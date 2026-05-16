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Sweets Recipes with curdled milk : फटे दूध से सिर्फ पनीर नहीं बनता, बना सकते हैं इतनी सारी मिठाइयां
Sweets Recipes with curdled milk : फटा हुआ दूध सिर्फ पनीर बनाने के लिए ही नहीं बल्कि टेस्टी भारतीय मिठाइयां बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
गर्मियों के मौसम में अक्सर दूध फट जाता है. ऐसा में इस फटे दूध से पनीर बना लेते हैं तो कुछ इससे दही जमा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फटा हुआ दूध सिर्फ पनीर बनाने के लिए ही नहीं बल्कि टेस्टी भारतीय मिठाइयां बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है. फटे दूध से जो अलग होने वाला गाढ़ा हिस्सा होता है उसे छेना कहा जाता है. यही छेना भारतीय मिठाइयों में जरूरी सामान होता है. इसे सही तरीके से तैयार करके आप घर पर ही बाजार जैसी मिठाइयां बना सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि फटे दूध से कितनी सारी मिठाईयां बना सकते हैं.
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Published at : 16 May 2026 02:11 PM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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