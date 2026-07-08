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Healthy Breakfast: पोहा पराठा हो गए पुराने! नाश्ते में ट्राय करें ये पांच एंटिक ब्रेकफास्ट, दोगुना हो जाएगा मजा
अगर आपको हल्का लेकिन पौष्टिक नाश्ता पसंद है, तो रास्पबेरी केला योगर्ट परफेक्ट ऑप्शन माना जा सकता है. इसे बनाने के लिए एक गिलास या जार में ग्रीक योगर्ट की परत लगाए.
Healthy Breakfast: सुबह का नाश्ता पूरे दिन की ऊर्जा और सेहत की नींव माना जाता है. लेकिन आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोगों के पास ऐसा पौष्टिक नाश्ता तैयार करने का समय नहीं होता, जो जल्दी भी बन जाए और शरीर को जरूरी पोषण भी दें. ऐसे में अगर आप रोज पोहा, पराठा या वहीं पुराने ब्रेकफास्ट खाकर बोर हो चुके हैं, तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे हेल्दी ऑप्शन बताते हैं जो आपकी सुबह को पोषण से भरपूर बना सकते हैं.
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Published at : 08 Jul 2026 12:41 PM (IST)
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