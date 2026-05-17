टेस्ट एटलस की टॉप 66 आइसक्रीम इन द वर्ल्ड की अप्रैल लिस्ट में भारत की पारंपरिक कुल्फी को छंटा स्थान मिला है. यह वहीं देसी कुल्फी है, जिसे भारत में पीढ़ियों से लोग पसंद करते आ रहे हैं. कैसर, इलायची और गाढ़े दूध के साथ वाली कुल्फी सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि लोगों की यादों और बचपन का हिस्सा मानी जाती है.