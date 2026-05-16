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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडSweets Recipes with curdled milk : फटे दूध से सिर्फ पनीर नहीं बनता, बना सकते हैं इतनी सारी मिठाइयां

Sweets Recipes with curdled milk : फटे दूध से सिर्फ पनीर नहीं बनता, बना सकते हैं इतनी सारी मिठाइयां

Sweets Recipes with curdled milk : फटा हुआ दूध सिर्फ पनीर बनाने के लिए ही नहीं बल्कि टेस्टी भारतीय मिठाइयां बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 16 May 2026 02:11 PM (IST)
Sweets Recipes with curdled milk : फटा हुआ दूध सिर्फ पनीर बनाने के लिए ही नहीं बल्कि टेस्टी भारतीय मिठाइयां बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

गर्मियों के मौसम में अक्सर दूध फट जाता है. ऐसा में इस फटे दूध से पनीर बना लेते हैं तो कुछ इससे दही जमा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फटा हुआ दूध सिर्फ पनीर बनाने के लिए ही नहीं बल्कि टेस्टी भारतीय मिठाइयां बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. फटे दूध से जो अलग होने वाला गाढ़ा हिस्सा होता है उसे छेना कहा जाता है. यही छेना भारतीय मिठाइयों में जरूरी सामान होता है. इसे सही तरीके से तैयार करके आप घर पर ही बाजार जैसी मिठाइयां बना सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि फटे दूध से कितनी सारी मिठाईयां बना सकते हैं.

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फटे दूध से आप रसमलाई बना सकते हैं. रसमलाई एक ठंडी, मलाईदार और बेहद टेस्टी मिठाई है. इसके लिए छेना को छोटे-छोटे गोल डिस्क की तरह बनाया जाता है और फिर इन्हें हल्की चाशनी में उबाला जाता है. इसके बाद दूध को गाढ़ा करके उसमें चीनी, केसर और इलायची मिलाई जाती है. उबली हुई छेना की डिस्क को इस टेस्टी दूध में डालकर ठंडा किया जाता है. ऊपर से काजू और पिस्ता डालकर इसे सजाया जाता है.
फटे दूध से आप रसमलाई बना सकते हैं. रसमलाई एक ठंडी, मलाईदार और बेहद टेस्टी मिठाई है. इसके लिए छेना को छोटे-छोटे गोल डिस्क की तरह बनाया जाता है और फिर इन्हें हल्की चाशनी में उबाला जाता है. इसके बाद दूध को गाढ़ा करके उसमें चीनी, केसर और इलायची मिलाई जाती है. उबली हुई छेना की डिस्क को इस टेस्टी दूध में डालकर ठंडा किया जाता है. ऊपर से काजू और पिस्ता डालकर इसे सजाया जाता है.
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रसगुल्ला बंगाल की सबसे फेमस मिठाई है. इसके लिए फटे दूध से छेना बनाया जाता है, जिसे अच्छी तरह से गूंधकर छोटे-छोटे गोल लोई बनाई जाती हैं. इन्हें हल्की चीनी की चाशनी में उबालकर स्पंजी और नरम बनाया जाता है. इसे बनाने के लिए छेना को कपड़े में छानें और ठंडे पानी से धोकर खट्टापन दूर करें. इसे अच्छी तरह गूंधकर गोल लोई बनाएं. इसके बाद चीनी और पानी की चाशनी उबालें और उसमें लोई डालकर 15-20 मिनट तक पकाएं. साथ ही ठंडा करके परोसें.
रसगुल्ला बंगाल की सबसे फेमस मिठाई है. इसके लिए फटे दूध से छेना बनाया जाता है, जिसे अच्छी तरह से गूंधकर छोटे-छोटे गोल लोई बनाई जाती हैं. इन्हें हल्की चीनी की चाशनी में उबालकर स्पंजी और नरम बनाया जाता है. इसे बनाने के लिए छेना को कपड़े में छानें और ठंडे पानी से धोकर खट्टापन दूर करें. इसे अच्छी तरह गूंधकर गोल लोई बनाएं. इसके बाद चीनी और पानी की चाशनी उबालें और उसमें लोई डालकर 15-20 मिनट तक पकाएं. साथ ही ठंडा करके परोसें.
Published at : 16 May 2026 02:11 PM (IST)
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Food Recipe LIfestyle Curdled Milk Sweets Curdled Milk Sweets Recipe

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