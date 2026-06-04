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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलट्रैवलWorld Famous Rivers: जिंदगी क्या है एक सफर... इन 7 नदियों के किनारे बसती है दुनिया, सैर करके आ जाएगा मजा

World Famous Rivers: जिंदगी क्या है एक सफर... इन 7 नदियों के किनारे बसती है दुनिया, सैर करके आ जाएगा मजा

Religious Tourism: कई नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, इतिहास और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं. चलिए आपको उनको बारे में बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 04 Jun 2026 03:19 PM (IST)
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Most Culturally Important Rivers In The World: दुनिया की कई बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसकर विकसित हुईं. धर्म, व्यापार, खानपान, संस्कृति और साम्राज्यों की नींव इन नदियों ने ही रखी. आज भी कई नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, इतिहास और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं. इन नदियों के किनारे होने वाले त्योहार, पूजा-पाठ, संगीत, खानपान और परंपराएं यात्रियों को किसी किताब से ज्यादा गहराई से संस्कृति को समझने का मौका देती हैं. यही वजह है कि दुनिया की ये मशहूर नदियां आज भी ट्रैवलर्स को अपनी तरफ खींचती हैं.

गंगा नदी


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गंगा नदी को भारत की आध्यात्मिक जीवनरेखा कहा जाता है. हिंदू धर्म में इसका बेहद खास महत्व है और उत्तर भारत के लाखों लोगों की जिंदगी इससे जुड़ी हुई है. लोग यहां पवित्र स्नान करने, अंतिम संस्कार करने और शाम की आरती देखने दूर-दूर से आते हैं. वाराणसी, हरिद्वार और ऋषिकेश गंगा को अलग-अलग रूप में महसूस करवाते हैं. वाराणसी अपनी सदियों पुरानी गलियों और घाटों के लिए मशहूर है, हरिद्वार धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र माना जाता है, जबकि ऋषिकेश योग, अध्यात्म और एडवेंचर टूरिज्म का अनोखा मेल दिखाता है. 

नील नदी


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नील नदी को प्राचीन मिस्र सभ्यता की रीढ़ माना जाता है. इसको लेकर कहा जाता है कि अगर नील नदी ना होती तो मिस्र जैसी महान सभ्यता शायद कभी विकसित ही नहीं हो पाती. हजारों सालों तक इस नदी ने खेती, व्यापार और परिवहन को सहारा दिया. आज भी नील नदी के किनारे मंदिर, मकबरे और ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जिन्हें देखने दुनियाभर से लोग पहुंचते हैं. यहां क्रूज यात्रा के दौरान इतिहास और वर्तमान दोनों एक साथ दिखाई देते हैं. 

मेकॉन्ग नदी 


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मेकॉन्ग नदी दक्षिण-पूर्व एशिया की सांस्कृतिक धड़कन मानी जाती है. चीन, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से गुजरने वाली यह नदी अलग-अलग संस्कृतियों को जोड़ती है. कहीं शांत बौद्ध गांव दिखाई देते हैं तो कहीं तैरते बाजार और पानी पर बसे गांव. वियतनाम का डेल्टा इलाका धान के खेतों, नहरों और फलों के बागानों के लिए जाना जाता है. यह नदी आज भी लाखों लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बनी हुई है.

डेन्यूब नदी


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डेन्यूब नदी को यूरोप के साम्राज्यों की नदी कहा जाता है.  यह कई देशों से होकर गुजरती है और सदियों से संस्कृतियों को जोड़ने का काम करती रही है. वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड जैसे शहर इसी नदी के किनारे विकसित हुए. यहां यात्रा करने पर हर शहर की भाषा, खाना और संस्कृति बदलती नजर आती है. 

अमेजन नदी


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अमेजन नदी दुनिया की सबसे विशाल नदी सिस्टम में से एक है. इसकी खासियत यह है कि यहां आज भी प्रकृति इंसानी निर्माण पर भारी पड़ती है. पेरू, ब्राजील और कोलंबिया के घने जंगलों से गुजरती यह नदी जंगली जीवन, गुलाबी डॉल्फिन, आदिवासी संस्कृतियों और दूर-दराज गांवों की झलक दिखाती है.

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यांग्त्जी नदी


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यांग्त्जी नदी चीन की सबसे लंबी नदी है और इसे देश की तरक्की का प्रतीक माना जाता है. सदियों से यह व्यापार, खेती और उद्योग का आधार रही है. यहां पुराने नदी किनारे बसे शहरों के साथ आधुनिक इमारतें, विशाल पुल और बड़े जलविद्युत प्रोजेक्ट एक साथ दिखाई देते हैं.

मिसिसिपी नदी


World Famous Rivers: जिंदगी क्या है एक सफर... इन 7 नदियों के किनारे बसती है दुनिया, सैर करके आ जाएगा मजा

मिसिसिपी नदी अमेरिका की संगीत और प्रवास संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है. ब्लूज़ म्यूजिक, साहित्य और व्यापारिक इतिहास में इसका बड़ा योगदान माना जाता है. न्यू ऑरलियन्स जैसे शहर इस नदी की वजह से ही अपनी खास पहचान रखते हैं. यहां की यात्रा कई अलग-अलग अमेरिकी संस्कृतियों को एक साथ देखने जैसा अनुभव देती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Ganges River World Famous Rivers Culturally Important Rivers
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