अगर बात करें कि ब्रेन डेड के बाद कौन सा समय अंगदान के लिए सबसे सही रहेगा, तो सबसे सही समय ब्रेन डेड होने के तुरंत बाद का है. डॉक्टर जांच करके पता लगा लेते हैं कि कौन सा अंग दान करने के लिए सही है.