दूसरा तरीका है सब्जी के कुछ टुकड़ों को मैश कर देना. अगर आप आलू, गोभी या किसी और सब्जी की तरी बना रहे हैं, तो उसमें से थोड़े टुकड़े निकालकर चम्मच की मदद से अच्छी तरह मैश कर लें और वापस सब्जी में मिला दें. इससे न सिर्फ ग्रेवी गाढ़ी होगी बल्कि उसका स्वाद भी और बढ़ जाएगा, क्योंकि मैश की गई सब्जी खुद ग्रेवी का हिस्सा बन जाती है. यह तरीका इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें कोई अतिरिक्त चीज डालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सब्जी का सवाद और नमक ठिक वैसा ही रहता है जैसा बनाया था.