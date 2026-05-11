एक्सप्लोरर
Aam Papad Recipe : आम के सीजन में घर पर ऐसे बनाएं आम पापड़, नोट कर लें तरीका
Aam Papad Recipe : खट्टा-मीठा स्वाद, हल्की-सी चटपटी खुशबू और चबाने में जो मजा आता है, वही इसे हर किसी का पसंदीदा बनाता है. बाजार में आम पापड़ स्वाद में अच्छा लगता है.
Aam Papad Recipe: गर्मियों का मौसम आते ही बाजार और घर में आमों की खुशबू फैलने लगती है. लोग इसे अलग-अलग तरीके से खाते हैं. कोई आमरस पीता है, कोई ठंडा आम पन्ना पसंद करता है, तो कोई मीठा मैंगो शेक बनाता है, लेकिन बचपन की यादों में सबसे खास जगह आम पापड़ की है. खट्टा-मीठा स्वाद, हल्की-सी चटपटी खुशबू और चबाने में जो मजा आता है, वही इसे हर किसी का पसंदीदा बनाता है. बाजार में आम पापड़ स्वाद में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें अक्सर बहुत ज्यादा चीनी और कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव मिल जाते हैं जो लंबे समय तक इसे सुरक्षित रखने के लिए डाले जाते हैं. ऐसे में घर पर बना आम पापड़ सबसे सुरक्षित और टेस्टी ऑप्शन है. घर पर आम पापड़ बनाना मुश्किल नहीं है. अगर आप इसे सही तरीके से बनाएंगे, तो इसका टेस्ट बाजार वाले से भी बेहतर होगा. तो चलिए जानते हैं आम के सीजन में घर पर आम पापड़ कैसे बनाएं.
1/6
2/6
Published at : 11 May 2026 09:21 AM (IST)
फूड
6 Photos
टमाटर से पपीते तक... 15वीं सदी के बाद भारत आईं खाने की ये चीजें, किस देश से पहुंचीं आपके घर?
फूड
6 Photos
Mothers Day 2026: इस मदर्स डे 'मां' को दीजिए किचन से छुट्टी, उनके लिए बनाएं ये स्पेशल स्वीट डिश
फूड
6 Photos
गर्मी में राहत पाने के लिए ट्राई करें ये 3 रायता रेसिपी, शेफ कुणाल कपूर ने शेयर किए फ्रेश और हेल्दी टिप्स
फूड
6 Photos
गर्मी में ठंडक देने वाला देसी ड्रिंक, घर पर मिनटों में बनाएं हेल्दी गुलकंद मिल्क, जानें रेसिपी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
गर्मी में दोस्तों के साथ घूमने का है प्लान तो भूलकर भी न करें ये गलतियां, सेफ्टी किट में जरूर होनी चाहिए ये चीजें
लाइफस्टाइल
2026 में हैरान करने वाली बात, 12 नहीं 13 महीने का होगा नया साल
लाइफस्टाइल
बॉडी बनाने के लिए फाइबर को भूलकर सिर्फ ले रहे हैं प्रोटीन? हो सकते हैं इस कैंसर के शिकार
लाइफस्टाइल
Robot Buddha: दक्षिण कोरिया से जापान तक रोबोट भिक्षु का प्रवचन, क्या अब AI रोबोट पढ़ाएंगे धर्म का पाठ?
Advertisement
रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion