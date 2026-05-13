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Healthy Cooking Tips: क्या है जीरो ऑयल कुकिंग? बगैर एक बूंद तेल डाले खाने में आएगा मजेदार स्वाद
Healthy Cooking Tips: पीएम मोदी की तेल कम इस्तेमाल करने की अपील के बाद तेजी से बढ़ रहा है जीरो ऑयल कुकिंग का ट्रेंड, जिसमें बिना तेल के भी स्वाद और सेहत दोनों बनी रहती है.
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में खाने के तेल के इस्तेमाल को लेकर लोगों से एक अहम अपील की है. उन्होंने कहा था कि अगर हर घर में तेल के उपयोग को थोड़ा सा, यानी करीब 10% तक कम कर दिया जाए, तो यह सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा कदम साबित हो सकता है. क्योंकि भारत को खाने के तेल के लिए अभी भी विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब लोग अपने खाने में बदलाव कर रहे हैं और ऐसे में “जीरो ऑयल कुकिंग” का ट्रेंड घरों में तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें बिना तेल के भी स्वादिष्ट खाना बनाया जा रहा है.
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Published at : 13 May 2026 07:47 AM (IST)
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