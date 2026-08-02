खत्म हो जाएगा US-ईरान युद्ध? समझौते में हॉर्मुज को लेकर क्या हुआ फैसला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के मामले को लेकर एक बार फिर ईरान पर हमले की बात कही है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका, ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि हमारी सैन्य ताकत और क्षमता का स्तर ऐसा है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी नहीं देखा गया.

डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों ने हमसे किसी भी हमले को रोकने के लिए कहा है, क्योंकि एक समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है. इस समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य (Hormuz Strait) को तुरंत और पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल होगा.

ट्रंप ने आगे कहा कि इस अपील को मानते हुए मैंने दुनिया के भविष्य के फायदे और एक सफल व समृद्ध ईरान के अस्तित्व के लिए हमले को रद्द करने का फैसला किया है, बशर्ते कि जल्द ही कोई समझौता हो सके. उन्होंने कहा कि इजरायल भी इस प्रतिबद्धता में मेरे साथ है. सभी लोग काम पर लग जाएं और इसे पूरा करें.

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर क्या बोला ईरान

डोनाल्ड ट्रंप की नए सिरे से हमलों की धमकी पर ईरान ने कहा है कि उसकी जमीन को अमेरिका या इजरायल ने निशाना बनाया तो फिर युद्ध सैन्य ठिकानों पर हमलों से कही आगे बढ़ जाएगा. ईरान ने धमकी दी है कि वह हमलों के जवाब में पश्चिम एशिया में अहम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा.

“The U.S.A. is locked and loaded and ready to go against the Islamic Republic of Iran, at levels of Military Terror, Strength, and Power not seen since World War II. Despite this, we have just been asked by Iran, and other Middle Eastern Countries, to hold off any attack in that… pic.twitter.com/Ylmlm06j3E — The White House (@WhiteHouse) August 2, 2026

अमेरिका के एनर्जी ठिकानों पर हमले की धमकी

तेहरान की सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका और इजरायल के संभावित हमलों की खबरों को पागलपन करार दिया है. अधिकारी ने कहा कि तेहरान ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की योजना तैयार कर ली है. उन्होंने बताया कि किसी भी हमले का जवाब इजरायल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे इलाके में अमेरिका के एनर्जी ठिकानों पर हमले से दिया जाएगा.

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