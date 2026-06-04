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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदर्द से तड़प उठा पाकिस्तानी खिलाड़ी, सिर पर लगी भयंकर चोट; मैदान छोड़कर गया बाहर

दर्द से तड़प उठा पाकिस्तानी खिलाड़ी, सिर पर लगी भयंकर चोट; मैदान छोड़कर गया बाहर

Pakistan player Maaz Sadaqat Injury: पाकिस्तान के बल्लेबाज माज सादकत को फील्डिंग के दौरान सिर में भयंकर चोट लगी, जिसका वीडियो भी सामने आया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 04 Jun 2026 09:20 PM (IST)
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पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग के लिए मैदान पर उतरी. इसी दौरान पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज माज सदाकत (Maaz Sadaqat) को फील्डिंग के दौरान सिर में भयंकर चोट लगी. इसके बाद माज को मैदान के बाहर जाना पड़ा. 

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि चौका बचाने की कोशिश में माज दौड़ लगाते हैं. वह गेंद रोकने के बाद असंतुलित हो जाते हैं और उनका सिर बाउंड्री के पार जमीन पर जोर से लगता है. इसके बाद उनका सिर बाउंड्री के पास लगे विज्ञापन बोर्ड से टकराता है. डबल टक्कर होने के बाद माज कुछ देर तक तो उठ ही नहीं पाए. 

मैदान से जाना पड़ा बाहर 

चोट लगने के बाद फिजियो मैदान पर आया. कुछ देर तक ट्रीटमेंट चला, लेकिन उससे काम नहीं बन सका. इसके बाद खिलाड़ी को मैदान से बाहर ले जाया गया. घटना पहली पारी के 10वें ओवर में हुई, जब पाक स्पिनर अराफात मिन्हास की गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने शॉट लगाया.

पहली पारी में सस्ते में निपटी ऑस्ट्रेलिया 

पहले बैटिंग के लिए उतरी ऑस्ट्रेलिया 42 गेंदों में 157 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 71 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 65 रन बनाए. इसके अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा नहीं छू सका. 

इंग्लिस के अलावा मार्नल लाबुशेन ने 19 रन, एलेक्स कैरी ने 19 रन, कैमरून ग्रीन ने 07 रन, मैट रेनशॉ ने 04 रन, कूपर कोनोली ने 03 रन, ओलिवर पीक ने 07 रन, एडम जैम्पा ने 10 रन, नाथन एलिस ने 01* रन और मैथ्यू कुहनेमैन ने 09* रन और रन बनाए. इसके अलावा मैथ्यू बिना खाता खोले ही आउट हो गए. 

इस दौरान पाकिस्तान के लिए कप्तान शाहीन अफरीदी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. इसके अलावा अबरार अहमद और शादाब खान ने 2-2 विकेट अपने खाते में डाले. बाकी 1 विकेट हारिस रऊफ ने लिया. 

 

यह भी पढ़ें: भारत-अफगानिस्तान टेस्ट से पहले WTC पॉइंट्स टेबल का हाल, जानें टीम इंडिया किस नंबर पर

Published at : 04 Jun 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Pakistan Vs Australia Maaz Sadaqat PAK Vs AUS 3rd ODI
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