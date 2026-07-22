पालक पोषक तत्वों से भरपूर सब्जी है और इसमें फाइबर साथ ही आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन रात के समय इसे खाने से बचने की सलाह दी जाती है. रात में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, जिससे पालक में मौजूद फाइबर और आयरन को पचाने में मुश्किल हो सकती है. इसके कारण कुछ लोगों को सोने से पहले पेट भारी लग सकता है या बेचैनी महसूस हो सकती है.