रोज की चाय को दें नया टच और क्रीमी टेक्सचर, इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं स्मूद लाटे टी

रोज की चाय को दें नया टच और क्रीमी टेक्सचर, इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं स्मूद लाटे टी

कुछ खास ट्राई करना चाहते हैं, तो लाटे टी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. यह चाय न तो बहुत तेज होती है और न ही भारी, बल्कि क्रीमी, स्मूद और आराम देने वाली होती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Jan 2026 06:54 AM (IST)
कुछ खास ट्राई करना चाहते हैं, तो लाटे टी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. यह चाय न तो बहुत तेज होती है और न ही भारी, बल्कि क्रीमी, स्मूद और आराम देने वाली होती है.

आजकल चाय सिर्फ चाय नहीं रही, लोग इसमें नए स्वाद और टेक्सचर की तलाश करने लगे हैं. अगर आप रोज की साधारण चाय से थक गए हैं और कुछ खास ट्राई करना चाहते हैं, तो लाटे टी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. यह चाय न तो बहुत तेज होती है और न ही भारी, बल्कि क्रीमी, स्मूद और आराम देने वाली होती है. तो आइए घर पर स्मूद लाटे टी बनाने की आसान रेसिपी जानते हैंं.

1/6
लाटे टी बनाने के लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है. इसके लिए दूध, पानी , चायपत्ती, चीनी, इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर चीजें तैयार करें. इन सामग्री से ही आप घर पर स्वादिष्ट और क्रीमी लाटे टी बना सकते हैं.
लाटे टी बनाने के लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है. इसके लिए दूध, पानी , चायपत्ती, चीनी, इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर चीजें तैयार करें. इन सामग्री से ही आप घर पर स्वादिष्ट और क्रीमी लाटे टी बना सकते हैं.
2/6
अब एक पैन में आधा कप पानी डालें और इसे उबालें. जब पानी उबलने लगे, उसमें चायपत्ती डालें और 1–2 मिनट तक अच्छी तरह उबलने दें. इससे चाय की खुशबू और बेस फ्लेवर तैयार हो जाएगा.
अब एक पैन में आधा कप पानी डालें और इसे उबालें. जब पानी उबलने लगे, उसमें चायपत्ती डालें और 1–2 मिनट तक अच्छी तरह उबलने दें. इससे चाय की खुशबू और बेस फ्लेवर तैयार हो जाएगा.
Published at : 19 Jan 2026 06:54 AM (IST)
Latte Tea Creamy Tea Tea At Home Latte Tea Recipe

