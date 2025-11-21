हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थजल्दी दिमागी कमजोरी से बचना है? अपनाएं ब्रेन को फिट रखने वाले 5 जरूरी नियम

जल्दी दिमागी कमजोरी से बचना है? अपनाएं ब्रेन को फिट रखने वाले 5 जरूरी नियम

एक्सपर्ट्स के अनुसार दिमाग को फिट रखने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन स्लीप रूटीन जरूरी है. रोजाना 6 से 8 घंटे की नींद लेने के साथ-साथ एक समान सोने और जागने का समय बनाए रखना बहुत जरूरी है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 21 Nov 2025 10:23 AM (IST)
एक्सपर्ट्स के अनुसार दिमाग को फिट रखने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन स्लीप रूटीन जरूरी है. रोजाना 6 से 8 घंटे की नींद लेने के साथ-साथ एक समान सोने और जागने का समय बनाए रखना बहुत जरूरी है.

दिमाग को फिट और एक्टिव रखना उतना ही जरूरी होता है जितना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना. उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों में भूलने की समस्या फोकस कम होना या शुरुआती दिमागी कमजोरी देखने को मिलती है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर हम सही आदतें समय रहते अपनाएं तो दिमागी कमजोरी और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है. हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी यह लगातार खुद को नए अनुभवों और आदतों के आधार पर बदलता है और मजबूत करता है . इसी वजह से रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें भी ब्रेन हेल्थ पर बड़ा प्रभाव डालती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आपको भी जल्दी दिमागी कमजोरी से बचना है तो अपने दिमाग को फिट रखने के लिए कौन से पांच जरूरी नियम अपनाने चाहिए.

1/5
एक्सपर्ट्स के अनुसार दिमाग को फिट रखने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन स्लीप रूटीन जरूरी होता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रोजाना 6 से 8 घंटे की नींद लेने के साथ-साथ एक समान सोने और जागने का समय बनाए रखना बहुत जरूरी है. लगातार बदलती नींद का शेड्यूल दिमाग की कार्यक्षमता को धीमा कर देता है.
एक्सपर्ट्स के अनुसार दिमाग को फिट रखने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन स्लीप रूटीन जरूरी होता है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रोजाना 6 से 8 घंटे की नींद लेने के साथ-साथ एक समान सोने और जागने का समय बनाए रखना बहुत जरूरी है. लगातार बदलती नींद का शेड्यूल दिमाग की कार्यक्षमता को धीमा कर देता है.
2/5
वहीं न्यूरोसर्जन बताते हैं की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शरीर के कई प्रक्रियाओं जैसे ब्लड फ्लो, स्टैमिना और फोकस को बेहतर बनाती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार हफ्ते में दो से तीन दिन हल्की-फुल्की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दिमागी क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
वहीं न्यूरोसर्जन बताते हैं की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शरीर के कई प्रक्रियाओं जैसे ब्लड फ्लो, स्टैमिना और फोकस को बेहतर बनाती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार हफ्ते में दो से तीन दिन हल्की-फुल्की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग दिमागी क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
3/5
एक्सपर्ट्स के अनुसार दिमाग और शरीर लगातार एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं और मेडिसिन या योग इस कनेक्शन को मजबूत करते हैं. यह न सिर्फ तनाव कम करते हैं बल्कि नर्वस सिस्टम को भी शांत करते और ब्रेन को रिलैक्स करते हैं ‌. ऐसे में आप दिमाग को कमजोरी से बचने के लिए रोजाना मेडिटेशन और योग कर सकते हैं.
एक्सपर्ट्स के अनुसार दिमाग और शरीर लगातार एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं और मेडिसिन या योग इस कनेक्शन को मजबूत करते हैं. यह न सिर्फ तनाव कम करते हैं बल्कि नर्वस सिस्टम को भी शांत करते और ब्रेन को रिलैक्स करते हैं ‌. ऐसे में आप दिमाग को कमजोरी से बचने के लिए रोजाना मेडिटेशन और योग कर सकते हैं.
4/5
एक्सपर्ट यह भी चेतावनी देते हैं कि लगातार थकान, तनाव और खुद को बर्नआउट करने से ब्रेन हेल्थ को नुकसान पहुंचता है. दरअसल एक्सपर्ट के अनुसार बर्नआउट मेंटल, फिजिकल और इमोशनल थकान की कंडीशन है जो दिमाग की क्लियरिटी और सोचने की क्षमता कमजोर कर देती है. इसलिए बर्नआउट साइकिल को तोड़ना जरूरी होता है.
एक्सपर्ट यह भी चेतावनी देते हैं कि लगातार थकान, तनाव और खुद को बर्नआउट करने से ब्रेन हेल्थ को नुकसान पहुंचता है. दरअसल एक्सपर्ट के अनुसार बर्नआउट मेंटल, फिजिकल और इमोशनल थकान की कंडीशन है जो दिमाग की क्लियरिटी और सोचने की क्षमता कमजोर कर देती है. इसलिए बर्नआउट साइकिल को तोड़ना जरूरी होता है.
5/5
एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि लगातार भागदौड़ वाली जिंदगी, बिना आराम के काम और ओवरएक्सर्शन को हसल कल्चर मान लेना दिमाग को भारी नुकसान पहुंचाता है. उनके अनुसार असली समझदारी स्मार्ट वर्क और खुद को रिचार्ज करने का समय देना है, ताकि ब्रेन बेहतर तरीके से काम कर सके.
एक्सपर्ट्स यह भी बताते हैं कि लगातार भागदौड़ वाली जिंदगी, बिना आराम के काम और ओवरएक्सर्शन को हसल कल्चर मान लेना दिमाग को भारी नुकसान पहुंचाता है. उनके अनुसार असली समझदारी स्मार्ट वर्क और खुद को रिचार्ज करने का समय देना है, ताकि ब्रेन बेहतर तरीके से काम कर सके.
Published at : 21 Nov 2025 10:22 AM (IST)
Tags :
Brain Fitness Tips Prevent Memory Loss Cognitive Health Habits Improve Focus Naturally

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
बिहार
Exclusive: उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूरी था बेटे को नीतीश कैबिनेट में भेजना, बोले- 'विधायकों ने खूब पलटी मारी...'
उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूरी था बेटे को नीतीश कैबिनेट में भेजना, बोले- 'विधायकों ने खूब पलटी मारी'
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
स्पोर्ट्स
WPL 2025: महिला प्रीमियर लीग में गेंदबाजों का दबदबा, जानिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में
WPL में गेंदबाजों का दबदबा, जानिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Bihar New Cabinet: सोशल इंजीनियरिंग 10.0 ..संदेश साफ है | Nitish | Janhit with Chitra Tripathi
UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
PM मोदी G20 समिट के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना, तीन प्रमुख सत्रों को करेंगे संबोधित, जानें पूरा शेड्यूल
बिहार
Exclusive: उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूरी था बेटे को नीतीश कैबिनेट में भेजना, बोले- 'विधायकों ने खूब पलटी मारी...'
उपेंद्र कुशवाहा के लिए जरूरी था बेटे को नीतीश कैबिनेट में भेजना, बोले- 'विधायकों ने खूब पलटी मारी'
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
स्पोर्ट्स
WPL 2025: महिला प्रीमियर लीग में गेंदबाजों का दबदबा, जानिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में
WPL में गेंदबाजों का दबदबा, जानिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में
बॉलीवुड
Masti 4 Vs 120 Bahadur BO Day 1 Prediction: '120 बहादुर' या 'मस्ती 4', पहले दिन कौन सी फिल्म मारेगी बाजी? जानें- कितने करोड़ से कर सकती हैं ओपनिंग
'120 बहादुर' या 'मस्ती 4', पहले दिन कौन सी फिल्म मारेगी बाजी? जानें- कैसी रहेगी ओपनिंग?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
क्या अदरक वाली चाय सच में घटाती है वजन, जानें इस दावे को लेकर क्या कहती है रिसर्च?
क्या अदरक वाली चाय सच में घटाती है वजन, जानें इस दावे को लेकर क्या कहती है रिसर्च?
फैशन
त्योहार और फंक्शन में आप बनेंगी ट्रेंडसेंटर, इन शानदार सूट डिजाइन से खिल उठेगा आपका रंग
त्योहार और फंक्शन में आप बनेंगी ट्रेंडसेंटर, इन शानदार सूट डिजाइन से खिल उठेगा आपका रंग
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget