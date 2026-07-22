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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडNight Diet Tips: रात को सोने से पहले भूलकर भी ना खाएं हेल्दी दिखने वाली ये चीजें, फायदे की जगह हो जाएगा नुकसान

Night Diet Tips: रात को सोने से पहले भूलकर भी ना खाएं हेल्दी दिखने वाली ये चीजें, फायदे की जगह हो जाएगा नुकसान

Night Diet Tips : कुछ फूड्स ऐसे भी हैं जो दिन में शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन रात के समय इन्हें खाने से पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 22 Jul 2026 08:40 AM (IST)
Night Diet Tips : कुछ फूड्स ऐसे भी हैं जो दिन में शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन रात के समय इन्हें खाने से पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं.

दिनभर हेल्दी खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन हर हेल्दी चीज हर समय खाना सही नहीं होता है. कुछ फूड्स ऐसे भी हैं जो दिन में शरीर के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन रात के समय इन्हें खाने से पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं. रात में शरीर की पाचन प्रक्रिया पहले की तुलना में धीमी हो जाती है, इसलिए कुछ चीजों को पचाने में ज्यादा समय लगता है. ऐसे में अगर सोने से पहले ऐसे फूड प्रोडक्ट्स का सेवन किया जाए तो भारीपन, गैस, पेट फूलना या नींद से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि रात में किन हेल्दी चीजों को खाने से बचना चाहिए.

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फल खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन रात के खाने में फल खाने से बचना चाहिए. इनमें मौजूद नेचुरल शुगर को देर रात पचाना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है. इससे पेट फूलने की समस्या हो सकती है और नींद की क्वालिटी पर भी असर पड़ सकता है.
फल खाना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन रात के खाने में फल खाने से बचना चाहिए. इनमें मौजूद नेचुरल शुगर को देर रात पचाना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है. इससे पेट फूलने की समस्या हो सकती है और नींद की क्वालिटी पर भी असर पड़ सकता है.
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पालक पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है और इसमें फाइबर साथ ही आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन रात के समय इसे खाने से बचने की सलाह दी जाती है. रात में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे पालक में मौजूद फाइबर और आयरन को पचाने में मुश्किल हो सकती है. इसके कारण कुछ लोगों को सोने से पहले पेट भारी लग सकता है या बेचैनी महसूस हो सकती है.
पालक पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है और इसमें फाइबर साथ ही आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन रात के समय इसे खाने से बचने की सलाह दी जाती है. रात में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे पालक में मौजूद फाइबर और आयरन को पचाने में मुश्किल हो सकती है. इसके कारण कुछ लोगों को सोने से पहले पेट भारी लग सकता है या बेचैनी महसूस हो सकती है.
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कच्चा खीरा और चुकंदर की तासीर ठंडी मानी जाती है. इन्हें रात में खाने से शरीर में हीट प्रोडक्शन कम हो सकता है. साथ ही शाम या रात के समय इनका सेवन पाचन प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है,
कच्चा खीरा और चुकंदर की तासीर ठंडी मानी जाती है. इन्हें रात में खाने से शरीर में हीट प्रोडक्शन कम हो सकता है. साथ ही शाम या रात के समय इनका सेवन पाचन प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है,
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दही सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसे दिन में खाना बेहतर माना जाता है. रात के समय दही खाने से इसकी ठंडी प्रकृति शरीर में बलगम बढ़ा सकती है. इसके अलावा रात में पाचन क्रिया सामान्य से धीमी रहती है, जिससे दही को पचाने में भी परेशानी हो सकती है.
दही सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन इसे दिन में खाना बेहतर माना जाता है. रात के समय दही खाने से इसकी ठंडी प्रकृति शरीर में बलगम बढ़ा सकती है. इसके अलावा रात में पाचन क्रिया सामान्य से धीमी रहती है, जिससे दही को पचाने में भी परेशानी हो सकती है.
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साइट्रस फलों का जूस, जैसे ऑरेंज जूस, काफी एसिडिक होता है. अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स या संवेदनशील ब्लैडर की समस्या है, तो रात में इसका सेवन परेशानी बढ़ा सकता है.
साइट्रस फलों का जूस, जैसे ऑरेंज जूस, काफी एसिडिक होता है. अगर किसी व्यक्ति को एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स या संवेदनशील ब्लैडर की समस्या है, तो रात में इसका सेवन परेशानी बढ़ा सकता है.
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अंकुरित अनाज में फाइबर और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन रात में कच्चे अंकुरित अनाज खाने से इन्हें पचाने के लिए शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसके कारण गैस, पेट फूलना और पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं.
अंकुरित अनाज में फाइबर और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं, लेकिन रात में कच्चे अंकुरित अनाज खाने से इन्हें पचाने के लिए शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसके कारण गैस, पेट फूलना और पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं.
Published at : 22 Jul 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Food Health Lifestyle Night Diet Tips

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