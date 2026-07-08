अगर आपको हल्का लेकिन पौष्टिक नाश्ता पसंद है, तो रास्पबेरी केला योगर्ट परफेक्ट ऑप्शन माना जा सकता है. इसे बनाने के लिए एक गिलास या जार में ग्रीक योगर्ट की परत लगाए. फिर ताजा रास्पबेरी, केले के स्लाइस और भुने हुए पेकान या दूसरे नट्स की परतें तैयार करें. यह नाश्ता प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर होता है. पाचन के साथ भी यह हल्का माना जाता है और सुबह लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है.