एक्सप्लोरर
Indian Food History: टमाटर से पपीते तक... 15वीं सदी के बाद भारत आईं खाने की ये चीजें, किस देश से पहुंचीं आपके घर?
How Portuguese Traders Changed Indian Food: हमारी रसोई या आसपास में ऐसी तमाम चीजें खाने- पीने की होंगी, जो किसी दूसरे देश से आई होंगी. चलिए आपको ऐसे ही 6 खानें की चीजों के बारे में बताते हैं.
आज भारतीय खाने की पहचान जिन चीजों से होती है, उनमें से कई ऐसी हैं जो 15वीं सदी से पहले भारत में थीं ही नहीं. पुर्तगाली व्यापारियों के जरिए कई नई फसलें भारत पहुंचीं और धीरे-धीरे भारतीय रसोई का हिस्सा बन गईं. आज ये चीजें इतनी आम हो चुकी हैं कि इनके बिना खाना अधूरा लगता है
1/6
2/6
Published at : 11 May 2026 07:17 AM (IST)
फूड
6 Photos
टमाटर से पपीते तक... 15वीं सदी के बाद भारत आईं खाने की ये चीजें, किस देश से पहुंचीं आपके घर?
फूड
6 Photos
Mothers Day 2026: इस मदर्स डे 'मां' को दीजिए किचन से छुट्टी, उनके लिए बनाएं ये स्पेशल स्वीट डिश
फूड
6 Photos
गर्मी में राहत पाने के लिए ट्राई करें ये 3 रायता रेसिपी, शेफ कुणाल कपूर ने शेयर किए फ्रेश और हेल्दी टिप्स
फूड
6 Photos
गर्मी में ठंडक देने वाला देसी ड्रिंक, घर पर मिनटों में बनाएं हेल्दी गुलकंद मिल्क, जानें रेसिपी
फूड
6 Photos
Chilli Smoke Mango से लेकर Shilling तक... ट्राई करें 3 खास समर कॉकटेल, देखें पूरी रेसिपी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें
लाइफस्टाइल
2026 में हैरान करने वाली बात, 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल
लाइफस्टाइल
बॉडी बनाने के लिए फाइबर को भूलकर सिर्फ ले रहे हैं प्रोटीन? हो सकते हैं इस कैंसर के शिकार
लाइफस्टाइल
Robot Buddha: दक्षिण कोरिया से जापान तक रोबोट भिक्षु का प्रवचन, क्या अब AI रोबोट पढ़ाएंगे धर्म का पाठ?
Advertisement
फूड
6 Photos
टमाटर से पपीते तक... 15वीं सदी के बाद भारत आईं खाने की ये चीजें, किस देश से पहुंचीं आपके घर?
फूड
6 Photos
Mothers Day 2026: इस मदर्स डे 'मां' को दीजिए किचन से छुट्टी, उनके लिए बनाएं ये स्पेशल स्वीट डिश
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion