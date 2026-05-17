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Iconic Ice Cream Brands: दुनिया के टॉप आइकॉनिक आइसक्रीम ब्रांड्स में भारत का जलवा, नेचुरल्स से पब्बाज तक ने बनाई जगह
टेस्ट एटलस की टॉप 66 आइसक्रीम इन द वर्ल्ड की अप्रैल लिस्ट में भारत की पारंपरिक कुल्फी को छंटा स्थान मिला है. यह वहीं देसी कुल्फी है, जिसे भारत में पीढ़ियों से लोग पसंद करते आ रहे हैं.
Iconic Ice Cream Brands: गर्मियों का मौसम आते ही ठंडी-ठंडी आइसक्रीम का स्वाद लोगों की पहली पसंद बन जाता है. तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच एक स्कूप आइसक्रीम सिर्फ मिठास ही नहीं बल्कि राहत का एहसास भी देता है. अब भारतीय आइसक्रीम और पारंपरिक डेजर्ट्स को दुनिया भर में नई पहचान मिल रही है. इंटरनेशनल फूड गाइड टेस्ट एटलस की हालिया रैंकिंग में भारत ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई बल्कि कई देसी आइसक्रीम ब्रांड और फ्लेवर ने ग्लोबल स्तर पर खास पहचान बनाई है.
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Published at : 17 May 2026 08:45 AM (IST)
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