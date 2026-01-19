एक्सप्लोरर
रोज की चाय को दें नया टच और क्रीमी टेक्सचर, इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं स्मूद लाटे टी
कुछ खास ट्राई करना चाहते हैं, तो लाटे टी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. यह चाय न तो बहुत तेज होती है और न ही भारी, बल्कि क्रीमी, स्मूद और आराम देने वाली होती है.
आजकल चाय सिर्फ चाय नहीं रही, लोग इसमें नए स्वाद और टेक्सचर की तलाश करने लगे हैं. अगर आप रोज की साधारण चाय से थक गए हैं और कुछ खास ट्राई करना चाहते हैं, तो लाटे टी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. यह चाय न तो बहुत तेज होती है और न ही भारी, बल्कि क्रीमी, स्मूद और आराम देने वाली होती है. तो आइए घर पर स्मूद लाटे टी बनाने की आसान रेसिपी जानते हैंं.
1/6
2/6
Published at : 19 Jan 2026 06:54 AM (IST)
फूड
6 Photos
रोज की चाय को दें नया टच और क्रीमी टेक्सचर, इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं स्मूद लाटे टी
फूड
6 Photos
साधारण डिश भी स्वाद में लगेगी धमाकेदार! इन आसान कुकिंग टिप्स से आपका खाना बन जाएगा शानदार
फूड
7 Photos
न कसने का झंझट और न घंटों पकाने की प्रॉब्लम, जानें 30 मिनट से भी कम वक्त में कैसे बना सकते हैं गाजर का हलवा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अपने ही देश के राज्य में सेना को क्यों तैनात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, किस बात का डर? जानें पूरा मामला
राजस्थान
राजस्थान: कोटपूतली में केमिकल से भरे टैंकर और ट्रेलर की टक्कर, आग लगने से मची अफरा-तफरी
क्रिकेट
आईसीसी ने सुलझाया वीजा का टेंशन?, टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत आएंगे 42 ‘पाकिस्तानी’
बॉलीवुड
राम जन्मभूमि दर्शन के लिए नहीं दी साड़ी, डिजाइनर मसाबा गुप्ता पर भड़कीं कंगना रनौत
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion