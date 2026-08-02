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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वखत्म हो जाएगा US-ईरान युद्ध? समझौते में हॉर्मुज को लेकर क्या हुआ फैसला

खत्म हो जाएगा US-ईरान युद्ध? समझौते में हॉर्मुज को लेकर क्या हुआ फैसला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकाया है. ट्रंप ने तेहरान से होर्मुज जलडमरूमध्य को तुरंत और पूरी तरह से खोलने की मांग की है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 02 Aug 2026 09:45 AM (IST)
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट के मामले को लेकर एक बार फिर ईरान पर हमले की बात कही है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका, ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि हमारी सैन्य ताकत और क्षमता का स्तर ऐसा है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कभी नहीं देखा गया. 

डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ईरान और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों ने हमसे किसी भी हमले को रोकने के लिए कहा है, क्योंकि एक समझौते की रूपरेखा पर सहमति बन गई है. इस समझौते में होर्मुज जलडमरूमध्य (Hormuz Strait) को तुरंत और पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल होगा. 

ट्रंप ने आगे कहा कि इस अपील को मानते हुए मैंने दुनिया के भविष्य के फायदे और एक सफल व समृद्ध ईरान के अस्तित्व के लिए हमले को रद्द करने का फैसला किया है, बशर्ते कि जल्द ही कोई समझौता हो सके. उन्होंने कहा कि इजरायल भी इस प्रतिबद्धता में मेरे साथ है. सभी लोग काम पर लग जाएं और इसे पूरा करें. 

डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर क्या बोला ईरान
डोनाल्ड ट्रंप की नए सिरे से हमलों की धमकी पर ईरान ने कहा है कि उसकी जमीन को अमेरिका या इजरायल ने निशाना बनाया तो फिर युद्ध सैन्य ठिकानों पर हमलों से कही आगे बढ़ जाएगा. ईरान ने धमकी दी है कि वह हमलों के जवाब में पश्चिम एशिया में अहम एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा. 

अमेरिका के एनर्जी ठिकानों पर हमले की धमकी
तेहरान की सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका और इजरायल के संभावित हमलों की खबरों को पागलपन करार दिया है. अधिकारी ने कहा कि तेहरान ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की योजना तैयार कर ली है. उन्होंने बताया कि किसी भी हमले का जवाब इजरायल के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे इलाके में अमेरिका के एनर्जी ठिकानों पर हमले से दिया जाएगा. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 02 Aug 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Donald Trump US IRAN Strait Of Hormuz
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