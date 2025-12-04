सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी देती हैं ये प्राइवेट कंपनियां, वर्क एनवायरनमेंट का तो कहना ही क्या

आज के समय में ज्यादातर युवा सरकारी नौकरी को सबसे सुरक्षित मानते हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि कई प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनियां (MNCs) ऐसी हैं जो न केवल सरकारी नौकरी से कई गुना ज्यादा सैलरी देती हैं, बल्कि उनका वर्क एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा होता है कि लोग वहां काम करना एक सपना मानते हैं. खास बात यह है कि इन कंपनियों में न सिर्फ अच्छे पैकेज मिलते हैं, बल्कि सीखने का मौका, नई तकनीक पर काम करने का अनुभव और कैरियर में तेजी से ग्रोथ भी मिलती है.

आज हम बात कर रहे हैं Microsoft, Google, Deloitte, KPMG जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की, जहां नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है. आइए जानते हैं कि क्यों ये कंपनियां युवाओं की पहली पसंद बन गई हैं और इनमें काम करने वाले कर्मचारियों को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं.

माइक्रोसॉफ्ट

माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे भरोसेमंद टेक कंपनियों में से एक है. यहां कर्मचारियों को शानदार सैलरी के साथ-साथ वर्क-लाइफ बैलेंस और नई तकनीक सीखने का मौका मिलता है. भारत में माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों की औसत सैलरी 12 लाख से 50 लाख रुपये सालाना तक होती है, जबकि अमेरिका और अन्य देशों में यह करोड़ों में पहुंच जाती है.

कंपनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाती. यहां हाइब्रिड वर्क मॉडल, फ्लेक्सिबल टाइमिंग और रिमोट वर्क की सुविधा भी मिलती है. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी के परिवार को मेडिकल सुविधा, जिम मेंबरशिप और कई वेलनेस प्रोग्राम भी देती है.

गूगल

गूगल का नाम सुनकर ही लोगों के दिमाग में एक ऐसी कंपनी की छवि बन जाती है, जहां काम करना एक अनुभव नहीं बल्कि एक सपना लगता है. गूगल अपने कर्मचारियों को दुनिया में सबसे अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देने के लिए जाना जाता है.

यहां सैलरी भी किसी सरकारी नौकरी से कहीं ज्यादा होती है. भारत में गूगल के कर्मचारियों की सैलरी 15 लाख से 60 लाख रुपये सालाना के बीच रहती है, जबकि कुछ टेक्निकल और रिसर्च रोल में यह 1 करोड़ रुपये तक भी जा सकती है.

गूगल में काम करने के फायदे

ऑफिस में कैफे, स्नैक्स, गेम जोन

फ्री इंटरनेट, फ्री हेल्थ चेकअप, स्पोर्ट्स एरिया

मातृत्व-पितृत्व अवकाश की बेहतरीन सुविधा

ग्लोबल ट्रैवल और इंटरनल ट्रांसफर का मौका

गूगल का माहौल इतना पॉजिटिव और क्रिएटिव है कि कर्मचारी यहां लंबे समय तक बने रहना चाहते हैं.

डेलॉइट

डेलॉइट एक बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है, जहां युवा प्रोफेशनल्स को सीखने और तेजी से आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन माहौल मिलता है. यहां नए कर्मचारियों को भी अच्छी सैलरी और प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है. भारत में डेलॉइट की शुरुआती सैलरी 8 लाख से शुरू होकर 25 लाख रुपये सालाना तक जाती है. सीनियर पदों पर यह 40–60 लाख रुपये तक पहुंच जाती है.

कंपनी की खासियत

ग्लोबल ट्रेनिंग

ऑन-साइट अवसर

हाइब्रिड और रिमोट वर्क

मेंटल हेल्थ सपोर्ट

तेज प्रमोशन और स्किल अपग्रेडेशन

KPMG

KPMG दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल और कंसल्टिंग कंपनियों में से एक है. यहां काम करने वाले कर्मचारियों को न सिर्फ अच्छी सैलरी मिलती है, बल्कि फाइनेंस और मैनेजमेंट क्षेत्र में गहरी समझ विकसित करने का मौका मिलता है. यहां सैलरी 7 लाख से शुरू होकर 20-30 लाख रुपये सालाना तक जाती है. सीनियर मैनेजमेंट पदों पर सैलरी 50 लाख से ज्यादा होना आम बात है.



