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Recipes With Curdled Milk : फटे दूध से सिर्फ पनीर ही नहीं बनता, बना सकते हैं इतनी सारी चीजें
Recipes With Curdled Milk : ज्यादातर लोग फटे दूध से सिर्फ पनीर बनाते हैं, लेकिन यही फटा हुआ दूध कई टेस्टी मिठाइयों और दूसरी डिशेज बनाने में भी काम आता है.
गर्मियों में दूध का फटना एक आम समस्या है. कई बार लोग इसे खराब समझकर फेंक देते हैं, जबकि अगर दूध से बदबू नहीं आ रही है और वह ज्यादा समय पहले नहीं फटा है, तो उसका कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. ज्यादातर लोग फटे दूध से सिर्फ पनीर बनाते हैं, लेकिन यही फटा हुआ दूध कई टेस्टी मिठाइयों और दूसरी डिशेज बनाने में भी काम आता है. फटे दूध से निकलने वाले गाढ़े हिस्से को छेना कहा जाता है और यही कई मशहूर भारतीय मिठाइयों की सबसे जरूरी सामग्री होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फटे दूध से कौन-कौन सी चीजें आसानी से बनाई जा सकती हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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