आइसक्रीम बनाते समय ज्यादातर लोग सिर्फ यह देखते हैं कि आम पका हुआ है या नहीं, लेकिन असल में हर आम आइसक्रीम के लिए सही नहीं होता. अलग-अलग किस्म के आमों में मिठास, रस और रेशों की मात्रा अलग होती है. कुछ आम ऐसे होते हैं जो आसानी से प्यूरी बन जाते हैं और आइसक्रीम को मुलायम बनाते हैं, जबकि कुछ आमों में ज्यादा रेशे होने के कारण आइसक्रीम का टेक्सचर खराब हो सकता है. इसलिए अगर आप घर पर रेस्टोरेंट जैसी मैंगो आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो सही आम चुनना सबसे जरूरी कदम है.