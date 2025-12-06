हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सर्दियों में घर पर भी बना सकते हैं च्यवनप्राश, नोट कर लें ये रेसिपी

कई लोग च्यवनप्राश खाना पसंद करते हैं. लेकिन मार्केट में मिलने वाले च्यवनप्राश की क्वालिटी को लेकर अक्सर मन में सवाल रहते हैं, क्या यह असली है, कहीं मिलावटी तो नहीं?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 06 Dec 2025 03:46 PM (IST)
ठंडी हवा शुरू होते ही शरीर को एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत होती है. सर्दियों में जुकाम, खांसी, संक्रमण और बढ़ते प्रदूषण से बचने के लिए कई लोग च्यवनप्राश खाना पसंद करते हैं. लेकिन मार्केट में मिलने वाले च्यवनप्राश की क्वालिटी को लेकर अक्सर मन में सवाल रहते हैं, क्या यह असली है, कहीं मिलावटी तो नहीं? ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि इसे घर पर ही बनाया जाए. तो आइए आज हम आपको सर्दियों में घर पर भी च्यवनप्राश बनाने की रेसिपी बताते हैं

1/7
घर पर च्यवनप्राश बनाने के लिए सबसे पहले आंवलों को अच्छी तरह धोकर 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करें, ताकि ये आसानी से मिक्सी में पीसे जा सके. ठंडा होने पर उनके बीज निकाल लें.
घर पर च्यवनप्राश बनाने के लिए सबसे पहले आंवलों को अच्छी तरह धोकर 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करें, ताकि ये आसानी से मिक्सी में पीसे जा सके. ठंडा होने पर उनके बीज निकाल लें.
2/7
इसके बाद दो अलग-अलग कटोरियों में किशमिश और खजूर को थोड़ा पानी डालकर भिगो दें. इससे बाद में इनका पेस्ट बनाना आसान हो जाएगा.
इसके बाद दो अलग-अलग कटोरियों में किशमिश और खजूर को थोड़ा पानी डालकर भिगो दें. इससे बाद में इनका पेस्ट बनाना आसान हो जाएगा.
3/7
अब एक पैन में तेजपत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, चक्रफूल, लौंग और इलायची डालें. इन्हें धीमी आंच पर रोस्ट करें. ठंडा होने के बाद इन्हें पीसकर महीन मसाला पाउडर तैयार करें.
अब एक पैन में तेजपत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, चक्रफूल, लौंग और इलायची डालें. इन्हें धीमी आंच पर रोस्ट करें. ठंडा होने के बाद इन्हें पीसकर महीन मसाला पाउडर तैयार करें.
4/7
अब इस मसाला पाउडर में भिगोए हुए खजूर और किशमिश डालें और सभी को साथ में मिक्सर में पीसकर मुलायम पेस्ट बना लें.
अब इस मसाला पाउडर में भिगोए हुए खजूर और किशमिश डालें और सभी को साथ में मिक्सर में पीसकर मुलायम पेस्ट बना लें.
5/7
ठंडे किए गए आंवलों को मिक्सी में डालकर अच्छी तरह पीस लें. यह च्यवनप्राश का मुख्य बेस होगा.
ठंडे किए गए आंवलों को मिक्सी में डालकर अच्छी तरह पीस लें. यह च्यवनप्राश का मुख्य बेस होगा.
6/7
वहीं एक पैन गरम करें, उसमें थोड़ा घी डालें. घी गर्म होने पर आंवला पेस्ट डालें और 2–3 मिनट पकाएं फिर इसमें गुड़ डालें और गुड़ के अच्छे से पिघलने तक पकाते रहें. इससे च्यवनप्राश का टेस्ट संतुलित और मीठा बनेगा.
वहीं एक पैन गरम करें, उसमें थोड़ा घी डालें. घी गर्म होने पर आंवला पेस्ट डालें और 2–3 मिनट पकाएं फिर इसमें गुड़ डालें और गुड़ के अच्छे से पिघलने तक पकाते रहें. इससे च्यवनप्राश का टेस्ट संतुलित और मीठा बनेगा.
7/7
अब इसी पैन में तुलसी के पत्ते, खजूर-किशमिश का पेस्ट, मसाला पाउडर और थोड़ा सा केसर डालें. सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं और धीमी आंच पर पकाते रहें. जब मिक्सचर गाढ़ा, चमकीला और चिपचिपा हो जाए, तब आपका घर का बना क्वालिटी च्यवनप्राश तैयार है.
अब इसी पैन में तुलसी के पत्ते, खजूर-किशमिश का पेस्ट, मसाला पाउडर और थोड़ा सा केसर डालें. सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं और धीमी आंच पर पकाते रहें. जब मिक्सचर गाढ़ा, चमकीला और चिपचिपा हो जाए, तब आपका घर का बना क्वालिटी च्यवनप्राश तैयार है.
Published at : 06 Dec 2025 03:46 PM (IST)
Winter Chyawanprash Chyawanprash Recipe Chyawanprash At Home

