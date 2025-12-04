अब वजन घटाने डाइट के लिए प्लान बनाना आसान, फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया ChatGPT का स्मार्ट तरीका

आजकल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से जगह बना रही है. चाहे ईमेल लिखना हो, ऑफिस का शेड्यूल संभालना हो या घर के छोटे-मोटे काम, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हमारी मदद कर रहा है. इसी बीच, अब लोग अपनी फिटनेस और हेल्थ को भी तकनीक की मदद से बेहतर बनाने लगे हैं. पहले जहां वजन घटाने के लिए डाइट चार्ट बनवाने में कई डॉक्टरों या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना पड़ता था, अब वही काम आप अपने फोन से कुछ ही मिनटों में कर सकते हैं. वह भी ChatGPT की मदद से, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट और Dr. Rebecca Physiotherapy की संस्थापक रेबेका पिंटो ने एक आसान और समझने योग्य तरीका बताया है.

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने ChatGPT की मदद से कुछ ही मिनटों में पर्सनलाइज्ड वजन घटाने की योजना बनाने का तरीका समझाया.रेबेका बताती हैं कि अगर आपको अपने BMR (Basal Metabolic Rate), TDEE (Total Daily Energy Expenditure) और सही माइक्रो ब्रेकडाउन जानना हो, यानी आपको दिन में कितनी कैलोरी और किस अनुपात में प्रोटीन, कार्ब और फैट लेना चाहिए तो ChatGPT यह सब तुरंत बता सकता है. बस आपको सही जानकारी और सही प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत है.



1. अपने BMR, TDEE और मैक्रोज की कैल्क्युलेशन करवाएं - रेबेका का कहना है कि ChatGPT आपके शरीर, उम्र और जीवनशैली से जुड़ी जानकारी लेकर आपके लिए एक सटीक कैलोरी लक्ष्य तैयार कर सकता है. इसके लिए आपको ChatGPT से लिखकर पूछना है कि फैट कम करने के लिए मेरे बीएमआर, टीडीईई, और आदर्श कैलोरी प्लस मैक्रो लक्ष्यों की कैल्क्युलेशन करें. मैं [उम्र], वर्षीय [पुरुष/महिला], [ऊंचाई सेमी में], [वजन किलोग्राम में], [ एक्टिविटी लेवल , हल्का, मिडीयम और एक्टिव] हूं. मैं [वसा कम करना] चाहता/चाहती हूं.

इसमें आप अपनी उम्र, लिंग, वजन, ऊंचाई और अपनी एक्टिविटी लेवल जैसी जानकारी भर देंगे. ChatGPT इन आंकड़ों के आधार पर बताता है कि आपका शरीर आराम की अवस्था में कितनी कैलोरी जलाता है, आप पूरे दिन में कुल कितनी कैलोरी खर्च करते हैं , वजन कम करने के लिए आपको दिन में कितनी कैलोरी खानी चाहिए, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का सही प्लान क्या होना चाहिए. इस तरह आपको एकदम पर्सनलाइज्ड कैलोरी और मैक्रो गाइड मिल जाती है.

2. अपने लिए एक भारतीय डाइट प्लान बनवाएं - जब आपको अपनी कैलोरी और मैक्रोज मिल जाएं, तब अगला कदम है ChatGPT से एक डाइट प्लान तैयार करवाना. यह प्लान आपकी पसंद के खाने, आपके भोजन के समय और आपकी लाइफस्टाइल के अनुसार बनाया जा सकता है. रेबेका कहती हैं कि इसके लिए ChatGPT को जानकारी दें कि आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं. आपको सबसे ज्यादा भूख किस समय लगती है, कौन-से खाने आपको पसंद और नापसंद हैं, आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी, एगिटेरियन या मिक्स डाइट लेते हैं. आप चाहते हैं कि डाइट प्लान भारतीय हो और इसमें आसानी से अवेलेबल जानकारी का यूज हो. इन जानकारियों के आधार पर ChatGPT आपको एक ऐसा डाइट प्लान देता है, जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिना किसी परेशानी के अपना कर वजन घटा सकते हैं. अगर आपको और ऑप्शन चाहिए हों, तो आप ChatGPT से अलग-अलग प्रकार के भारतीय, हेल्दी और कम-कैलोरी वाले खाने भी सुझाने के लिए कह सकते हैं.

