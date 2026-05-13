जीरो ऑयल कुकिंग का मतलब है खाना पकाते समय एक बूंद भी तेल का इस्तेमाल न करना. इसमें खाना उबालकर, भाप में पकाकर या नॉन-स्टिक बर्तन में अपने ही रस में पकाया जाता है. खास बात तो ये है कि इस तरीके में खाने का स्वाद कम नहीं होता, बल्कि इस तरीके से मसालों और सब्जियों के असली स्वाद को महसूस किया जा सकता है. वही सही तरीके से मसालों का इस्तेमाल करके बिना तेल के भी खाना बहुत स्वादिष्ट बन जाता है.