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Kitchen Tips: सब्जी में ग्रेवी ज्यादा पतली हो गई, कैसे करें गाढ़ी?
How to Thicken Gravy from Thin Gravy: अगर सब्जी की ग्रेवी पतली हो गई है, तो इन आसान घरेलू तरीकों से बिना स्वाद बिगाड़े उसे जल्दी गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है.
कई बार सब्जी बनाते समय पानी थोड़ा ज्यादा डल जाता है या टमाटर-प्याज की मात्रा कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से ग्रेवी बहुत पतली रह जाती है. पतली ग्रेवी न सिर्फ देखने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि उसका स्वाद भी उतना खास नहीं लगता. ऐसे में मन करता है सारी सब्जी को फेंक दें, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रसोई में ऐसी कई आसान तरकीबें हैं जिनकी मदद से बिना ज्यादा मेहनत किए ग्रेवी को गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाया जा सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी जिसको आप अपना कर आसानी से अपनी खराब सब्जी को ठीक कर सकते हैं खास बात ये है कि इसके लिए आपको किसी खास सामान की जरूरत नहीं पड़ती.
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Published at : 02 Aug 2026 12:01 PM (IST)
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