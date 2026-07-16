रोटी में चावल की तुलना में नमी कम होती है. इसलिए यह आमतौर पर थोड़ी अधिक देर तक सुरक्षित रह सकती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि रोटी खराब नहीं होती. यदि रोटी को गर्म और नम वातावरण में लंबे समय तक रखा जाए, तो उस पर फफूंदी लग सकती है या उसमें भी बैक्टीरिया हो सकते हैं. इसलिए रोटी को भी सही तरीके से स्टोर करना जरूरी है.