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Matka Kulfi Recipe: इन 4 चीजों को मिलाकर घर में बनाएं बाजार जैसी मटका कुल्फी, दीवाने हो जाएंगे बच्चे
Matka Kulfi Recipe : बाजार में मिलने वाली कई आइसक्रीम और कुल्फी में प्रिजर्वेटिव्स और दूसरे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, इसलिए कई लोग इन्हें घर पर बनाना पसंद करते हैं.
Matka Kulfi Recipe : गर्मी के मौसम में ठंडी और मलाईदार कुल्फी खाने का मजा ही अलग होता है. हालांकि बाजार में मिलने वाली कई आइसक्रीम और कुल्फी में प्रिजर्वेटिव्स और दूसरे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, इसलिए कई लोग इन्हें घर पर बनाना पसंद करते हैं. अगर आप भी कम चीजों में टेस्टी मटका कुल्फी तैयार करना चाहते हैं, तो यह आसान रेसिपी आपके काम आ सकती है. सिर्फ 4 चीजों की मदद से आप घर पर ही बाजार जैसी क्रीमी और टेस्ट से भरपूर मटका कुल्फी बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि घर पर किन 4 चीजों को मिलाकर बाजार जैसी मटका कुल्फी बनाएं.
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Published at : 27 Jul 2026 09:27 AM (IST)
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