूटीन के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाएं अगर आप बाहर जा रही हैं. हफ्ते में सिर्फ 2 बार यह रूटीन फॉलो करें. ज्यादा न करें वरना स्किन रफ हो सकती है. साथ ही हेल्दी खाना और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना भी स्किन को ग्लोइंग बनाए रखता है.

यह भी पढ़ें बालों को सफेद होने से बचाने के लिए खाएं ये चीजें, बनेंगे मजबूत और चमकदार