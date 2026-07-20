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How to Make Perfect Tea: पहले दूध डालें या पानी... तरीका जान लेंगे तो हर बार बनेगी अच्छी चाय
How to Make Perfect Tea: चाय बनाते समय पानी, चायपत्ती, दूध और चीनी डालने का सही क्रम चाय के स्वाद, रंग और खुशबू को बेहतर बनाता है. छोटी सी गलती स्वाद बिगाड़ सकती है.
भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि रोज की जिंदगी का हिस्सा है. सुबह उठते ही या शाम को थकान मिटाने के लिए ज्यादातर घरों में चाय जरूर बनती है. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि चाय का स्वाद मन मुताबिक नहीं आता, कभी वह फीकी लगती है तो कभी बहुत कड़वी. इसकी एक बड़ी वजह यह होती है कि चाय बनाते समय पानी और दूध डालने का सही तरीके का पता होना. बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता कि पहले पानी डालना चाहिए या दूध, और इसी छोटी सी गलती से चाय का पूरा स्वाद बिगड़ जाता है. ऐसे में आइए आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 20 Jul 2026 09:28 AM (IST)
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