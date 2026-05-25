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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलSweet Muskmelon Buying Tips: खरबूजा मीठा है या नहीं... खरीदने से पहले ऐसे करें चेक, जान लें तरीका

Sweet Muskmelon Buying Tips: खरबूजा मीठा है या नहीं... खरीदने से पहले ऐसे करें चेक, जान लें तरीका

सही खरबूजा पहचानना उतना मुश्किल नहीं है, जितना लोग समझते हैं. खुशबू, रंग, वजन और छिलके की बनावट जैसी छोटी-छोटी चीज इस बात का संकेत देती है कि फल अंदर से कितना मीठा और पका हुआ है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 25 May 2026 04:48 PM (IST)
सही खरबूजा पहचानना उतना मुश्किल नहीं है, जितना लोग समझते हैं. खुशबू, रंग, वजन और छिलके की बनावट जैसी छोटी-छोटी चीज इस बात का संकेत देती है कि फल अंदर से कितना मीठा और पका हुआ है.

Sweet Muskmelon Buying Tips: गर्मी का मौसम शुरू होते ही बाजार में खरबूजे की मांग तेजी से बढ़ जाती है. शरीर को ठंडा रखने और पानी की कमी को पूर करने वाला या फल स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. हालांकि, कई बार बाहर से अच्छा दिखने वाला खरबूजा अंदर से फीका, कच्चा या कम मीठा निकल जाता है, जिससे खाने का पूरा मजा खराब हो जाता है. ऐसे में अगर खरबूजा खरीदते समय कुछ आसान बातों का ध्यान रखा जाए तो हर बार मीठा और रसदार आप चुन सकते हैं.

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सही खरबूजा पहचानना उतना मुश्किल नहीं है, जितना लोग समझते हैं. खुशबू, रंग, वजन और छिलके की बनावट जैसी छोटी-छोटी चीज इस बात का संकेत देती है कि फल अंदर से कितना मीठा और पका हुआ है. इसके अलावा खरबूजे को सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी होता है, ताकि उसका स्वाद और ताजगी लंबे समय तक बनी रहे.
सही खरबूजा पहचानना उतना मुश्किल नहीं है, जितना लोग समझते हैं. खुशबू, रंग, वजन और छिलके की बनावट जैसी छोटी-छोटी चीज इस बात का संकेत देती है कि फल अंदर से कितना मीठा और पका हुआ है. इसके अलावा खरबूजे को सही तरीके से स्टोर करना भी जरूरी होता है, ताकि उसका स्वाद और ताजगी लंबे समय तक बनी रहे.
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मीठे और पके हुए खरबूजे की पहचान उसकी खुशबू से आसानी से की जा सकती है. खरबूजा खरीदते समय इसके निचले हिस्से को सूंघकर देखें. अगर उसमें से हल्की मीठी और ताजी खुशबू आ रही है कि समझ लें कि फल अच्छी तरह पक चुका है. वहीं अगर इसमें कोई खुशबू नहीं आती तो वह कच्चा हो सकता है और स्वाद में फीका निकल सकता है. बहुत ज्यादा तेज या अजीब गंध आने पर ऐसा खरबूजा लेने से बचना चाहिए, क्योंकि वह अंदर से खराब भी हो सकता है.
मीठे और पके हुए खरबूजे की पहचान उसकी खुशबू से आसानी से की जा सकती है. खरबूजा खरीदते समय इसके निचले हिस्से को सूंघकर देखें. अगर उसमें से हल्की मीठी और ताजी खुशबू आ रही है कि समझ लें कि फल अच्छी तरह पक चुका है. वहीं अगर इसमें कोई खुशबू नहीं आती तो वह कच्चा हो सकता है और स्वाद में फीका निकल सकता है. बहुत ज्यादा तेज या अजीब गंध आने पर ऐसा खरबूजा लेने से बचना चाहिए, क्योंकि वह अंदर से खराब भी हो सकता है.
Published at : 25 May 2026 04:48 PM (IST)
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How To Choose Sweet Melon Sweet Muskmelon Tips Ripe Melon Identification Juicy Melon Buying Tips

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