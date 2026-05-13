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Low Oil Mutton Recipe: कम तेल में भी शानदार बनेगा मटन, पीएम मोदी की अपील के बाद ट्रेंड में लो ऑयल मटन रेसिपी
Low Oil Mutton Recipe: पीएम मोदी की तेल कम इस्तेमाल करने की अपील के बाद ट्रेंड में आई 'लो ऑयल मटन रेसिपी', जो कम तेल में भी स्वाद और सेहत का शानदार होती है. यहां जानें इसकी रेसिपी.
हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक संबोधन में देशवासियों से खाने के तेल के इस्तेमाल को लेकर एक खास अपील की है. जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हर घर में तेल के उपयोग को सिर्फ 10% तक कम कर दिया जाए, तो यह न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा होगा बल्कि यह देश सेवा जैसा बड़ा काम भी बन सकता है. उनका कहना था कि भारत को खाने के तेल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे देश की विदेशी मुद्रा भी खर्च होती है.
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Published at : 13 May 2026 10:02 AM (IST)
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