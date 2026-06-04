गोश्त को कितने वक्त तक कर सकते हैं प्रिजर्व, जानें इसे सड़ने में लगते हैं कितने दिन?

How Long Can Meat Be Safely Stored In The Fridge: किसी खास मौके पर घर में अक्सर जरूरत से ज्यादा गोश्त आ जाता है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर मांस को कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है और कब तक इसे खाना सही रहता है. अगर सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो गोश्त में बैक्टीरिया तेजी से पनप सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं.

कैसे रख सकते हैं इसको सुरक्षित?

गोश्त को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका फ्रीजर में स्टोर करना है. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक -18°C या उससे कम तापमान पर रखा गया मांस लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि इस तापमान पर बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव निष्क्रिय हो जाते हैं, हालांकि समय के साथ इसके स्वाद और क्वालिटी में कमी आ सकती है.

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कच्चे गोश्त के लिए क्या है नियम?

अगर बात फ्रिज की करें तो कच्चे गोश्त को बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन के अनुसार, अधिकांश कच्चा मांस फ्रिज में केवल 3 से 5 दिन तक ही सुरक्षित रहता है. वहीं कीमा या पिसा हुआ मांस सिर्फ 1 से 2 दिन तक ही फ्रिज में रखना चाहिए. इसके बाद खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. चिकन और अन्य पोल्ट्री उत्पादों की स्टोरेज अवधि और भी कम होती है. कच्चा चिकन फ्रिज में केवल 1 से 2 दिन तक ही सुरक्षित माना जाता है. अगर चिकन पकाया जा चुका है तो इसे 3 से 4 दिनों के भीतर इस्तेमाल कर लेना चाहिए. ज्यादा देर तक रखने पर बैक्टीरिया बढ़ने का जोखिम बढ़ जाता है.

फ्रीजर में कितने दिनों तक कर सकते हैं स्टोर?

फ्रीजर में रखने पर गोश्त की उम्र काफी बढ़ जाती है. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, रोस्ट को 4 से 12 महीने तक और चिकन को लगभग 1 साल तक फ्रीज किया जा सकता है। वहीं मछली की अलग-अलग किस्में 2 से 8 महीने तक सुरक्षित रह सकती हैं. हालांकि, फूड एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि बेहतर स्वाद और क्वालिटी के लिए इन्हें निर्धारित समय के भीतर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए.

फ्रीज में गोश्त रखने के क्या हैं नियम?

मांस को फ्रीज करने से पहले उसे अच्छी तरह पैक करना भी बेहद जरूरी है. एक्सपर्ट का कहना है कि मूल पैकेजिंग के ऊपर प्लास्टिक रैप या फॉयल की एक अतिरिक्त परत लगाने से नमी बाहर नहीं निकलती और मांस लंबे समय तक ताजा बना रहता है. जितना ताजा गोश्त फ्रीज किया जाएगा, उसकी गुणवत्ता उतनी ही बेहतर बनी रहेगी. गोश्त को डीफ्रॉस्ट यानी पिघलाने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है. जमे हुए मांस को कमरे के तापमान पर छोड़कर पिघलाना सुरक्षित नहीं माना जाता. इसे या तो फ्रिज में, ठंडे पानी में बंद पैकेट के साथ या माइक्रोवेव की मदद से डीफ्रॉस्ट करना चाहिए. गलत तरीके से पिघलाने पर बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.