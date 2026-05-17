उपमा मुख्य रूप से रवा या सूजी से बनाया जाता है. इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो धीरे-धीरे एनर्जी देते हैं और लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं.यह फाइबर से भरा होता है और कब्ज जैसी समस्या में मदद करता है.उपमा में सब्जियां डालकर इसे और अधिक हेल्दी बनाया जा सकता है. वजन घटाने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सूजी रिफाइंड होती है, इसलिए ज्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है और डायबिटीज मरीजों को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.