बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत भले ही ग्लैमर वर्ल्ड से दूर रहती हो, लेकिन उन्होंने कई वेंचर्स में इंवेस्ट किया हुआ है. वो अपने बिजनेस पर पूरा ध्यान दे रही हैं. मीरा एक वेलनेस सेंटर भी चलाती हैं. इस वेलनेस सेंटर का नाम Dhun है. इस सेंटर में आयुर्वेदिक थेरेपी प्रोवाइड की जाती हैं. हाल ही में मीरा ने इन थेरेपी की कितनी कीमत है इसे लेकर बात की.

मीरा के वेलनेस प्रोग्राम में थेरेपी की कीमत

Lobby Report नाम के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए मीरा ने बताया कि उनका वेलनेस सेंटर कई आयुर्वेदिक और हीलिंग थेरेपी प्रोवाइड करता है. उनकी सबसे पॉपुलर थेरेपी डीप टिश्यू है, इसकी कीमत 60 मिनट के सेशन की 6500 रुपये है. इसके अलावा Abhyanga थेरेपी की कीमत 90 मिनट की 5500 रुपये है. Udvartanam थेरेपी की कीमत 60 मिनट की 8000 रुपये है.

इसके अलावा उनके यहां एक हीलिंग थेरेपी होती है, जिसकी कीमत 15 मिनट के लिए 10 हजार रुपये है. इसका नाम Bioenergetic Scan है. इसके अलावा एक Singing Bowl थेरेपी है, इसकी कीमत 10 हजार रुपये है.

वेलनेस सेंटर पैकेज प्रोग्राम भी प्रोवाइड करवाते हैं, इसकी कीमत 7 दिन के लिए 1.75 लाख रुपये है.

इसके अलावा मीरा ने अपनी फिटनेस को लेकर कहा, 'मुझे हफ्ते में 3-4 बार वर्क आउट करना पसंद है. मुझे पिलाटे और फंक्शनल ट्रेनिंग पसंद है. शुरुआत में शाम 3 बजे के करब मुझे एनर्जी लो लगती थी. उसी वक्त मेरे बच्चे स्कूल से आते थे. इसलिए मैंने अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी कम करने का फैसला किया. ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ फुल एनर्जी के साथ टाइम बिता सकूं. हालांकि, सबसे जरुरी चीज है नींद.'

शाहिद और मीरा की शादी

बता दें कि शाहिद कपूर और मीरा राजपूत ने 7 जुलाई 2015 को शादी की थी. दोनों दो बच्चे एक बेटी और एक बेटे के पेरेंट्स हैं. शाहिद और मीरा खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं.