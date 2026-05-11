हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडIndian Food History: टमाटर से पपीते तक... 15वीं सदी के बाद भारत आईं खाने की ये चीजें, किस देश से पहुंचीं आपके घर?

Indian Food History: टमाटर से पपीते तक... 15वीं सदी के बाद भारत आईं खाने की ये चीजें, किस देश से पहुंचीं आपके घर?

How Portuguese Traders Changed Indian Food: हमारी रसोई या आसपास में ऐसी तमाम चीजें खाने- पीने की होंगी, जो किसी दूसरे देश से आई होंगी. चलिए आपको ऐसे ही 6 खानें की चीजों के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 May 2026 07:17 AM (IST)
How Portuguese Traders Changed Indian Food: हमारी रसोई या आसपास में ऐसी तमाम चीजें खाने- पीने की होंगी, जो किसी दूसरे देश से आई होंगी. चलिए आपको ऐसे ही 6 खानें की चीजों के बारे में बताते हैं.

आज भारतीय खाने की पहचान जिन चीजों से होती है, उनमें से कई ऐसी हैं जो 15वीं सदी से पहले भारत में थीं ही नहीं. पुर्तगाली व्यापारियों के जरिए कई नई फसलें भारत पहुंचीं और धीरे-धीरे भारतीय रसोई का हिस्सा बन गईं. आज ये चीजें इतनी आम हो चुकी हैं कि इनके बिना खाना अधूरा लगता है

1/6
आलू आज हर भारतीय घर की सबसे आम सब्जियों में शामिल है, लेकिन इसकी शुरुआत दक्षिण अमेरिका के पेरू-बोलीविया क्षेत्र से हुई थी. 16वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों के जरिए यह भारत पहुंचा और धीरे-धीरे भारतीय खाने में पूरी तरह घुलमिल गया.
आलू आज हर भारतीय घर की सबसे आम सब्जियों में शामिल है, लेकिन इसकी शुरुआत दक्षिण अमेरिका के पेरू-बोलीविया क्षेत्र से हुई थी. 16वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारियों के जरिए यह भारत पहुंचा और धीरे-धीरे भारतीय खाने में पूरी तरह घुलमिल गया.
2/6
टमाटर के बिना आज ग्रेवी, चटनी और स्ट्रीट फूड की कल्पना करना मुश्किल है. लेकिन यह भी भारत की मूल फसल नहीं थी. इसका जन्म दक्षिण अमेरिका में हुआ और बाद में व्यापारिक रास्तों से यह भारतीय रसोई तक पहुंचा.
टमाटर के बिना आज ग्रेवी, चटनी और स्ट्रीट फूड की कल्पना करना मुश्किल है. लेकिन यह भी भारत की मूल फसल नहीं थी. इसका जन्म दक्षिण अमेरिका में हुआ और बाद में व्यापारिक रास्तों से यह भारतीय रसोई तक पहुंचा.
Published at : 11 May 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
Indian Cuisine Potato History Indian Food History

फूड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Summer Travel Tips: गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें
गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें
लाइफस्टाइल
Adhik Maas: 2026 में हैरान करने वाली बात, 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल
2026 में हैरान करने वाली बात, 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल
लाइफस्टाइल
Protein And Fiber Balance: बॉडी बनाने के लिए फाइबर को भूलकर सिर्फ ले रहे हैं प्रोटीन? हो सकते हैं इस कैंसर के शिकार
बॉडी बनाने के लिए फाइबर को भूलकर सिर्फ ले रहे हैं प्रोटीन? हो सकते हैं इस कैंसर के शिकार
लाइफस्टाइल
Robot Buddha: दक्षिण कोरिया से जापान तक रोबोट भिक्षु का प्रवचन, क्या अब AI रोबोट पढ़ाएंगे धर्म का पाठ?
Robot Buddha: दक्षिण कोरिया से जापान तक रोबोट भिक्षु का प्रवचन, क्या अब AI रोबोट पढ़ाएंगे धर्म का पाठ?
Advertisement

वीडियोज

Crime News : चिकन लेग पीस के लिए कत्ल! शादी में बारातियों और घरातियों के बीच चले लाठी-डंडे और तलवारें | Sansani
Janhit: 2027 के लिए अखिलेश के PDA का तोड़ मिल गया? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi | CM Yogi
Mahadangal: योगी का '27 का मास्टरप्लान' या अखिलेश का PDA डर? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: क्यों याद आए पिछड़े और दलित? | Akhilesh Yadav | UP Politics | Congress | BJP
“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
ईरान-जंग के बाद बदलती दुनिया: होर्मुज से उठी आग ने ग्लोबल सियासत का नक्शा बदल दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने थलापति विजय के साथ शेयर की थी इंस्टा रील, मेटा ने की ब्लॉक, कांग्रेस ने किया ये दावा 
राहुल गांधी ने थलापति विजय के साथ शेयर की थी इंस्टा रील, मेटा ने की ब्लॉक, कांग्रेस ने किया ये दावा 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर के नेता की चुनौती, '2017 जितनी सीटें...'
यूपी चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर के नेता की चुनौती, '2017 जितनी सीटें...'
साउथ सिनेमा
तृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम
तृषा कृष्णन ने क्यों नहीं की शादी? सगाई टूटी, राणा दग्गुबाती से लिंकअप! अब थलापति विजय संग जुड़ा नाम
स्पोर्ट्स
Oldest Players in IPL: IPL इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन, 43 की उम्र में भी मैदान पर छाया ये प्लेयर
Oldest Players in IPL: IPL इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन, 43 की उम्र में भी मैदान पर छाया ये प्लेयर
इंडिया
केरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे
केरलम की नई सरकार में किसे मिलेगी CM की कुर्सी, कांग्रेस के तीन नेताओं का नाम रेस में सबसे आगे
इंडिया
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
CM की कुर्सी संभालते ही एक्शन में विजय, 200 यूनिट तक बिजली फ्री; राज्य पर कितना बढ़ेगा बोझ?
इंडिया
'एक मामूली आदमी को PM मोदी ने उठाकर...', प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिन माखनलाल सरकार के छुए थे पैर, उन्होंने क्या कहा
'एक मामूली आदमी को PM मोदी ने उठाकर...', प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिन माखनलाल सरकार के छुए थे पैर, उन्होंने क्या कहा
यूटिलिटी
Train News: बेंगलुरु-मुंबई का सफर होगा सुपरफास्ट! जून में शुरू होगी नई रेल, वंदे भारत स्लीपर का रास्ता भी साफ
बेंगलुरु-मुंबई का सफर होगा सुपरफास्ट! जून में शुरू होगी नई ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर का रास्ता भी साफ
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget