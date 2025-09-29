एक्सप्लोरर
Brain Dead Organ Donor: एक ब्रेन डेड शख्स से कितने लोगों को मिल जाती है जिंदगी, अंगदान के लिए सबसे सही समय कौन-सा?
Brain Dead Meaning: अंगदान के बारे में कहा जाता है कि अंग दान महाकल्याण. चलिए आपको बताते हैं कि ब्रेन डेड होने के बाद कितने लोगों को अंग दान किया जा सकता है और कौन-कौन सा अंग दान किया जा सकता है?
ब्रेन डेड उस स्थिति को कहते हैं, जब इंसान का ब्रेन पूरी तरह काम करना बंद कर देता है, लेकिन उसके शरीर के कई अंग जैसे हार्ट और बाकी अंग मशीनों की मदद से चलते हैं. ऐसे समय में इंसान का अंगदान कई लोगों की जिंदगी को बचा सकता है.
Published at : 29 Sep 2025 07:42 PM (IST)
एक ब्रेन डेड शख्स से कितने लोगों को मिल जाती है जिंदगी, अंगदान के लिए सबसे सही समय कौन-सा?
