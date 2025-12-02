हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE ने जारी की 10वीं-12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की नई गाइडलाइंस, स्कूलों को सख्त निर्देश; जानें

CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की नई गाइडलाइंस, स्कूलों को सख्त निर्देश; जानें

CBSE ने 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के लिए नई गाइडलाइंस और SOPs जारी किए हैं, जिनका सभी स्कूलों को सख्ती से पालन करना होगा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 02 Dec 2025 05:26 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट को लेकर बड़ी घोषणा की है. बोर्ड ने नई गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) जारी कर दिए हैं, जिन्हें सभी स्कूलों को इस बार बिना किसी गलती के लागू करना होगा. हर साल प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट की प्रक्रिया होती है, लेकिन इस बार बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, ताकि पूरे देश के स्कूलों में परीक्षा व्यवस्था एक जैसी बनी रहे.

CBSE ने साफ कहा है कि सभी स्कूलों को तय समयसीमा के अंदर पूरे प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करना होगा, क्योंकि इस साल बोर्ड कुल चार परीक्षाएं आयोजित करने जा रहा है. ऐसे में समय का सही उपयोग होना जरूरी है, ताकि किसी भी छात्र या स्कूल को बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े.

वेब पोर्टल पर सही मार्क्स अपलोड करना होगा अनिवार्य

CBSE ने स्कूलों से कहा है कि प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स वेब-पोर्टल पर बहुत ध्यान से अपलोड करें. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एक बार मार्क्स अपलोड हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा. इस वजह से स्कूलों को पूरी प्रक्रिया सावधानी से पूरी करनी होगी.

आंसर बुक में नया फीचर दोनों परीक्षकों की अंडरटेकिंग जरूरी

इस साल का एक नया और खास बदलाव है प्रैक्टिकल आंसर बुक में नया फीचर. इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों परीक्षकों को यह लिखित अंडरटेकिंग देनी होगी कि उन्होंने सभी डेटा सही तरीके से चेक करके अपलोड किया है. इससे गलतियों की संभावना कम होगी और पूरी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी.

कब होंगे 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल?

1 जनवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक कराई जाएगी. वहीं शीतकालीन (विंटर बाउंड) क्षेत्रों में स्कूलों के लिए तारीखें इससे पहले रखी गई हैं. इन स्कूलों में प्रैक्टिकल का आयोजन 6 नवंबर 2025 से 6 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा. बोर्ड ने सभी स्कूलों को यह निर्देश दिया है कि वे इन तारीखों के अनुसार अपनी पूरी समयसारणी तैयार करें और समय पर सब कुछ पूरा करें.

रेगुलर छात्रों के लिए जरूरी नियम

प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए होंगे, जिनका नाम स्कूल ने LOC के जरिए बोर्ड को भेजा है. यदि किसी छात्र का नाम बोर्ड की सूची में नहीं है, तो स्कूल को तुरंत क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना होगा. स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रैक्टिकल परीक्षा में वही वास्तविक छात्र उपस्थित हो, जिसका नाम भेजा गया है. किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर स्कूल पर सख्त कार्रवाई हो सकती है.

प्राइवेट उम्मीदवारों के लिए भी बोर्ड ने तय किए नियम

प्राइवेट छात्रों के लिए CBSE ने यह व्यवस्था की है कि उनके प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल मार्क्स बोर्ड की तय नीति और परीक्षा उपविधियों के अनुसार ही दिए जाएंगे. यदि किसी कारण से किसी प्राइवेट छात्र का प्रैक्टिकल दोबारा कराना पड़े, तो इसे भी बोर्ड की नीति के अनुसार ही किया जाएगा. बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि प्राइवेट उम्मीदवारों को पूरी नीति साफ-साफ समझाई जाए, ताकि आगे किसी तरह की गलतफहमी या परेशानी न हो.

क्यों किए गए ये बदलाव?

CBSE हर साल लाखों छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराता है. कई बार प्रक्रिया सही न चलने या स्कूलों के अलग-अलग तरीके अपनाने के कारण कुछ जगह शिकायतें आती थीं. इसी को देखते हुए बोर्ड ने इस बार SOPs में बदलाव किए हैं, ताकि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी, एक जैसी और समय पर हो सके.

क्या बदल जाएगा छात्रों के लिए?

प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट अब ज्यादा सख्त और समयबद्ध होंगे. मार्क्स अपलोडिंग में गड़बड़ी की संभावना बहुत कम होगी. छात्रों को समय पर अपनी परीक्षा देनी होगी, क्योंकि अब तारीखों में देरी की कोई गुंजाइश नहीं होगी. इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों परीक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है.

यह भी पढ़ें - IIT रुड़की में प्लेसमेंट सीजन का धमाकेदार आगाज, पहले ही दिन इतने इंटरनेशनल ऑफर

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 02 Dec 2025 05:26 PM (IST)
Tags :
Education CBSE Practical Exam Guidelines 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
संसद में कब होगी वंदे मातरम पर चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा
संसद में कब होगी वंदे मातरम पर चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा
बिहार
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
क्रिकेट
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: मृणाल ठाकुर डेटिंग लाइफ को लेकर एक बार फिर गॉशिप गलियारों लगी आग
Salman Khan, The Intensity, Songs, and Success Behind Tere Naam, Sameer Anjaan Interview
Delhi News: चोरी का सनसनीखेज मामला! अस्पताल में महिला के शव से गहने गायब | Crime News
Saas Bahu Aur Saazish: एक बार फिर लौट आए नायरा और कार्तिक
Mutual Fund Gift and Inheritance Rules 2025 | Now Transfer Units Without Capital Gains Tax
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
संसद में कब होगी वंदे मातरम पर चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा
संसद में कब होगी वंदे मातरम पर चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा
बिहार
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
क्रिकेट
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
विश्व
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
जनरल नॉलेज
IPL 2026: दुनिया की किस टी-20 लीग में खेलने पर मिलता है सबसे ज्यादा पैसा, किस नंबर पर आता है IPL?
दुनिया की किस टी-20 लीग में खेलने पर मिलता है सबसे ज्यादा पैसा, किस नंबर पर आता है IPL?
हेल्थ
Childbirth Lifespan: क्या बच्चे को जन्म देकर घट जाती है मां की उम्र? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
क्या बच्चे को जन्म देकर घट जाती है मां की उम्र? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Embed widget