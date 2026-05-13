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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडLow Oil Mutton Recipe: कम तेल में भी शानदार बनेगा मटन, पीएम मोदी की अपील के बाद ट्रेंड में लो ऑयल मटन रेसिपी

Low Oil Mutton Recipe: कम तेल में भी शानदार बनेगा मटन, पीएम मोदी की अपील के बाद ट्रेंड में लो ऑयल मटन रेसिपी

Low Oil Mutton Recipe: पीएम मोदी की तेल कम इस्तेमाल करने की अपील के बाद ट्रेंड में आई 'लो ऑयल मटन रेसिपी', जो कम तेल में भी स्वाद और सेहत का शानदार होती है. यहां जानें इसकी रेसिपी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 May 2026 10:02 AM (IST)
Low Oil Mutton Recipe: पीएम मोदी की तेल कम इस्तेमाल करने की अपील के बाद ट्रेंड में आई 'लो ऑयल मटन रेसिपी', जो कम तेल में भी स्वाद और सेहत का शानदार होती है. यहां जानें इसकी रेसिपी.

हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में देशवासियों से खाने के तेल के इस्तेमाल को लेकर एक खास अपील की है. जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हर घर में तेल के उपयोग को सिर्फ 10% तक कम कर दिया जाए, तो यह न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा होगा बल्कि यह देश सेवा जैसा बड़ा काम भी बन सकता है. उनका कहना था कि भारत को खाने के तेल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे देश की विदेशी मुद्रा भी खर्च होती है.

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वहीं ऐसे में अगर लोग छोटे-छोटे बदलाव करें, तो इसका असर उनके स्वास्थ्य के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब लोग अपने खाने में भी बदलाव कर रहे हैं और इसी कड़ी में “लो ऑयल मटन रेसिपी” का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें कम तेल में भी स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रखा जा रहा है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं इसकी आसान रेसिपी.
वहीं ऐसे में अगर लोग छोटे-छोटे बदलाव करें, तो इसका असर उनके स्वास्थ्य के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है. इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अब लोग अपने खाने में भी बदलाव कर रहे हैं और इसी कड़ी में “लो ऑयल मटन रेसिपी” का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें कम तेल में भी स्वाद और सेहत दोनों का ध्यान रखा जा रहा है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं इसकी आसान रेसिपी.
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मटन वैसे तो अपने रिच और मसालेदार स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन कम तेल में भी इसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है. इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो मटन को अच्छे से धोकर साफ कर लें. अब इसमें दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा नींबू डालकर अच्छे से मिला कर उसे मैरिनेट कर दें. इससे मटन में स्वाद तो बढ़ता ही है और नरम भी होता है और इससे स्वाद और भी बढ़ जाता है.
मटन वैसे तो अपने रिच और मसालेदार स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन कम तेल में भी इसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है. इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो मटन को अच्छे से धोकर साफ कर लें. अब इसमें दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा नींबू डालकर अच्छे से मिला कर उसे मैरिनेट कर दें. इससे मटन में स्वाद तो बढ़ता ही है और नरम भी होता है और इससे स्वाद और भी बढ़ जाता है.
Published at : 13 May 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
Healthy Eating Habits Low Oil Mutton Recipe PM Modi Appeal Oil Reduction Less Oil Food Trend

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