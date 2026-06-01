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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडHomemade Mango Ice Cream: घर पर बनानी है परफेक्ट मैंगो आइसक्रीम, पहले जान लें कौन-सा आम देगा सबसे क्रीमी स्वाद?

Homemade Mango Ice Cream: घर पर बनानी है परफेक्ट मैंगो आइसक्रीम, पहले जान लें कौन-सा आम देगा सबसे क्रीमी स्वाद?

Homemade Mango Ice Cream: घर पर परफेक्ट मैंगो आइसक्रीम बनाना चाहते हैं? जानिए कौन सा आम देता है सबसे क्रीमी टेक्सचर, कैसे चुनें सही फल और किन आसान टिप्स से हर स्कूप बनेगा स्वाद और खुशबू से भरपूर.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 Jun 2026 09:59 AM (IST)
Homemade Mango Ice Cream: घर पर परफेक्ट मैंगो आइसक्रीम बनाना चाहते हैं? जानिए कौन सा आम देता है सबसे क्रीमी टेक्सचर, कैसे चुनें सही फल और किन आसान टिप्स से हर स्कूप बनेगा स्वाद और खुशबू से भरपूर.

गर्मियों का मौसम और आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. चाहे आम को सीधे खाया जाए, शेक बनाया जाए या फिर आइसक्रीम, इसका स्वाद हर रूप में लोगों का दिल जीत लेता है. खासकर घर पर बनी मैंगो आइसक्रीम की बात ही अलग होती है. इसमें न सिर्फ ताजे आम की खुशबू होती है, बल्कि हर स्कूप में गर्मियों का असली स्वाद भी महसूस होता है. लेकिन कई बार पूरी मेहनत के बाद भी आइसक्रीम वैसी क्रीमी और स्वादिष्ट नहीं बन पाती जैसी हम चाहते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह गलत आम का चुनाव हो सकता है.

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आइसक्रीम बनाते समय ज्यादातर लोग सिर्फ यह देखते हैं कि आम पका हुआ है या नहीं, लेकिन असल में हर आम आइसक्रीम के लिए सही नहीं होता. अलग-अलग किस्म के आमों में मिठास, रस और रेशों की मात्रा अलग होती है. कुछ आम ऐसे होते हैं जो आसानी से प्यूरी बन जाते हैं और आइसक्रीम को मुलायम बनाते हैं, जबकि कुछ आमों में ज्यादा रेशे होने के कारण आइसक्रीम का टेक्सचर खराब हो सकता है. इसलिए अगर आप घर पर रेस्टोरेंट जैसी मैंगो आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो सही आम चुनना सबसे जरूरी कदम है.
आइसक्रीम बनाते समय ज्यादातर लोग सिर्फ यह देखते हैं कि आम पका हुआ है या नहीं, लेकिन असल में हर आम आइसक्रीम के लिए सही नहीं होता. अलग-अलग किस्म के आमों में मिठास, रस और रेशों की मात्रा अलग होती है. कुछ आम ऐसे होते हैं जो आसानी से प्यूरी बन जाते हैं और आइसक्रीम को मुलायम बनाते हैं, जबकि कुछ आमों में ज्यादा रेशे होने के कारण आइसक्रीम का टेक्सचर खराब हो सकता है. इसलिए अगर आप घर पर रेस्टोरेंट जैसी मैंगो आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो सही आम चुनना सबसे जरूरी कदम है.
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विशेषज्ञों के अनुसार, अल्फोंसो, केसर और बादामी जैसे आम आइसक्रीम के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं. इन आमों में प्राकृतिक मिठास भरपूर होती है और इनका गूदा काफी चिकना होता है. यही वजह है कि इनसे बनी आइसक्रीम में अलग से ज्यादा चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही इनकी खुशबू भी काफी अच्छी होती है, जो आइसक्रीम के स्वाद को और खास बना देती है. वही अगर आम मीठा और स्वाद से भरपूर होगा, तो आपकी आइसक्रीम भी उतनी ही शानदार बनेगी.
विशेषज्ञों के अनुसार, अल्फोंसो, केसर और बादामी जैसे आम आइसक्रीम के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं. इन आमों में प्राकृतिक मिठास भरपूर होती है और इनका गूदा काफी चिकना होता है. यही वजह है कि इनसे बनी आइसक्रीम में अलग से ज्यादा चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती. साथ ही इनकी खुशबू भी काफी अच्छी होती है, जो आइसक्रीम के स्वाद को और खास बना देती है. वही अगर आम मीठा और स्वाद से भरपूर होगा, तो आपकी आइसक्रीम भी उतनी ही शानदार बनेगी.
Published at : 01 Jun 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Dessert Recipe Mango Ice Cream Homemade Mango Ice Cream Summer Special Recipe

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