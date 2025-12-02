हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की शादी की नई डेट वायरल, जानें क्रिकेटर के भाई ने क्या कहा

Palash Muchhal-Smriti Mandhana Wedding Date: पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की शादी टल गई थी. अब स्मृति और पलाश की नई वेडिंग वायरल हो रही है. इस पर क्रिकेटर के भाई श्रवण मंधाना ने भी रिएक्ट किया है.

02 Dec 2025 05:53 PM (IST)
Preferred Sources

सिंगर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे. हालांकि उनकी शादी की डेट पोस्टपोन हो गई थी. पलाश पर चीटिंग के भी आरोप लग रहे थे. इस बीच अब कपल के जल्द शादी करने की खबरें सामने आ रही हैं. स्मृति और पलाश की नई वेडिंग डेट वायरल हो रही है. ऐसे में स्मृति की शादी को लेकर उनके भाई श्रवण मंधाना ने भी रिएक्ट किया है.

सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल और स्मृति मंधाना की नई वेडिंग डेट सामने आ रही है. कई सोशल मीडिया पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि दोनों 7 दिसंबर को शादी करने जा रहे हैं. हालांकि पलाश या स्मृति ने अब तक अपनी शादी को लेकर कोई बात नहीं की है और ना ही कोई नई वेडिंग डेट अनाउंस की है. हालांकि स्मृति के भाई श्रवण मंधाना ने इन अफवाहों को खारिज किया है.

स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की शादी की नई डेट वायरल, जानें क्रिकेटर के भाई ने क्या कहा

7 दिसंबर को शादी करेंगे पलाश-स्मृति?
हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए श्रवण मंधाना ने स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की नई वेडिंग डेट को अफवाह करार दिया. उन्होंने कहा- 'मुझे इन अफवाहों के बारे में कोई जानकारी नहीं है. फिलहाल ये शादी पोस्टपोन ही है.'

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि 22 नवंबर की रात स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत खराब हो गई थी. ऐसे में उन्होंने शादी पोस्टपोन कर दी. वहीं पलाश की भी तबीयत बिगड़ गई थी जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था. इस बीच ऐसी खबरें सामने आईं कि पलाश का एक कोरियोग्राफर के साथ अफेयर चल रहा था और यही शादी टलने की असली वजह है. हालांकि स्मृति या पलाश ने इन अफवाहों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया. लेकिन स्मृति ने अपने सोशल मीडिया से शादी के सारे पोस्ट डिलीट कर दिए थे. इसकी वजह से पलाश के अफेयर रूमर्स को हवा मिल गई.

हालांकि हाल ही में स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने इंस्टाग्राम बायो पर नजर ना लगने वाली इमोजी ऐड किया है. इसके साथ ही वो दोनों इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को फॉलो भी कर रहे हैं.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
02 Dec 2025 05:32 PM (IST)
Smriti Mandhana Palash Muchhal Shravan Mandhana
