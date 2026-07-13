फटे दूध से तैयार होने वाला छेना कई मशहूर भारतीय मिठाइयों का आधार होता है. इससे घर पर आसानी से रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश, कलाकंद, छेना मुरकी और चम-चम जैसी मिठाइयां बनाई जा सकती हैं. इन सभी मिठाइयों में छेना को अलग-अलग तरीके से तैयार करके चीनी की चाशनी या गाढ़े दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता है.