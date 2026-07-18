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Leftover Rice Recipe : रात के बचे हुए चावल से बनाएं 5 नई डिश, खाना भी नहीं होगा बर्बाद
Leftover Rice Recipe : सही तरीके से फ्रिज में रखे गए बचे हुए चावल से अगले दिन कई टेस्टी और झटपट बनने वाली नई डिश तैयार कर सकते हैं. इससे खाने की बर्बादी भी कम होती है.
कई बार ऐसा होता है कि लोग कोई भी सब्जी हो उसके साथ रोटी कम बना कर चावल ज्यादा बना देते हैं. ऐसे में रात के खाने के बाद अक्सर थोड़ा-बहुत चावल बच ही जाता है. कई लोग उसे अगले दिन सिर्फ गर्म करके खा लेते हैं, जबकि कुछ लोग उसे बेकार समझकर फेंक देते हैं. अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है. सही तरीके से फ्रिज में रखे गए बचे हुए चावल से अगले दिन कई टेस्टी और झटपट बनने वाली नई डिश तैयार कर सकते हैं. इससे खाने की बर्बादी भी कम होती है. हालांकि बचे हुए चावल का दोबारा इस्तेमाल करते समय उन्हें सही तरीके से स्टोर करना और फूड सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है. तो आइए जानते हैं कि रात के बचे हुए चावल से कौन सी 5 नई डिश बनाएं.
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Published at : 18 Jul 2026 10:15 AM (IST)
Tags :Food Rice Leftover Rice Recipe LIfestyle
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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