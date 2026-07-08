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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडHealthy Breakfast: पोहा पराठा हो गए पुराने! नाश्ते में ट्राय करें ये पांच एंटिक ब्रेकफास्ट, दोगुना हो जाएगा मजा

Healthy Breakfast: पोहा पराठा हो गए पुराने! नाश्ते में ट्राय करें ये पांच एंटिक ब्रेकफास्ट, दोगुना हो जाएगा मजा

अगर आपको हल्का लेकिन पौष्टिक नाश्ता पसंद है, तो रास्पबेरी केला योगर्ट परफेक्ट ऑप्शन माना जा सकता है. इसे बनाने के लिए एक गिलास या जार में ग्रीक योगर्ट की परत लगाए.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 08 Jul 2026 12:41 PM (IST)
अगर आपको हल्का लेकिन पौष्टिक नाश्ता पसंद है, तो रास्पबेरी केला योगर्ट परफेक्ट ऑप्शन माना जा सकता है. इसे बनाने के लिए एक गिलास या जार में ग्रीक योगर्ट की परत लगाए.

Healthy Breakfast: सुबह का नाश्ता पूरे दिन की ऊर्जा और सेहत की नींव माना जाता है. लेकिन आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोगों के पास ऐसा पौष्टिक नाश्ता तैयार करने का समय नहीं होता, जो जल्दी भी बन जाए और शरीर को जरूरी पोषण भी दें. ऐसे में अगर आप रोज पोहा, पराठा या वहीं पुराने ब्रेकफास्ट खाकर बोर हो चुके हैं, तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे हेल्दी ऑप्शन बताते हैं जो आपकी सुबह को पोषण से भरपूर बना सकते हैं.

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अगर आपको हल्का लेकिन पौष्टिक नाश्ता पसंद है, तो रास्पबेरी केला योगर्ट परफेक्ट ऑप्शन माना जा सकता है. इसे बनाने के लिए एक गिलास या जार में ग्रीक योगर्ट की परत लगाए. फिर ताजा रास्पबेरी, केले के स्लाइस और भुने हुए पेकान या दूसरे नट्स की परतें तैयार करें. यह नाश्ता प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर होता है. पाचन के साथ भी यह हल्का माना जाता है और सुबह लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है.
अगर आपको हल्का लेकिन पौष्टिक नाश्ता पसंद है, तो रास्पबेरी केला योगर्ट परफेक्ट ऑप्शन माना जा सकता है. इसे बनाने के लिए एक गिलास या जार में ग्रीक योगर्ट की परत लगाए. फिर ताजा रास्पबेरी, केले के स्लाइस और भुने हुए पेकान या दूसरे नट्स की परतें तैयार करें. यह नाश्ता प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम से भरपूर होता है. पाचन के साथ भी यह हल्का माना जाता है और सुबह लंबे समय तक एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है.
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वहीं जो लोग वर्कआउट करते हैं या दिनभर एक्टिव रहते हैं, उनके लिए यह ब्लूबेरी, केला, पीनट बटर पारफेट हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट अच्छा ऑप्शन माना जाता है. इसे तैयार करने के लिए दही की परत के बीच पीनट बटर, कटे हुए केले और ताजी ब्लूबेरी डाले. चाहे तो क्रंची पीनट बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसमें मौजूद प्रोटीन और हेल्दी फैट्स लंबे समय तक भूख नहीं लगने देते, जबकि ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स होती है.
वहीं जो लोग वर्कआउट करते हैं या दिनभर एक्टिव रहते हैं, उनके लिए यह ब्लूबेरी, केला, पीनट बटर पारफेट हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट अच्छा ऑप्शन माना जाता है. इसे तैयार करने के लिए दही की परत के बीच पीनट बटर, कटे हुए केले और ताजी ब्लूबेरी डाले. चाहे तो क्रंची पीनट बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसमें मौजूद प्रोटीन और हेल्दी फैट्स लंबे समय तक भूख नहीं लगने देते, जबकि ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स होती है.
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मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड पर मैश किया हुआ एवोकाडो, टमाटर और काली मिर्च डालकर तैयार करें. यह हेल्दी फैट्स और फाइबर से भरपूर नाश्ता आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है.
मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड पर मैश किया हुआ एवोकाडो, टमाटर और काली मिर्च डालकर तैयार करें. यह हेल्दी फैट्स और फाइबर से भरपूर नाश्ता आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है.
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आप सुबह ब्रेकफास्ट में ओवरनाइट ओट्स खा सकते हैं. रात में ओट्स, दूध या दही, चिया सीड्स और फलों को मिलाकर फ्रीज में रख दें. सुबह बिना किसी मेहनत के हेल्दी नाश्ता तैयार मिलेगा. इसमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर होता है.
आप सुबह ब्रेकफास्ट में ओवरनाइट ओट्स खा सकते हैं. रात में ओट्स, दूध या दही, चिया सीड्स और फलों को मिलाकर फ्रीज में रख दें. सुबह बिना किसी मेहनत के हेल्दी नाश्ता तैयार मिलेगा. इसमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर होता है.
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वहीं बेसन का चीला भी अब आप नाश्ते में बना सकते हैं. इसके लिए बेसन में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, धनिया और मसाले मिलाकर चीला बनाया जा सकता है. इसे दही या हरी चटनी के साथ खाया जा सकता है. यह प्रोटीन से भरपूर ऑप्शन होता है.
वहीं बेसन का चीला भी अब आप नाश्ते में बना सकते हैं. इसके लिए बेसन में प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, धनिया और मसाले मिलाकर चीला बनाया जा सकता है. इसे दही या हरी चटनी के साथ खाया जा सकता है. यह प्रोटीन से भरपूर ऑप्शन होता है.
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स्प्राउट्स सलाद भी नाश्ते के लिए अच्छा ऑप्शन है. इसमें अंकुरित मूंग या चने में प्याज, टमाटर, खीरा, नींबू और काला नमक मिलाकर अच्छी सलाह तैयार की जा सकती है. इसमें प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है.
स्प्राउट्स सलाद भी नाश्ते के लिए अच्छा ऑप्शन है. इसमें अंकुरित मूंग या चने में प्याज, टमाटर, खीरा, नींबू और काला नमक मिलाकर अच्छी सलाह तैयार की जा सकती है. इसमें प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है.
Published at : 08 Jul 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Healthy Breakfast Morning Breakfast Healthy Breakfast Ideas High Protein Breakfast

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