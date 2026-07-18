अगर सुबह आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो बचे हुए चावल से वेज फ्राइड राइस सबसे आसान ऑप्शन है. इसके लिए एक कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और मटर जैसी सब्जियों को हल्का भून लें, अब इसमें बचे हुए चावल डालकर अच्छी तरह मिलाएं. टेस्ट के लिए थोड़ा सोया सॉस, काली मिर्च या अपनी पसंद के मसाले मिला सकते हैं. यह डिश कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है. इसमें सब्जियों के साथ फाइबर, विटामिन और चावल से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट का अच्छा संतुलन मिलता है. बच्चों के टिफिन के लिए भी यह एक बढ़िया ऑप्शन है.