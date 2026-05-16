रसगुल्ला बंगाल की सबसे फेमस मिठाई है. इसके लिए फटे दूध से छेना बनाया जाता है, जिसे अच्छी तरह से गूंधकर छोटे-छोटे गोल लोई बनाई जाती हैं. इन्हें हल्की चीनी की चाशनी में उबालकर स्पंजी और नरम बनाया जाता है. इसे बनाने के लिए छेना को कपड़े में छानें और ठंडे पानी से धोकर खट्टापन दूर करें. इसे अच्छी तरह गूंधकर गोल लोई बनाएं. इसके बाद चीनी और पानी की चाशनी उबालें और उसमें लोई डालकर 15-20 मिनट तक पकाएं. साथ ही ठंडा करके परोसें.