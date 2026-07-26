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Healthy Tiffin Ideas : मानसून में ये पांच डिश बढ़ाएगी बच्चों के टिफिन की शोभा- स्वाद के साथ सेहत का भी रखें ख्याल
Healthy Tiffin Ideas : स्कूल जाने वाले बच्चे रोज कई लोगों के संपर्क में आते हैं और बारिश की वजह से जगह-जगह पानी जमा होने से संक्रमण फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है.
बारिश का मौसम आते ही बच्चों की सेहत का ध्यान रखना पहले से ज्यादा जरूरी हो जाता है. इस दौरान संक्रमण और मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी रोग इम्यूनिटी कमजोर होती है. स्कूल जाने वाले बच्चे रोज कई लोगों के संपर्क में आते हैं और बारिश की वजह से जगह-जगह पानी जमा होने से संक्रमण फैलने की संभावना भी बढ़ जाती है. ऐसे समय में बच्चों के टिफिन में ऐसी चीजें रखना जरूरी है जो टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी हों. अगर बच्चा टिफिन पूरा खत्म करके आए, तो यह और भी अच्छी बात है. तो आइए आज हम आपको ऐसी 5 हेल्दी डिश के बारे में बताते हैं, जो मानसून में बच्चों के टिफिन की शोभा- टेस्ट के साथ सेहत का भी ख्याल रखें.
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Published at : 26 Jul 2026 09:10 PM (IST)
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मानसून में ये पांच डिश बढ़ाएगी बच्चों के टिफिन की शोभा- स्वाद के साथ सेहत का भी रखें ख्याल
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion