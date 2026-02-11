एक्सप्लोरर
Kefir vs Yogurt: दही से कितना अलग होता है केफिर, यह कितना फायदेमंद?
Is Kefir Healthier Than Yogurt: दही भारत में काफी फेमस है केफिर की तुलना में . चलिए आपको बताते हैं कि केफिर दही से कितना अलग होता है और कौन सा सबसे ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए.
दही और केफिर दोनों ही दूध से बने फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं, लेकिन इनकी बनावट और स्वाद अलग होता है. केफिर पतला और पीने योग्य पेय है, जिसका स्वाद हल्का खट्टा और क्रीमी होता है. वहीं दही गाढ़ा होता है और आमतौर पर चम्मच से खाया जाता है, जिसे स्मूदी या सॉस के बेस के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है.
1/6
2/6
Published at : 11 Feb 2026 12:57 PM (IST)
फूड
7 Photos
सिर्फ सूजी-आटा नहीं, अब ट्राई करें सब्जियों से बने ये स्पेशल हलवे; मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी
फूड
9 Photos
मक्खन में डूबा चिकन और गरमा-गरम जलेबी, कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के ये फूड आपको देंगे सुकून
फूड
6 Photos
मिनटों में तैयार होने वाला मिर्च-लहसुन अचार, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे; जानें रेसिपी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
H1B Visa News: टूटेगा अमेरिका में नौकरी करने का सपना? ट्रंप के सांसद ले आए H1B वीजा प्रोग्राम खत्म करने का प्लान
राजस्थान
Live: पूरे दस्तावेज न होने पर भी फ्री इलाज, 'राज ममता योजना' का ऐलान, राजस्थान को और क्या मिला?
विश्व
'I Love Her', क्रैश हो रहा था प्लेन, पायलट के मुंह से निकला पत्नी के लिए मैसेज, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
फिन एलन ऑन फायर! रिकॉर्ड तोड़ पारी से रचा नया कीर्तिमान, अभिषेक शर्मा को भी छोड़ा पीछे
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion