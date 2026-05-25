मीठे और पके हुए खरबूजे की पहचान उसकी खुशबू से आसानी से की जा सकती है. खरबूजा खरीदते समय इसके निचले हिस्से को सूंघकर देखें. अगर उसमें से हल्की मीठी और ताजी खुशबू आ रही है कि समझ लें कि फल अच्छी तरह पक चुका है. वहीं अगर इसमें कोई खुशबू नहीं आती तो वह कच्चा हो सकता है और स्वाद में फीका निकल सकता है. बहुत ज्यादा तेज या अजीब गंध आने पर ऐसा खरबूजा लेने से बचना चाहिए, क्योंकि वह अंदर से खराब भी हो सकता है.