ब्रेड के किनारे हटाकर उसके टुकड़ों को मिक्सर में बारीक पीस लें. अब इस पिसी हुई ब्रेड को धीरे-धीरे उबलते दूध में डालें और लगातार चलाते रहें, जिससे मिश्रण में गांठें न बनें. इसके बाद इसमें चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर 2 से 3 मिनट तक और पकाएं. जब मिश्रण रबड़ी जैसा गाढ़ा हो जाए, तो गैस बंद कर दें.