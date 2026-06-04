सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, बच्चों की लंबाई बढ़ाने में काम आएगी यह कड़क डाइट, देखें पूरी लिस्ट

Best Foods For Height Growth In Children: हर माता-पिता कभी न कभी यह जरूर सोचते हैं कि क्या बच्चे की लंबाई बढ़ाने में खानपान की कोई भूमिका होती है? न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के मुताबिक कद काफी हद तक जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, लेकिन सही पोषण भी उतना ही जरूरी है. अगर बच्चे को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहें, तो वह अपनी नेचुरल ग्रोथ क्षमता तक बेहतर तरीके से पहुंच सकता है.

क्यों जरुरी है अच्छी डाइट?

बच्चों की हड्डियों, मांसपेशियों, एनर्जी और यहां तक कि नींद की क्वालिटी भी उनके खानपान से जुड़ी होती है. अच्छी डाइट शरीर को विकास के लिए जरूरी पोषण देती है, जबकि पोषक तत्वों की कमी ग्रोथ की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी महंगे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं होती.

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हाइट ग्रोथ के लिए जरूरी फूड

दूध और डेयरी उत्पाद बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी खाद्य पदार्थों में गिने जाते हैं. दूध में कैल्शियम, विटामिन D और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. अगर बच्चा सादा दूध नहीं पीना चाहता तो दही, पनीर और चीज जैसे विकल्प भी उसकी डाइट में शामिल किए जा सकते हैं.

अंडा भी बेहतर विकल्प

अंडे भी बच्चों की लंबाई और शारीरिक विकास के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. इनमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, विटामिन B12 और राइबोफ्लेविन मौजूद होता है. नाश्ते में उबले अंडे, ऑमलेट या पराठे में अंडा मिलाकर बच्चों को आसानी से खिलाया जा सकता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां डाइट में करें शामिल

हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली और केल कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन K से भरपूर होती हैं. ये पोषक तत्व हड्डियों की मजबूती और ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं. अगर बच्चा इन्हें सीधे खाने से मना करता है तो इन्हें सूप, पास्ता या रैप्स में मिलाकर दिया जा सकता है.

बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और अलसी

बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और अलसी जैसे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स भी बच्चों की ग्रोथ के लिए अच्छे माने जाते हैं. इनमें प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं. रोजाना थोड़ी मात्रा में इनका सेवन हड्डियों और दिमाग दोनों के विकास में मदद कर सकता है.

मछली भी बेहतर विकल्प

जो परिवार मछली खाते हैं, उनके लिए सैल्मन, मैकरेल और सार्डिन जैसी फैटी फिश बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं. इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और विटामिन D शरीर को कैल्शियम बेहतर तरीके से अब्जार्व करने में मदद करते हैं. वहीं ओट्स, ब्राउन राइस और साबुत अनाज भी बच्चों को लंबे समय तक एनर्जी देने के साथ कई जरूरी खनिज प्रदान करते हैं.

इनको भी कर सकते हैं शामिल

इसके अलावा राजमा, चना, मूंग और मसूर जैसी दालें भी बच्चों की डाइट का अहम हिस्सा होनी चाहिए. इनमें प्रोटीन, आयरन, जिंक और बी-विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं. अलग-अलग दालों को नियमित रूप से भोजन में शामिल करने से बच्चे की ग्रोथ, पाचन और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.