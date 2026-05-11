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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडAam Papad Recipe : आम के सीजन में घर पर ऐसे बनाएं आम पापड़, नोट कर लें तरीका

Aam Papad Recipe : आम के सीजन में घर पर ऐसे बनाएं आम पापड़, नोट कर लें तरीका

Aam Papad Recipe : खट्टा-मीठा स्वाद, हल्की-सी चटपटी खुशबू और चबाने में जो मजा आता है, वही इसे हर किसी का पसंदीदा बनाता है. बाजार में आम पापड़ स्वाद में अच्छा लगता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 11 May 2026 09:21 AM (IST)
Aam Papad Recipe : खट्टा-मीठा स्वाद, हल्की-सी चटपटी खुशबू और चबाने में जो मजा आता है, वही इसे हर किसी का पसंदीदा बनाता है. बाजार में आम पापड़ स्वाद में अच्छा लगता है.

Aam Papad Recipe: गर्मियों का मौसम आते ही बाजार और घर में आमों की खुशबू फैलने लगती है. लोग इसे अलग-अलग तरीके से खाते हैं. कोई आमरस पीता है, कोई ठंडा आम पन्ना पसंद करता है, तो कोई मीठा मैंगो शेक बनाता है, लेकिन बचपन की यादों में सबसे खास जगह आम पापड़ की है. खट्टा-मीठा स्वाद, हल्की-सी चटपटी खुशबू और चबाने में जो मजा आता है, वही इसे हर किसी का पसंदीदा बनाता है. बाजार में आम पापड़ स्वाद में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें अक्सर बहुत ज्यादा चीनी और कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव मिल जाते हैं जो लंबे समय तक इसे सुरक्षित रखने के लिए डाले जाते हैं. ऐसे में घर पर बना आम पापड़ सबसे सुरक्षित और टेस्टी ऑप्शन है. घर पर आम पापड़ बनाना मुश्किल नहीं है. अगर आप इसे सही तरीके से बनाएंगे, तो इसका टेस्ट बाजार वाले से भी बेहतर होगा. तो चलिए जानते हैं आम के सीजन में घर पर आम पापड़ कैसे बनाएं.

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आम के सीजन में घर पर आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले आमों को अच्छी तरह धो लें फिर उनका छिलका छीलकर गूदा निकाल लें. ध्यान रखें कि आम पके और मीठे हों, जिससे पापड़ का स्वाद बेहतरीन आए.
आम के सीजन में घर पर आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले आमों को अच्छी तरह धो लें फिर उनका छिलका छीलकर गूदा निकाल लें. ध्यान रखें कि आम पके और मीठे हों, जिससे पापड़ का स्वाद बेहतरीन आए.
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अब निकाले गए आम के गूदे को मिक्सर में डालकर स्मूद प्यूरी बना लें. कोशिश करें कि इसमें कोई रेशे या गांठ न रह जाए, इससे पापड़ का परत चकनी और पतली बनेगी.
अब निकाले गए आम के गूदे को मिक्सर में डालकर स्मूद प्यूरी बना लें. कोशिश करें कि इसमें कोई रेशे या गांठ न रह जाए, इससे पापड़ का परत चकनी और पतली बनेगी.
Published at : 11 May 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Aam Papad Mango Papad At Home Mango Puree Mango Fruit Leather

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