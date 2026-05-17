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Poha or Upma Benefits : ब्रेकफास्ट में पोहा या उपमा...क्या है हेल्दी ऑप्शन, एक्सपर्ट से जानें?
Poha or Upma Benefits : ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो टेस्ट में अच्छा हो, जल्दी बने और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो. भारतीय रसोई में इसके लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं.
सुबह का ब्रेकफास्ट दिन की सबसे जरूरी शुरुआत होती है. कई बार सुबह उठकर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या खाएं. ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो टेस्ट में अच्छा हो, जल्दी बने और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो. भारतीय रसोई में इसके लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें पोहा और उपमा दो सबसे फेमस और हेल्दी डिश हैं. हर घर में ये नाश्ते में कभी न कभी जरूर बनाए जाते हैं, लेकिन अक्सर सवाल यह उठता है कि सेहत के लिए ब्रेकफास्ट में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है. तो आइए जानते हैं कि ब्रेकफास्ट में पोहा या उपमा क्या हेल्दी ऑप्शन है.
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Published at : 17 May 2026 09:09 AM (IST)
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