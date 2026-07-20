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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडHow to Make Perfect Tea: पहले दूध डालें या पानी... तरीका जान लेंगे तो हर बार बनेगी अच्छी चाय

How to Make Perfect Tea: पहले दूध डालें या पानी... तरीका जान लेंगे तो हर बार बनेगी अच्छी चाय

How to Make Perfect Tea: चाय बनाते समय पानी, चायपत्ती, दूध और चीनी डालने का सही क्रम चाय के स्वाद, रंग और खुशबू को बेहतर बनाता है. छोटी सी गलती स्वाद बिगाड़ सकती है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 20 Jul 2026 09:28 AM (IST)
How to Make Perfect Tea: चाय बनाते समय पानी, चायपत्ती, दूध और चीनी डालने का सही क्रम चाय के स्वाद, रंग और खुशबू को बेहतर बनाता है. छोटी सी गलती स्वाद बिगाड़ सकती है.

भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि रोज की जिंदगी का हिस्सा है. सुबह उठते ही या शाम को थकान मिटाने के लिए ज्यादातर घरों में चाय जरूर बनती है. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि चाय का स्वाद मन मुताबिक नहीं आता, कभी वह फीकी लगती है तो कभी बहुत कड़वी.  इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि चाय बनाते समय पानी और दूध डालने का सही तरीके का पता होना.  बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता कि पहले पानी डालना चाहिए या दूध, और इसी छोटी सी गलती से चाय का पूरा स्वाद बिगड़ जाता है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 

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चाय बनाने का सबसे पुराना और सही तरीका यह है कि सबसे पहले पानी को उबाल लें, फिर उसी पानी में चायपत्ती और अगर चाहें तो अदरक, इलायची जैसी चीजें डाल दें. पानी में चायपत्ती डालने के बाद उसे कुछ देर अच्छे से उबलने दिया जाता है, जिससे चाय का असली रंग और तीखापन पानी में अच्छी तरह घुल जाता है. यह पहला स्टेप चाय के स्वाद की नींव तैयार करता है, इसलिए इसे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए. 
चाय बनाने का सबसे पुराना और सही तरीका यह है कि सबसे पहले पानी को उबाल लें, फिर उसी पानी में चायपत्ती और अगर चाहें तो अदरक, इलायची जैसी चीजें डाल दें. पानी में चायपत्ती डालने के बाद उसे कुछ देर अच्छे से उबलने दिया जाता है, जिससे चाय का असली रंग और तीखापन पानी में अच्छी तरह घुल जाता है. यह पहला स्टेप चाय के स्वाद की नींव तैयार करता है, इसलिए इसे जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए. 
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पानी में चायपत्ती अच्छे से उबल जाने के बाद ही दूध डालना चाहिए. दूध को हमेशा उबलते हुए पानी में डालें, साथ ही हलका गुनगुना दूध डाले वरना ठेड़ा दूध डालने से चाय का तापमान अचानक गिर जाता है और स्वाद पूरी तरह नहीं आता. दूध डालने के बाद चाय को फिर से एक या दो उबाल आने दें, इससे दूध और चायपत्ती का स्वाद आपस में अच्छी तरह मिल जाता है. 
पानी में चायपत्ती अच्छे से उबल जाने के बाद ही दूध डालना चाहिए. दूध को हमेशा उबलते हुए पानी में डालें, साथ ही हलका गुनगुना दूध डाले वरना ठेड़ा दूध डालने से चाय का तापमान अचानक गिर जाता है और स्वाद पूरी तरह नहीं आता. दूध डालने के बाद चाय को फिर से एक या दो उबाल आने दें, इससे दूध और चायपत्ती का स्वाद आपस में अच्छी तरह मिल जाता है. 
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वहीं अगर पहले दूध डाल दिया जाए और बाद में चायपत्ती डाली जाए, तो चायपत्ती का असली स्वाद पूरी तरह से नहीं निकल पाता. दूध की वजह से पानी का तापमान कम हो जाता है, जिससे चायपत्ती ठीक से अपना स्वाद नहीं दे पाती  और चाय फीकी रह जाती है. यही कारण है कि ज्यादातर अनुभवी लोग हमेशा यही सलाह देते हैं कि पानी और चायपत्ती को पहले अच्छे से उबालें, उसके बाद ही दूध मिलाएं. 
वहीं अगर पहले दूध डाल दिया जाए और बाद में चायपत्ती डाली जाए, तो चायपत्ती का असली स्वाद पूरी तरह से नहीं निकल पाता. दूध की वजह से पानी का तापमान कम हो जाता है, जिससे चायपत्ती ठीक से अपना स्वाद नहीं दे पाती  और चाय फीकी रह जाती है. यही कारण है कि ज्यादातर अनुभवी लोग हमेशा यही सलाह देते हैं कि पानी और चायपत्ती को पहले अच्छे से उबालें, उसके बाद ही दूध मिलाएं. 
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इसके अलावा पानी और दूध के अलावा चाय में चीनी डालने का सही समय भी चाय के स्वाद पर असर डालता है.  कुछ लोग चीनी सबसे पहले पानी में ही डाल देते हैं, जबकि सही तरीका यह है कि चीनी को दूध डालने के बाद, यानी चाय के आखिरी उबाल के समय डाला जाए.  इससे चीनी अच्छी तरह घुल जाती है और चाय की मिठास पूरे कप में बराबर रहती है. 
इसके अलावा पानी और दूध के अलावा चाय में चीनी डालने का सही समय भी चाय के स्वाद पर असर डालता है.  कुछ लोग चीनी सबसे पहले पानी में ही डाल देते हैं, जबकि सही तरीका यह है कि चीनी को दूध डालने के बाद, यानी चाय के आखिरी उबाल के समय डाला जाए.  इससे चीनी अच्छी तरह घुल जाती है और चाय की मिठास पूरे कप में बराबर रहती है. 
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साथ ही चाय बनाते समय आंच का ध्यान रखना भी जरूरी. शुरुआत में तेज आंच पर पानी उबालें, लेकिन दूध डालने के बाद आंच मध्यम कर दें, ताकि दूध उबलकर बाहर न गिरे और चाय धीरे-धीरे अच्छे से पके. तेज आंच पर दूध डालने से चाय जल्दी उबल जाती है और उसका स्वाद भी असंतुलित हो जाता है. 
साथ ही चाय बनाते समय आंच का ध्यान रखना भी जरूरी. शुरुआत में तेज आंच पर पानी उबालें, लेकिन दूध डालने के बाद आंच मध्यम कर दें, ताकि दूध उबलकर बाहर न गिरे और चाय धीरे-धीरे अच्छे से पके. तेज आंच पर दूध डालने से चाय जल्दी उबल जाती है और उसका स्वाद भी असंतुलित हो जाता है. 
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इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर घर पर भी बिल्कुल दुकान जैसी अच्छी चाय बनाई जा सकती है. सही क्रम में पानी, चायपत्ती, दूध और चीनी डालने से न सिर्फ चाय का स्वाद बेहतर आता है बल्कि उसका रंग और खुशबू भी एकदम सही बनती है. 
इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर घर पर भी बिल्कुल दुकान जैसी अच्छी चाय बनाई जा सकती है. सही क्रम में पानी, चायपत्ती, दूध और चीनी डालने से न सिर्फ चाय का स्वाद बेहतर आता है बल्कि उसका रंग और खुशबू भी एकदम सही बनती है. 
Published at : 20 Jul 2026 09:28 AM (IST)
Tags :
How To Make Perfect Tea Indian Tea Recipe Ginger Tea Recipe

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