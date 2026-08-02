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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow to Store Roti: रोटी टाइट हो जाती है? ऐसे करेंगे स्टोर तो घंटो रहेगी मुलायम

How to Store Roti: रोटी टाइट हो जाती है? ऐसे करेंगे स्टोर तो घंटो रहेगी मुलायम

How to Store Roti: अगर रोटी जल्दी सख्त हो जाती है, तो सही स्टोरेज तरीके अपनाकर उसे घंटों तक नरम, ताजा और स्वादिष्ट रखा जा सकता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 02 Aug 2026 08:36 AM (IST)
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How to Store Roti: अक्सर हर घर में रोजाना रोटी बनती ही है. रोटी के बिना हर खाना अधूरा ही लगता है. ऐसे में हर घर में यह समस्या देखी जाती है कि सुबह बनाई गई नरम रोटी कुछ ही देर में सख्त और टाइट हो जाती है. खासकर जब रोटी टिफिन में पैक करनी हो या बाद में खानी हो, तो यह परेशानी और बढ़ जाती है. असल में रोटी सख्त इसलिए होती है क्योंकि उसमें मौजूद नमी हवा के संपर्क में आते ही उड़ने लगती है. लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आप रोटी बनाने के तुरंत बाद उसे सही तरीके से स्टोर करते हैं, तो वह घंटों तक नरम और स्वादिष्ट बनी रह सकती है. इसके लिए आपको किसी खास सामान की जरूरत नहीं होती, बस कुछ आसान तरीके अपनाने होते हैं.

गरम रोटी को कपड़े और घी से नरम बनाए रखें

सबसे पहला और जरूरी तरीका है रोटी को गरम रहते हुए ही एक साफ सूती कपड़े में लपेटना. जैसे ही रोटी तवे से उतरे, उसे तुरंत एक मोटे सूती कपड़े में रखें और ऊपर से अच्छी तरह ढक दें. कपड़ा रोटी की भाप को अंदर ही रोक लेता है, जिससे रोटी में नमी बनी रहती है और वह देर तक मुलायम रहती है. इसके अलावा रोटी बनाते समय हल्का सा घी या मक्खन लगाना भी फायदेमंद होता है. घी न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि रोटी की सतह पर एक हल्की परत बना देता है, जिससे नमी बाहर नहीं निकल पाती. जिन लोगों को घी पसंद नहीं है, वे हल्का पानी का हाथ भी रोटी पर लगा सकते हैं, इससे भी रोटी नरम बनी रहती है. 

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हॉट केस और फॉयल से रोटी को घंटों गरम रखें

दूसरा तरीका है रोटी को हॉट केस या कैसरोल में रखना. बाजार में मिलने वाले हॉट केस अंदर की गर्मी और भाप को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, जिससे रोटी घंटों तक गरम और मुलायम बनी रहती है. रोटी को कपड़े में लपेटकर सीधे हॉट केस में रखें, इससे दोहरी सुरक्षा मिलती है. अगर टिफिन में रोटी पैक करनी है, तो उसे एल्युमिनियम फॉयल में लपेटें, इससे भाप अंदर ही बनी रहती है और रोटी शाम तक भी नरम रहती है. एक बात का खास ध्यान रखें कि रोटियों को एक-दूसरे के ऊपर सीधे न रखें, बल्कि हर रोटी के बीच पतला कपड़ा या फॉयल रखें ताकि हवा अंदर न जा सके और नमी बराबर बनी रहे. साथ ही रोटी को कभी भी खुली हवा या पंखे के नीचे न रखें, क्योंकि हवा लगने से रोटी बहुत जल्दी सूख जाती है.

तीसरी और आखिरी जरूरी बात यह है कि रोटी को कभी भी फ्रिज में सीधे बिना ढके न रखें, क्योंकि फ्रिज की ठंडी और सूखी हवा रोटी से नमी खींच लेती है और वह जल्दी सख्त हो जाती है. अगर रोटी को कुछ घंटों बाद ही खाना है तो उसे कमरे के तापमान पर हॉट केस या कपड़े में ही रखें वहीं अगर बाद में खानी है तो एयरटाइट डिब्बे में कपड़े के साथ रखकर फ्रिज में रख सकते हैं और खाने से पहले हल्का गरम कर लें. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से रोटी घंटों तक ताजा, नरम और स्वादिष्ट बनी रहती है और खाने का असली मजा भी बना रहता है. 

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Published at : 02 Aug 2026 08:36 AM (IST)
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