मिनी वेजिटेबल इडली बच्चों के लिए हल्का और आसानी से पचने वाली डिश है. इसे ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए इडली के बैटर में कद्दूकस की हुई गाजर या पालक मिलाया जा सकता है. छोटे आकार की इडली बच्चों को दिखने में भी अच्छी लगती है और वे इसे आसानी से खा भी लेते हैं. इसके साथ अलग डिब्बे में नारियल की चटनी भी रखी जा सकती है.