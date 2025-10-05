हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Foods For Heart Health: डाइट में शामिल कर लें ये 6 फूड तो साफ हो जाएंगी हार्ट की आर्टरीज, स्ट्रोक से भी नैचुरली होगा बचाव

healthy arteries tips: हमारे शरीर में आर्टरीज का बहुत जरूरी काम है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत हार्ट अटैक या फिर स्टोक जैसी समस्या को जन्म देती है. चलिए आपको बताते हैं कि इसे सही कैसे रखा जाए.

By : सोनम  | Updated at : 05 Oct 2025 02:36 PM (IST)
आर्टरीज, ऑक्सीजन युक्त खून को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाने का काम करती हैं. आर्टरीज में किसी तरह की ब्लॉकेज अंदरूनी हिस्से में फैट, कोलेस्टॉल सहित अन्य पदार्थों के जमा होने से हो जाता है. यह समय के साथ ब्लड के फ्लो को कम कर सकता है, जिसके चलते हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है.

इसमें सबसे पहला नाम ओट्स का आता है, यह आर्टरीज के ब्लॉकेज को खत्म करने की क्षमता रखता है. इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. अगर आप ओट्स को अपने डेली डाइट में शामिल करते हैं, तो हार्ट से संबंधित दिक्कतें काफी कम होने लगती हैं.
इसमें दूसरा नाम मसालों का आता है. मसालों में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो रेडिकल लेवल को कम करके ब्लड लेवल को नियंत्रित करता है. आप तरह-तरह के मसाले जैसे कि अदरक, मिर्च, दालचीनी, और काली मिर्च को अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो हार्ट अटैक और कई अन्य तरह की दिक्कतें कम हो जाती हैं.
टमाटर को हम किसी न किसी तरह से डेली अपनी डाइट में शामिल करते हैं. यह भी आर्टरीज को ब्लॉकेज होने से रोकने में काफी मददगार होता है. इसके फायदे अदरक, मिर्च, दालचीनी, और काली मिर्च जैसे मसालों की तरह ही हैं.
इस लिस्ट में अगला नाम क्रूसीफेरस सब्जियों का है. इसमें पालक, ब्रोकली जैसी सब्जियों को शामिल किया जाता है. ये न सिर्फ आर्टरी में किसी तरह की रुकावट को कम करते हैं, साथ ही एथेरोस्क्लेरोसिस की दिक्कतों को भी कम करने में मददगार होते हैं.
आप अपनी डाइट में सिट्रस के फल को भी शामिल कर सकते हैं. ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करने में काफी मदद करते हैं. ये दो ऐसे खतरे हैं जो एथेरोस्क्लेरोसिस से लिंक होते हैं.
इस लिस्ट में आखिरी नाम जो है वह है मछली का. जी हां, मछली भी आपको हार्ट से जुड़ी तमाम तरह की दिक्कतों से बचा कर रखती है. इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड की मात्रा भरपूर पाई जाती है, जो हार्ट अटैक की दिक्कतों को कम करने में काफी मददगार है.
Published at : 05 Oct 2025 02:36 PM (IST)
Healthy Arteries Tips Foods For Heart Health Oats Benefits For Heart

Embed widget