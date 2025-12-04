हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाPutin India Visit: पुतिन के साथ कौन-कौन आ रहा भारत, रक्षा, व्यापार और ऊर्जा समेत 25 से ज्यादा समझौतों पर लगेगी मुहर

Putin India Visit: पुतिन के साथ कौन-कौन आ रहा भारत, रक्षा, व्यापार और ऊर्जा समेत 25 से ज्यादा समझौतों पर लगेगी मुहर

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं. उनके साथ 7 मंत्री शामिल होंगे. मोदी–पुतिन की दो महत्वपूर्ण बैठकें होंगी और 25 से ज्यादा समझौते संभव हैं.

By : नीरज राजपूत | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 04 Dec 2025 09:02 AM (IST)
Preferred Sources

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ रक्षा मंत्री आंद्रे बेलौसोव सहित कुल सात (07) कैबिनेट मंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं (4-5 दिसंबर). पुतिन के प्रतिनिधिमंडल में रूस के हथियारों के निर्यात को संचालित करने वाली रोसोबोरोनएक्सपोर्ट कंपनी के अधिकारियों सहित रशियन सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी शामिल हैं. पुतिन और रक्षा मंत्री के अलावा रूस के कृषि मंत्री, वित्त मंत्री और आर्थिक विकास मंत्री भी भारत के दौरे पर आ रहे हैं. इस अहम दौरे के दौरान, भारत और रूस के बीच 10 इंटरगर्वमेंटल और 15 कार्मिशियल समझौते होने की संभावना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच दो अहम मुलाकात होनी है. एक क्लोज डोर बैठक है, जिसमें मोदी और रूसी राष्ट्रपति के अलावा बेहद चुनिंदा व्यक्ति शामिल हो सकते हैं. दूसरी बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेंगे. साथ ही मोदी और पुतिन, इंडिया-रशिया बिजनेस फोरम के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे. इस बीच पुतिन, रूस के सरकारी न्यूज़ चैनल आरटी (पूर्व में रशिया टुडे) के इंडिया चैनल, आरटी-इंडिया की लॉन्चिंग में भी शामिल होंगे. जानकारी के मुताबिक, मंगलवार (9 दिसंबर 2025) को  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी समकक्ष आंद्रे बेलौसोव इंडिया-रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग में हिस्सा लेंगे. इस मीटिंग से पहले, आंद्रे बेलौसोव को दिल्ली कैंट स्थित मानेकशॉ सेंटर में भारत की सेना के तीनों अंग (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) की एक साझा टुकड़ी गार्ड ऑफ ऑनर देगी.

नेशनल वॉर मेमोरियल का दौरा

रूसी समकक्ष आंद्रे बेलौसोव नेशनल वॉर मेमोरियल भी जाएंगे और भारत के वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. खास बात है कि पुतिन और बेलौसोव का दिल्ली दौरा ऐसे समय में हो रहा है,  जब बुधवार (4 दिसंबर को) भारतीय नौसेना अपना 54वां स्थापना दिवस मना रही है. 1971 की जंग में पाकिस्तान के कराची में हमला करने की याद में हर वर्ष 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है. उल्लेखनीय है कि 1971 की जंग में जब अमेरिका ने भारत के विरुद्ध अपना सातवां जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजने की साजिश रची थी, तब रूस ने अपना जंगी बेड़ा हिंद महासागर में तैनात कर दिया था. रूसी नौसेना के भारत की मदद के लिए आने पर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध से अपना हाथ खींच लिया था. युद्ध में भारत की निर्णायक विजय हुई थी और पाकिस्तान के दो फाड़ हो गए थे.

कौन है बेलौसोव?

रूस के रक्षा मंत्री बेलौसोव एक अर्थशास्त्री हैं और पिछले वर्ष यानी 2024 में रूस की पांचवी बार कमान संभालने के साथ ही पुतिन ने कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर उन्हें रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी थी. दरअसल, यूक्रेन जंग के कारण रूस का रक्षा बजट लगातार बढ़ता जा रहा था. यही वजह है कि पुतिन ने अपने विश्वासपात्र और सैन्य कमांडर सर्गेई शोइगु को रक्षा मंत्रालय से हटाकर सुरक्षा परिषद का सेक्रेटेरी (एनएसए) नियुक्त कर दिया था.

रूस की अर्थव्यवस्था पटरी पर

यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अगर रूस की अर्थव्यवस्था पटरी पर है तो उसमें पुतिन के आर्थिक सलाहकार से लेकर रूस के उप-प्रधानमंत्री (2020-24) के पद पर रह चुके बेलौसोव का बड़ा हाथ माना जाता है. यही वजह है कि पुतिन ने रक्षा मंत्रालय जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी बेलौसोव के कंधों पर डाली थी. भारत के साथ मजबूत रक्षा संबंधों के चलते, पुतिन ने बेलौसोव को भारत दौरे में अपने साथ लिया है. एस-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में हो रही देरी के चलते, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेलौसोव से अपनी चिंता जताई थी. इसके अलावा भारत को फिलहाल रूस से एस-400 की 300 अतिरिक्त मिसाइल की जरूरत है. भारत जिन हथियारों को दूसरे देशों से आयात करता है, उसमें रूस की 38 प्रतिशत की हिस्सेदारी है.

पुतिन के मीडिया सलाहकार का बयान

पुतिन के मीडिया सलाहकार, दिमित्री पेसकोव ने हाल में भारतीय पत्रकारों से रुसी स्टील्थ फाइटर जेट सु-57 को देने की पेशकश की थी. साथ ही भारत चाहता है कि जिस परमाणु पनडुब्बी का करार रूस से हुआ है, वो 2027 तक डिलीवरी हो जाए. रूस इस पनडुब्बी को 2028 तक देना चाहता है. पेसकोव भी पुतिन के उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं, जो भारत आ रहा है.

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 04 Dec 2025 09:02 AM (IST)
Tags :
Vladimir Putin Putin India Visit India–Russia Summit 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
विश्व
Pakistan Imran Khan: 'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
टेलीविजन
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
Advertisement

वीडियोज

Putin India Visit: PM Modi- Putin का 'सीक्रेट प्लान', PAK-China को मिलेगा करारा जवाब! | Breaking
कुंवारे देवर पर बेवफा भाभी की नजर । सनसनी । Sansani
पुतिन का तिलिस्मी संसार पहली बार देखेगा भारत । Putin India Visit
UP में घुसपैठियों की अब खैर नहीं, Yogi की पुलिस के निशाने पर घुसपैठी । News@10
मोदी और पुतिन ने ठाना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ! । Putin India Visit । PM Modi । Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
पुतिन के दौरे को लेकर दिल्ली हुई पैक, कई मेट्रो स्टेशन पर एंट्री-एग्जिट नहीं होगी, जानें ट्रैफिक रूट का हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
Noida Airport: नोएडा एयरपोर्ट से 15 लाख रुपये के केबल चोरी, साइट इंजीनियर समेत 4 गिरफ्तार
विश्व
Pakistan Imran Khan: 'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
'भारत से रिश्ते सुधारना चाहता था मेरा भाई', पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
टेलीविजन
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
भारती सिंह की गोदभराई में रुबीना दिलैक के पति ने पैपराजी से लिए मजे, बोले- आजकल थोड़ी गर्मी मिल रही है
क्रिकेट
IND vs SA 3rd ODI: अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
अब आखिरी मैच में होगी भारत-साउथ अफ्रीका की टक्कर, जानिए कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा निर्णायक मुकाबला
शिक्षा
AI बदल देगा करियर का रास्ता! मस्क बोले- ये लर्निंग होगी सबसे जरूरी; पढ़ें हैरान कर देने वाली बातें
AI बदल देगा करियर का रास्ता! मस्क बोले- ये लर्निंग होगी सबसे जरूरी; पढ़ें हैरान कर देने वाली बातें
हेल्थ
चावल खाएं या रोटी? डाइटिशियन ने बताया- रात में कौन-सा खाना है ज्यादा फायदेमंद?
चावल खाएं या रोटी? डाइटिशियन ने बताया- रात में कौन-सा खाना है ज्यादा फायदेमंद?
ट्रेंडिंग
दुल्हन है या डिश एंटीना? अजीब लहंगे के साथ ब्राइडल शूट कराने पहुंची लड़की, वीडियो देख आ जाएगी हंसी
दुल्हन है या डिश एंटीना? अजीब लहंगे के साथ ब्राइडल शूट कराने पहुंची लड़की, वीडियो देख आ जाएगी हंसी
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget