हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थBrain Dead Organ Donor: एक ब्रेन डेड शख्स से कितने लोगों को मिल जाती है जिंदगी, अंगदान के लिए सबसे सही समय कौन-सा?

Brain Dead Organ Donor: एक ब्रेन डेड शख्स से कितने लोगों को मिल जाती है जिंदगी, अंगदान के लिए सबसे सही समय कौन-सा?

Brain Dead Meaning: अंगदान के बारे में कहा जाता है कि अंग दान महाकल्याण. चलिए आपको बताते हैं कि ब्रेन डेड होने के बाद कितने लोगों को अंग दान किया जा सकता है और कौन-कौन सा अंग दान किया जा सकता है?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Sep 2025 07:42 PM (IST)
Brain Dead Meaning: अंगदान के बारे में कहा जाता है कि अंग दान महाकल्याण. चलिए आपको बताते हैं कि ब्रेन डेड होने के बाद कितने लोगों को अंग दान किया जा सकता है और कौन-कौन सा अंग दान किया जा सकता है?

ब्रेन डेड उस स्थिति को कहते हैं, जब इंसान का ब्रेन पूरी तरह काम करना बंद कर देता है, लेकिन उसके शरीर के कई अंग जैसे हार्ट और बाकी अंग मशीनों की मदद से चलते हैं. ऐसे समय में इंसान का अंगदान कई लोगों की जिंदगी को बचा सकता है.

1/6
एक रिपोर्ट के अनुसार, एक ब्रेन डेड इंसान अलग-अलग अंग दान करके नौ लोगों की जिंदगी को बचा सकता है. इसमें हार्ट, किडनी, लिवर, फेफड़े, पैंक्रियाज और आंखों का दान किया जा सकता है.
एक रिपोर्ट के अनुसार, एक ब्रेन डेड इंसान अलग-अलग अंग दान करके नौ लोगों की जिंदगी को बचा सकता है. इसमें हार्ट, किडनी, लिवर, फेफड़े, पैंक्रियाज और आंखों का दान किया जा सकता है.
2/6
इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी अंग लिवर और किडनी हैं. हर साल लाखों भारतीय इन अंगों के लिए इंतजार करते हैं कि कोई डोनर उनको मिल जाए, जिससे उनकी जिंदगी बन जाए. इन्हें दान करके किसी को मौत के मुंह से बचाया जा सकता है.
इसमें से सबसे ज्यादा जरूरी अंग लिवर और किडनी हैं. हर साल लाखों भारतीय इन अंगों के लिए इंतजार करते हैं कि कोई डोनर उनको मिल जाए, जिससे उनकी जिंदगी बन जाए. इन्हें दान करके किसी को मौत के मुंह से बचाया जा सकता है.
3/6
अगर बात करें कि ब्रेन डेड के बाद कौन सा समय अंगदान के लिए सबसे सही रहेगा, तो सबसे सही समय ब्रेन डेड होने के तुरंत बाद का है. डॉक्टर जांच करके पता लगा लेते हैं कि कौन सा अंग दान करने के लिए सही है.
अगर बात करें कि ब्रेन डेड के बाद कौन सा समय अंगदान के लिए सबसे सही रहेगा, तो सबसे सही समय ब्रेन डेड होने के तुरंत बाद का है. डॉक्टर जांच करके पता लगा लेते हैं कि कौन सा अंग दान करने के लिए सही है.
4/6
इस पूरी प्रक्रिया में परिवार की सहमति की जरूरत होती है. अगर फैमिली राजी है, तभी डॉक्टर अंग निकालकर दूसरे जरूरतमंद इंसान को लगाते हैं.
इस पूरी प्रक्रिया में परिवार की सहमति की जरूरत होती है. अगर फैमिली राजी है, तभी डॉक्टर अंग निकालकर दूसरे जरूरतमंद इंसान को लगाते हैं.
5/6
इस तरह एक इंसान अंग दान करके कई लोगों की जिंदगी को बचा सकता है. यह सिर्फ अंगदान ही नहीं, बल्कि कॉर्निया डोनेशन से किसी को रोशनी भी मिल सकती है.
इस तरह एक इंसान अंग दान करके कई लोगों की जिंदगी को बचा सकता है. यह सिर्फ अंगदान ही नहीं, बल्कि कॉर्निया डोनेशन से किसी को रोशनी भी मिल सकती है.
6/6
भारत में अंग दान को लेकर पिछले कुछ सालों में काफी जागरूकता आई है, हालांकि फिर भी अभी तक इसकी रफ्तार बाकी कई देशों की तुलना में काफी कम या धीमी है.
भारत में अंग दान को लेकर पिछले कुछ सालों में काफी जागरूकता आई है, हालांकि फिर भी अभी तक इसकी रफ्तार बाकी कई देशों की तुलना में काफी कम या धीमी है.
Published at : 29 Sep 2025 07:42 PM (IST)
Tags :
Brain Dead Meaning Organ Donation Importance Brain Dead Organ Donor

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
विश्व
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
राजस्थान
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
ट्रेंडिंग
मौत की छलांग! शख्स ने सेकड़ों फीट से जंगली खाई में लगा दिया जंप- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
मौत की छलांग! शख्स ने सेकड़ों फीट से जंगली खाई में लगा दिया जंप- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
ट्रैवल
Thailand Tour For Indians: थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स
थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget