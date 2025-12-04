Gas Cylinder Safety Tips: एक वक्त था जब लोगों को खाना बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हों पर लकड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता था. कुछ लेकिन अब वक्त के साथ माहौल बदल गया है आज के वक्त में लगभग हर घर में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल आम बात है. खाना जल्दी बनने लगे, समय बचे और किचन में काम आसान हो. यही वजह है कि ज्यादातर घरों में लोग LPG सिलेंडर ही इस्तेमाल होता है.

लेकिन एलजी सिलेंडर का इस्तेमाल करनाल लोगों को जितना आराम यह देता है. उतनी ही सावधानी भी मांगता है. गैस से जुड़ी एक छोटी गलती भी बड़ा खतरा बन सकती है. इसी वजह से सिलेंडर का इस्तेमाल करते समय कुछ स्मार्ट टिप्स हर घर में फॉलो करना जरूरी है. जिनसे बड़े हादसे से टाले जा सकते हैं. चलिए बताते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी.

सिलेंडर मेंटेनेंस के जरूरी नियम

किचन में गैस सिलेंडर को हमेशा खुली और हवादार जगह पर रखना सबसे पहला नियम है. किचन में एयर फ्लो जितना अच्छा रहेगा. जोखिम उतना ही कम होगा. सिलेंडर को कभी भी चूल्हे, ओवन या किसी भी हीट सोर्स के बिलकुल पास न रखें. नया सिलेंडर आने पर साबुन के झाग से लीकेज टेस्ट करना आदत बनाएं. पाइप अगर थोड़ा भी पुराना या टाइट लगे.

यह भी पढ़ें: सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने के लिए कितनी सैलरी होनी जरूरी? जान लें हर नियम

तो देर न करते हुए तुरंत बदल दें. रेगुलेटर की फिटिंग टाइट है या नहीं टाइम टू टाइम यह चेक करते रहें. कई बार लोग सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह घसीट देते हैं. जो गलत है. ऐसा करने से वाल्व में समस्या आ सकती है. सही हैंडलिंग और छोटी-छोटी मेंटेनेंस हैबिट्स आपको सिलेंडर से जुड़ी बड़ी परेशानियों से दूर रखती हैं.

गैस इस्तेमाल करते समय क्या-क्या ध्यान रखें?

खाना बनाते समय गैस नोजल और पाइप के पास हल्की सी भी गैस की गंध आए तो तुरंत सावधान हो जाएं. सबसे पहले चूल्हा ऑफ करें, खिड़कियां-दरवाजे खोलकर वेंटिलेशन बढ़ाएं और कमरे में मौजूद सभी इलेक्ट्रॉनिक स्विच ऑफ रखें. कई लोग गैस लीक चेक करने के लिए माचिस जलाते है. जो सबसे खतरनाक गलती है. गैस की तेज गंध होने पर सिलेंडर को न छुएं.

यह भी पढ़ें: सिर्फ 436 रुपये में जबरदस्त बीमा कवर, जान लें इस सरकारी स्कीम के बारे में

सिर्फ रेगुलेटर बंद करें और जरूरत लगे तो हेल्पलाइन पर कॉल करें. स्टोव को हमेशा साफ रखें. क्योंकि तेल या गंदगी जमा होने से बर्नर की लौ बिगड़ने लगती है और गैस की खपत भी बढ़ती है. खाना बनाते समय किचन से दूर न जाएं. खासकर जब कोई चीज उबल रही हो. इन बातों का ध्यान रखेंगे को गैस सिलेंडर के इस्तेमाल में सेफ्टी बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें: क्रेडिट कार्ड यूज बढ़ा तो साथ में दिक्कतें भी बढ़ीं, आखिर क्यों आ रहीं हैं इतनी शिकायतें?