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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHeight Growth In Children: सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, बच्चों की लंबाई बढ़ाने में काम आएगी यह कड़क डाइट, देखें पूरी लिस्ट

Height Growth In Children: सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, बच्चों की लंबाई बढ़ाने में काम आएगी यह कड़क डाइट, देखें पूरी लिस्ट

Protein Rich Foods: न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के मुताबिक कद काफी हद तक जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, लेकिन सही पोषण भी उतना ही जरूरी है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं,.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 04 Jun 2026 05:54 PM (IST)
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Best Foods For Height Growth In Children: हर माता-पिता कभी न कभी यह जरूर सोचते हैं कि क्या बच्चे की लंबाई बढ़ाने में खानपान की कोई भूमिका होती है? न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के मुताबिक कद काफी हद तक जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, लेकिन सही पोषण भी उतना ही जरूरी है. अगर बच्चे को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहें, तो वह अपनी नेचुरल ग्रोथ क्षमता तक बेहतर तरीके से पहुंच सकता है.

क्यों जरुरी है अच्छी डाइट?

बच्चों की हड्डियों, मांसपेशियों, एनर्जी और यहां तक कि नींद की क्वालिटी भी उनके खानपान से जुड़ी होती है. अच्छी डाइट शरीर को विकास के लिए जरूरी पोषण देती है, जबकि पोषक तत्वों की कमी ग्रोथ की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती.

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हाइट ग्रोथ के लिए जरूरी फूड

दूध और डेयरी उत्पाद बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी खाद्य पदार्थों में गिने जाते हैं. दूध में कैल्शियम, विटामिन D और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. अगर बच्चा सादा दूध नहीं पीना चाहता तो दही, पनीर और चीज जैसे विकल्प भी उसकी डाइट में शामिल किए जा सकते हैं. 

अंडा भी बेहतर विकल्प

अंडे भी बच्चों की लंबाई और शारीरिक विकास के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. इनमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, विटामिन B12 और राइबोफ्लेविन मौजूद होता है. नाश्ते में उबले अंडे, ऑमलेट या पराठे में अंडा मिलाकर बच्चों को आसानी से खिलाया जा सकता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां डाइट में करें शामिल

हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली और केल कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन K से भरपूर होती हैं. ये पोषक तत्व हड्डियों की मजबूती और ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं. अगर बच्चा इन्हें सीधे खाने से मना करता है तो इन्हें सूप, पास्ता या रैप्स में मिलाकर दिया जा सकता है.

बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और अलसी 

बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और अलसी जैसे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स भी बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छे माने जाते हैं. इनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं. रोजाना थोड़ी मात्रा में इनका सेवन हड्डियों और दिमाग दोनों के विकास में मदद कर सकता है.

मछली  भी बेहतर विकल्प

जो परिवार मछली खाते हैं, उनके लिए सैल्मन, मैकरेल और सार्डिन जैसी फैटी फिश बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं. इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन D शरीर को कैल्शियम बेहतर तरीके से अब्जार्व करने में मदद करते हैं. वहीं ओट्स, ब्राउन राइस और साबुत अनाज भी बच्चों को लंबे समय तक एनर्जी देने के साथ कई जरूरी खनिज प्रदान करते हैं. 

इनको भी कर सकते हैं शामिल

इसके अलावा राजमा, चना, मूंग और मसूर जैसी दालें भी बच्चों की डाइट का अहम हिस्सा होनी चाहिए. इनमें प्रोटीन, आयरन, जिंक और बी-विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं. अलग-अलग दालों को नियमित रूप से भोजन में शामिल करने से बच्चे की ग्रोथ, पाचन और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 04 Jun 2026 05:54 PM (IST)
Tags :
Child Nutrition Height Growth In Children Height Increasing Foods
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