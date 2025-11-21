एक्सप्लोरर
जल्दी दिमागी कमजोरी से बचना है? अपनाएं ब्रेन को फिट रखने वाले 5 जरूरी नियम
एक्सपर्ट्स के अनुसार दिमाग को फिट रखने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन स्लीप रूटीन जरूरी है. रोजाना 6 से 8 घंटे की नींद लेने के साथ-साथ एक समान सोने और जागने का समय बनाए रखना बहुत जरूरी है.
दिमाग को फिट और एक्टिव रखना उतना ही जरूरी होता है जितना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना. उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों में भूलने की समस्या फोकस कम होना या शुरुआती दिमागी कमजोरी देखने को मिलती है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हम सही आदतें समय रहते अपनाएं तो दिमागी कमजोरी और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है. हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी यह लगातार खुद को नए अनुभवों और आदतों के आधार पर बदलता है और मजबूत करता है . इसी वजह से रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें भी ब्रेन हेल्थ पर बड़ा प्रभाव डालती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपको भी जल्दी दिमागी कमजोरी से बचना है तो अपने दिमाग को फिट रखने के लिए कौन से पांच जरूरी नियम अपनाने चाहिए.
Published at : 21 Nov 2025 10:22 AM (IST)
