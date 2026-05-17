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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडPoha or Upma Benefits : ब्रेकफास्ट में पोहा या उपमा...क्या है हेल्दी ऑप्शन, एक्सपर्ट से जानें?

Poha or Upma Benefits : ब्रेकफास्ट में पोहा या उपमा...क्या है हेल्दी ऑप्शन, एक्सपर्ट से जानें?

Poha or Upma Benefits : ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो टेस्ट में अच्छा हो, जल्दी बने और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो. भारतीय रसोई में इसके लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 17 May 2026 09:09 AM (IST)
Poha or Upma Benefits : ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो टेस्ट में अच्छा हो, जल्दी बने और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो. भारतीय रसोई में इसके लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं.

सुबह का ब्रेकफास्ट दिन की सबसे जरूरी शुरुआत होती है. कई बार सुबह उठकर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या खाएं. ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो टेस्ट में अच्छा हो, जल्दी बने और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो. भारतीय रसोई में इसके लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें पोहा और उपमा दो सबसे फेमस और हेल्दी डिश हैं. हर घर में ये नाश्ते में कभी न कभी जरूर बनाए जाते हैं, लेकिन अक्सर सवाल यह उठता है कि सेहत के लिए ब्रेकफास्ट में से कौन सा ऑप्शन बेहतर है. तो आइए जानते हैं कि ब्रेकफास्ट में पोहा या उपमा क्या हेल्दी ऑप्शन है.

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पोहा चावल से बनाया जाता है जिसे फ्लैटन करके तैयार किया जाता है. यह नाश्ते के लिए लो-कैलोरी और हल्का ऑप्शन है. इसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो खासकर एनीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए फायदेमंद है. पोहा जल्दी पच जाता है, इसलिए पेट हल्का महसूस होता है. अगर इसमें प्याज, मटर, मूंगफली और नींबू डालें तो पोषण और टेस्ट दोनों बढ़ जाते हैं. हालांकि इसमें प्रोटीन कम होता है, इसलिए इसे दही या स्प्राउट्स के साथ लेना अच्छा रहता है.
पोहा चावल से बनाया जाता है जिसे फ्लैटन करके तैयार किया जाता है. यह नाश्ते के लिए लो-कैलोरी और हल्का ऑप्शन है. इसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो खासकर एनीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए फायदेमंद है. पोहा जल्दी पच जाता है, इसलिए पेट हल्का महसूस होता है. अगर इसमें प्याज, मटर, मूंगफली और नींबू डालें तो पोषण और टेस्ट दोनों बढ़ जाते हैं. हालांकि इसमें प्रोटीन कम होता है, इसलिए इसे दही या स्प्राउट्स के साथ लेना अच्छा रहता है.
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उपमा मुख्य रूप से रवा या सूजी से बनाया जाता है. इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो धीरे-धीरे एनर्जी देते हैं और लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं.यह फाइबर से भरा होता है और कब्ज जैसी समस्या में मदद करता है.उपमा में सब्जियां डालकर इसे और अधिक हेल्दी बनाया जा सकता है. वजन घटाने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सूजी रिफाइंड होती है, इसलिए ज्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है और डायबिटीज मरीजों को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.
उपमा मुख्य रूप से रवा या सूजी से बनाया जाता है. इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो धीरे-धीरे एनर्जी देते हैं और लंबे समय तक पेट भरा रखते हैं.यह फाइबर से भरा होता है और कब्ज जैसी समस्या में मदद करता है.उपमा में सब्जियां डालकर इसे और अधिक हेल्दी बनाया जा सकता है. वजन घटाने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सूजी रिफाइंड होती है, इसलिए ज्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है और डायबिटीज मरीजों को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.
Published at : 17 May 2026 09:09 AM (IST)
Tags :
Fitness Breakfast Healthy Option Poha Or Upma Benefits Health Goals

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