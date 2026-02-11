दही और केफिर दोनों ही फर्मेंटेड फूड हैं और सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. दही को बैक्टीरियल कल्चर से जमाया जाता है, जबकि केफिर में केफिर ग्रेन्स का इस्तेमाल होता है, जो बैक्टीरिया और यीस्ट का मिश्रण होते हैं. केफिर में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया अधिक मुश्किल और लंबी होती है, जिससे इसके गुण अलग हो जाते हैं.