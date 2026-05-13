मटन वैसे तो अपने रिच और मसालेदार स्वाद के लिए जाना जाता है, लेकिन कम तेल में भी इसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है. इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले 1 किलो मटन को अच्छे से धोकर साफ कर लें. अब इसमें दही, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा नींबू डालकर अच्छे से मिला कर उसे मैरिनेट कर दें. इससे मटन में स्वाद तो बढ़ता ही है और नरम भी होता है और इससे स्वाद और भी बढ़ जाता है.