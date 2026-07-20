चाय बनाने का सबसे पुराना और सही तरीका यह है कि सबसे पहले पानी को उबाल लें, फिर उसी पानी में चायपत्ती और अगर चाहें तो अदरक, इलायची जैसी चीजें डाल दें. पानी में चायपत्ती डालने के बाद उसे कुछ देर अच्छे से उबलने दिया जाता है, जिससे चाय का असली रंग और तीखापन पानी में अच्छी तरह घुल जाता है. यह पहला स्टेप चाय के स्वाद की नींव तैयार करता है, इसलिए इसे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए.