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Rice or Roti Which Spoils First in Summer: चावल या रोटी... गर्मियों में सबसे पहले क्या खराब होता है? खाने से पहले जान लीजिए जरूरी बात
Rice-Roti Which Spoils First in Summer: क्या आप जानते हैं कि रोटी या चावल में से क्या जल्दी खराब हो जाता है और खाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. ि
गर्मियों में खाना बहुत जल्द खराब हो जाता है क्योंकि गर्म वातावरण में बैक्टीरिया, फंगस बहुत तेजी से बढ़ते हैं. अगर चावल और रोटी की बात करें तो क्या जल्दी खराब हो सकता है? ऐसे सवाल अधिकतर लोगों के मन में उठते होंगे. असल में रोटी की तुलना में चावल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं क्योंकि चावल में नमी (मॉइस्चर) और स्टार्च होता है. इससे गर्मी में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं जिस वजह से यह जल्द खराब हो जाते हैं.
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Published at : 16 Jul 2026 10:03 AM (IST)
Tags :Food Chapati Food News Dal Chawal
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