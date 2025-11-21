जल्दी दिमागी कमजोरी से बचना है? अपनाएं ब्रेन को फिट रखने वाले 5 जरूरी नियम

एक्सपर्ट्स के अनुसार दिमाग और शरीर लगातार एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं और मेडिसिन या योग इस कनेक्शन को मजबूत करते हैं. यह न सिर्फ तनाव कम करते हैं बल्कि नर्वस सिस्टम को भी शांत करते और ब्रेन को रिलैक्स करते हैं ‌. ऐसे में आप दिमाग को कमजोरी से बचने के लिए रोजाना मेडिटेशन और योग कर सकते हैं.