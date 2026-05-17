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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडIconic Ice Cream Brands: दुनिया के टॉप आइकॉनिक आइसक्रीम ब्रांड्स में भारत का जलवा, नेचुरल्स से पब्बाज तक ने बनाई जगह

Iconic Ice Cream Brands: दुनिया के टॉप आइकॉनिक आइसक्रीम ब्रांड्स में भारत का जलवा, नेचुरल्स से पब्बाज तक ने बनाई जगह

टेस्ट एटलस की टॉप 66 आइसक्रीम इन द वर्ल्ड की अप्रैल लिस्ट में भारत की पारंपरिक कुल्फी को छंटा स्थान मिला है. यह वहीं देसी कुल्फी है, जिसे भारत में पीढ़ियों से लोग पसंद करते आ रहे हैं.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 17 May 2026 08:45 AM (IST)
टेस्ट एटलस की टॉप 66 आइसक्रीम इन द वर्ल्ड की अप्रैल लिस्ट में भारत की पारंपरिक कुल्फी को छंटा स्थान मिला है. यह वहीं देसी कुल्फी है, जिसे भारत में पीढ़ियों से लोग पसंद करते आ रहे हैं.

Iconic Ice Cream Brands: गर्मियों का मौसम आते ही ठंडी-ठंडी आइसक्रीम का स्वाद लोगों की पहली पसंद बन जाता है. तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच एक स्कूप आइसक्रीम सिर्फ मिठास ही नहीं बल्कि राहत का एहसास भी देता है. अब भारतीय आइसक्रीम और पारंपरिक डेजर्ट्स को दुनिया भर में नई पहचान मिल रही है. इंटरनेशनल फूड गाइड टेस्ट एटलस की हालिया रैंकिंग में भारत ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई बल्कि कई देसी आइसक्रीम ब्रांड और फ्लेवर ने ग्लोबल स्तर पर खास पहचान बनाई है.

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टेस्ट एटलस की टॉप 66 आइसक्रीम इन द वर्ल्ड की अप्रैल लिस्ट में भारत की पारंपरिक कुल्फी को छंटा स्थान मिला है. यह वहीं देसी कुल्फी है, जिसे भारत में पीढ़ियों से लोग पसंद करते आ रहे हैं. कैसर, इलायची और गाढ़े दूध के साथ वाली कुल्फी सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि लोगों की यादों और बचपन का हिस्सा मानी जाती है.
टेस्ट एटलस की टॉप 66 आइसक्रीम इन द वर्ल्ड की अप्रैल लिस्ट में भारत की पारंपरिक कुल्फी को छंटा स्थान मिला है. यह वहीं देसी कुल्फी है, जिसे भारत में पीढ़ियों से लोग पसंद करते आ रहे हैं. कैसर, इलायची और गाढ़े दूध के साथ वाली कुल्फी सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि लोगों की यादों और बचपन का हिस्सा मानी जाती है.
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इसी के साथ टेस्ट एटलस ने अपनी 100 मोस्ट आईकॉनिक आइसक्रीम इन द वर्ल्ड लिस्ट में भारत के कई मशहूर आइसक्रीम पार्लरों और उनकी खास डिशेज को भी जगह दी है. मुंबई से लेकर मंगलुरु और बेंगलुरु तक कई भारतीय ब्रांड अब दुनिया की आइकॉनिक आइसक्रीम डेस्टिनेशन में शामिल हो चुके हैं.
इसी के साथ टेस्ट एटलस ने अपनी 100 मोस्ट आईकॉनिक आइसक्रीम इन द वर्ल्ड लिस्ट में भारत के कई मशहूर आइसक्रीम पार्लरों और उनकी खास डिशेज को भी जगह दी है. मुंबई से लेकर मंगलुरु और बेंगलुरु तक कई भारतीय ब्रांड अब दुनिया की आइकॉनिक आइसक्रीम डेस्टिनेशन में शामिल हो चुके हैं.
Published at : 17 May 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Naturals Ice Cream Iconic Ice Cream Brands Indian Ice Cream Brands Pabbas Ice Cream

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