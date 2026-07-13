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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडRecipes With Curdled Milk : फटे दूध से सिर्फ पनीर ही नहीं बनता, बना सकते हैं इतनी सारी चीजें

Recipes With Curdled Milk : फटे दूध से सिर्फ पनीर ही नहीं बनता, बना सकते हैं इतनी सारी चीजें

Recipes With Curdled Milk : ज्यादातर लोग फटे दूध से सिर्फ पनीर बनाते हैं, लेकिन यही फटा हुआ दूध कई टेस्टी मिठाइयों और दूसरी डिशेज बनाने में भी काम आता है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 13 Jul 2026 03:30 AM (IST)
Recipes With Curdled Milk : ज्यादातर लोग फटे दूध से सिर्फ पनीर बनाते हैं, लेकिन यही फटा हुआ दूध कई टेस्टी मिठाइयों और दूसरी डिशेज बनाने में भी काम आता है.

गर्मियों में दूध का फटना एक आम समस्या है. कई बार लोग इसे खराब समझकर फेंक देते हैं, जबकि अगर दूध से बदबू नहीं आ रही है और वह ज्यादा समय पहले नहीं फटा है, तो उसका कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. ज्यादातर लोग फटे दूध से सिर्फ पनीर बनाते हैं, लेकिन यही फटा हुआ दूध कई टेस्टी मिठाइयों और दूसरी डिशेज बनाने में भी काम आता है. फटे दूध से निकलने वाले गाढ़े हिस्से को छेना कहा जाता है और यही कई मशहूर भारतीय मिठाइयों की सबसे जरूरी सामग्री होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फटे दूध से कौन-कौन सी चीजें आसानी से बनाई जा सकती हैं.

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अगर आप घर पर बाजार जैसा गाढ़ा दही जमाना चाहते हैं, तो फटे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए फटे हुए दूध में थोड़ा दही मिलाकर कुछ घंटों के लिए रख दें.
अगर आप घर पर बाजार जैसा गाढ़ा दही जमाना चाहते हैं, तो फटे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए फटे हुए दूध में थोड़ा दही मिलाकर कुछ घंटों के लिए रख दें.
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केक बनाने में भी फटा हुआ दूध काम आता है. इससे केक ज्यादा सॉफ्ट और फूला हुआ बनता है. कई लोग अंडे की जगह भी इसका इस्तेमाल करते हैं.
केक बनाने में भी फटा हुआ दूध काम आता है. इससे केक ज्यादा सॉफ्ट और फूला हुआ बनता है. कई लोग अंडे की जगह भी इसका इस्तेमाल करते हैं.
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फटे दूध से तैयार होने वाला छेना कई मशहूर भारतीय मिठाइयों का आधार होता है. इससे घर पर आसानी से रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश, कलाकंद, छेना मुरकी और चम-चम जैसी मिठाइयां बनाई जा सकती हैं. इन सभी मिठाइयों में छेना को अलग-अलग तरीके से तैयार करके चीनी की चाशनी या गाढ़े दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है.
फटे दूध से तैयार होने वाला छेना कई मशहूर भारतीय मिठाइयों का आधार होता है. इससे घर पर आसानी से रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश, कलाकंद, छेना मुरकी और चम-चम जैसी मिठाइयां बनाई जा सकती हैं. इन सभी मिठाइयों में छेना को अलग-अलग तरीके से तैयार करके चीनी की चाशनी या गाढ़े दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है.
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अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो फटे दूध से निकले ताजे छेना से टेस्टी पनीर भुर्जी बनाई जा सकती है. इसके अलावा पनीर मसाला, मिक्स वेज जैसी सब्जियों की ग्रेवी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे ग्रेवी ज्यादा क्रीमी बनती है और उसका स्वाद भी बेहतर हो जाता है.
अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो फटे दूध से निकले ताजे छेना से टेस्टी पनीर भुर्जी बनाई जा सकती है. इसके अलावा पनीर मसाला, मिक्स वेज जैसी सब्जियों की ग्रेवी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे ग्रेवी ज्यादा क्रीमी बनती है और उसका स्वाद भी बेहतर हो जाता है.
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अक्सर लोग फटे दूध का पानी फेंक देते हैं, लेकिन इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है. इसलिए इसे बेकार समझकर फेंकने की जगह अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है.
अक्सर लोग फटे दूध का पानी फेंक देते हैं, लेकिन इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है. इसलिए इसे बेकार समझकर फेंकने की जगह अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है.
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अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, तो फटे दूध का इस्तेमाल चिकन मेरिनेशन में भी कर सकते हैं. इससे चिकन का टेस्ट और टेक्सचर बेहतर हो जाता है.
अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करते हैं, तो फटे दूध का इस्तेमाल चिकन मेरिनेशन में भी कर सकते हैं. इससे चिकन का टेस्ट और टेक्सचर बेहतर हो जाता है.
Published at : 13 Jul 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Food Curdled Milk LIfestyle Curdled Milk Recipe

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