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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडHealthy Cooking Tips: क्या है जीरो ऑयल कुकिंग? बगैर एक बूंद तेल डाले खाने में आएगा मजेदार स्वाद

Healthy Cooking Tips: क्या है जीरो ऑयल कुकिंग? बगैर एक बूंद तेल डाले खाने में आएगा मजेदार स्वाद

Healthy Cooking Tips: पीएम मोदी की तेल कम इस्तेमाल करने की अपील के बाद तेजी से बढ़ रहा है जीरो ऑयल कुकिंग का ट्रेंड, जिसमें बिना तेल के भी स्वाद और सेहत दोनों बनी रहती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 May 2026 07:47 AM (IST)
Healthy Cooking Tips: पीएम मोदी की तेल कम इस्तेमाल करने की अपील के बाद तेजी से बढ़ रहा है जीरो ऑयल कुकिंग का ट्रेंड, जिसमें बिना तेल के भी स्वाद और सेहत दोनों बनी रहती है.

हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में खाने के तेल के इस्तेमाल को लेकर लोगों से एक अहम अपील की है. उन्होंने कहा था कि अगर हर घर में तेल के उपयोग को थोड़ा सा, यानी करीब 10% तक कम कर दिया जाए, तो यह सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा कदम साबित हो सकता है. क्योंकि भारत को खाने के तेल के लिए अभी भी विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब लोग अपने खाने में बदलाव कर रहे हैं और ऐसे में “जीरो ऑयल कुकिंग” का ट्रेंड घरों में तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें बिना तेल के भी स्वादिष्ट खाना बनाया जा रहा है.

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जीरो ऑयल कुकिंग का मतलब है खाना पकाते समय एक बूंद भी तेल का इस्तेमाल न करना. इसमें खाना उबालकर, भाप में पकाकर या नॉन-स्टिक बर्तन में अपने ही रस में पकाया जाता है. खास बात तो ये है कि इस तरीके में खाने का स्वाद कम नहीं होता, बल्कि इस तरीके से मसालों और सब्जियों के असली स्वाद को महसूस किया जा सकता है. वही सही तरीके से मसालों का इस्तेमाल करके बिना तेल के भी खाना बहुत स्वादिष्ट बन जाता है.
जीरो ऑयल कुकिंग का मतलब है खाना पकाते समय एक बूंद भी तेल का इस्तेमाल न करना. इसमें खाना उबालकर, भाप में पकाकर या नॉन-स्टिक बर्तन में अपने ही रस में पकाया जाता है. खास बात तो ये है कि इस तरीके में खाने का स्वाद कम नहीं होता, बल्कि इस तरीके से मसालों और सब्जियों के असली स्वाद को महसूस किया जा सकता है. वही सही तरीके से मसालों का इस्तेमाल करके बिना तेल के भी खाना बहुत स्वादिष्ट बन जाता है.
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बिना तेल के खाना बनाने के लिए मसालों का सही इस्तेमाल सबसे जरूरी होता है. तेल के मुकाबले अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और सूखे मसाले खाने में अच्छा स्वाद लाते हैं. वही अगर सब्जियों या मांस को पहले अच्छे से मैरीनेट किया जाए तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. साथ ही नॉन-स्टिक पैन हो, कढ़ाई हो या कुकर हो सब में धीमी आंच पर पकाने से खाना अपने ही पानी में धीरे-धीरे पकता है जिससे स्वाद दो गुना हो जाता है.
बिना तेल के खाना बनाने के लिए मसालों का सही इस्तेमाल सबसे जरूरी होता है. तेल के मुकाबले अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और सूखे मसाले खाने में अच्छा स्वाद लाते हैं. वही अगर सब्जियों या मांस को पहले अच्छे से मैरीनेट किया जाए तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. साथ ही नॉन-स्टिक पैन हो, कढ़ाई हो या कुकर हो सब में धीमी आंच पर पकाने से खाना अपने ही पानी में धीरे-धीरे पकता है जिससे स्वाद दो गुना हो जाता है.
Published at : 13 May 2026 07:47 AM (IST)
Tags :
Zero Oil Cooking Oil Free Cooking PM Modi Oil Appeal Healthy Lifestyle India Tasty Healthy Meals

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