Edible Flowers: जमकर खाए जाते हैं ये 10 फूल, देश की लगभग हर किचन में होते हैं यूज

Indian Edible Flowers List: भारत में अलग-अलग मौसम में सब्जियों की अलग-अलग वैरायटी खाई जाती है. इनमें से कुछ फूल भी शामिल होते हैं. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Jan 2026 01:13 PM (IST)
भारत की पारंपरिक रसोई में फूल कोई नई या खास चीज नहीं रहे हैं. मौसम और उपलब्धता के हिसाब से इन्हें सब्जी की तरह पकाया गया. यही वजह है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में आज भी कई फूल रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होते हैं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.

केले का फूल दक्षिण और पूर्वी भारत में आम है. इसे साफ कर करी, भाजी या दाल में पकाया जाता है. यह पेट भरने वाला और फाइबर से भरपूर माना जाता है.
कद्दू की बेल पर आने वाले फूल हल्के स्वाद के होते हैं. इन्हें कम मसालों में जल्दी पकाया जाता है. यह सादी और हल्की सब्ज़ी मानी जाती है.
Published at : 09 Jan 2026 01:13 PM (IST)
Edible Flowers Edible Flowers In India Indian Edible Flowers List

