स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की शादी की नई डेट वायरल, जानें क्रिकेटर के भाई ने क्या कहा

सिंगर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे. हालांकि उनकी शादी की डेट पोस्टपोन हो गई थी. पलाश पर चीटिंग के भी आरोप लग रहे थे. इस बीच अब कपल के जल्द शादी करने की खबरें सामने आ रही हैं. स्मृति और पलाश की नई वेडिंग डेट वायरल हो रही है. ऐसे में स्मृति की शादी को लेकर उनके भाई श्रवण मंधाना ने भी रिएक्ट किया है.

सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की नई वेडिंग डेट सामने आ रही है. कई सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि दोनों 7 दिसंबर को शादी करने जा रहे हैं. हालांकि पलाश या स्मृति ने अब तक अपनी शादी को लेकर कोई बात नहीं की है और ना ही कोई नई वेडिंग डेट अनाउंस की है. हालांकि स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने इन अफवाहों को खारिज किया है.

7 दिसंबर को शादी करेंगे पलाश-स्मृति?

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए श्रवण मंधाना ने स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की नई वेडिंग डेट को अफवाह करार दिया. उन्होंने कहा- 'मुझे इन अफवाहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है. फिलहाल ये शादी पोस्टपोन ही है.'

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि 22 नवंबर की रात स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब हो गई थी. ऐसे में उन्होंने शादी पोस्टपोन कर दी. वहीं पलाश की भी तबीयत बिगड़ गई थी जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था. इस बीच ऐसी खबरें सामने आईं कि पलाश का एक कोरियोग्राफर के साथ अफेयर चल रहा था और यही शादी टलने की असली वजह है. हालांकि स्मृति या पलाश ने इन अफवाहों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया. लेकिन स्मृति ने अपने सोशल मीडिया से शादी के सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे. इसकी वजह से पलाश के अफेयर रूमर्स को हवा मिल गई.

हालांकि हाल ही में स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम बायो पर नजर ना लगने वाली इमोजी ऐड किया है. इसके साथ ही वो दोनों इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो भी कर रहे हैं.