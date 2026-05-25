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Sweet Muskmelon Buying Tips: खरबूजा मीठा है या नहीं... खरीदने से पहले ऐसे करें चेक, जान लें तरीका
सही खरबूजा पहचानना उतना मुश्किल नहीं है, जितना लोग समझते हैं. खुशबू, रंग, वजन और छिलके की बनावट जैसी छोटी-छोटी चीज इस बात का संकेत देती है कि फल अंदर से कितना मीठा और पका हुआ है.
Sweet Muskmelon Buying Tips: गर्मी का मौसम शुरू होते ही बाजार में खरबूजे की मांग तेजी से बढ़ जाती है. शरीर को ठंडा रखने और पानी की कमी को पूर करने वाला या फल स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. हालांकि, कई बार बाहर से अच्छा दिखने वाला खरबूजा अंदर से फीका, कच्चा या कम मीठा निकल जाता है, जिससे खाने का पूरा मजा खराब हो जाता है. ऐसे में अगर खरबूजा खरीदते समय कुछ आसान बातों का ध्यान रखा जाए तो हर बार मीठा और रसदार आप चुन सकते हैं.
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Published at : 25 May 2026 04:48 PM (IST)
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