फिल्म मेकर राज निदिमोरु ने हाल ही में एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु से शादी की थी. वहीं उनकी एक्स वाइफ श्यामली ने राज और सामंथा की शादी के चार दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है. श्यामली ने उन सभी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनका साथ दिया. जानते हैं उन्होंने और क्या कहा है?

श्यामाली डे ने राज-सामंथा की शादी पर तोड़ी चुप्पी

श्यामाली ने गुरुवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर एक लंबा नोट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने 1 दिसंबर को अपने एक्स पति राज और सामंथा की शादी के बाद से मिले सपोर्ट पर ग्रेटिट्यूड जताया. उन्होंने अपने नोट की शुरुआत में लिखा, "मैंने पूरी रात जागकर, करवटें बदलते हुए और विचार-विमर्श करते हुए बिताई और मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसे स्वीकार न करना अनग्रेटफुल होगा." श्यामाली ने लिखा कि वह मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही हैं और इसका एक हिस्सा सभी लोगों को 'शांति, प्रेम, क्षमा, आशा, प्रकाश, आनंद, प्रेमपूर्ण दया, सद्भावना और अच्छा करने की इच्छा' का आशीर्वाद देना है.

उनका मानना ​​है कि अब उन्हें जो सपोर्ट मिल रहा है, वह इसी का रिजल्ट है., उन्होंने लिखा, "जैसा कि एक दोस्त ने मुझे याद दिलाया, अब मुझे जो मिल रहा है, वह बस उस एनर्जी की वापसी है." यह बताते हुए कि उनका कोई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर या सोशल मीडिया को संभालने वाला कोई सहयोगी नहीं है, उन्होंने खुलासा किया कि अब वह शादी से कहीं ज़्यादा किसी और चीज़ से जूझ रही हैं. 4 नवंबर को उनके गुरु को स्टेज 4 कैंसर का पता चला, और इस समय उनका ध्यान इसी पर है. उन्होंने आगे लिखा, "इसलिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस स्पेस को क्लीन रखें." लास्ट में उन्होंने सभी का एक बार फिर धन्यवाद किया और उनकी गुड हेल्थ, सुख, समृद्धि और स्प्रिचुअलिटी की कामना की.





राज निदिमोरु की सामंथा रुथ प्रभु से शादी

राज ने 2015 में श्यामाली से शादी की थी, और यह पता नहीं चल पाया है कि कि दोनों कब अलग हुए या इनका कब तलाक हुआ. हालांकि ऐसी खबरें थीं कि वे 2022 में अलग हो गए थे. श्यामाली ने 2023 में ही राज के बारे में पोस्ट कर दिया था.

2024 में, ऐसी अफवाहें फैलने लगीं कि वह "द फैमिली मैन सीज़न 2" और "सिटाडेल: हनी बनी" स्टार सामंथा को डेट कर रहे हैं. इस जोड़े ने 1 दिसंबर को कोयंबटूर के ईशा फाउंडेशन में आयोजित भूत शुद्धि विवाह समारोह में अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था. वहीं एक दिसंबर को ये शादी के बंधन में बंध गए. उनकी शादी में उनके 30 करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य मौजूद थे.