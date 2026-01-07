हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडमिलावट से बचने के लिए घर पर मिनटों में बनाएं फ्रेश पनीर, जानिए आसान तरीका

मिलावट से बचने के लिए घर पर मिनटों में बनाएं फ्रेश पनीर, जानिए आसान तरीका

घर पर पनीर बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. सिर्फ फुल फैट दूध और नींबू का रस या सिरका ही काफी होता है. यही वजह है कि इसे घर पर बनाना आसान और किफायती माना जाता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 07 Jan 2026 10:09 AM (IST)
घर पर पनीर बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. सिर्फ फुल फैट दूध और नींबू का रस या सिरका ही काफी होता है. यही वजह है कि इसे घर पर बनाना आसान और किफायती माना जाता है.

पनीर भारतीय रसोई के सबसे जरूरी हिस्सें में से एक माना जाता है. शादी हो, पार्टी हो या फिर घर का कोई फंक्शन खास मौकों पर पनीर के बिना थाली अधूरी सी लगती है. लेकिन बाजारों में मिलने वाले पनीर को लेकर अक्सर मिलावट का डर रहता है. खासकर त्योहारों के समय बाजारों में सबसे ज्यादा मिलावटी पनीर मिलता है. ऐसे में घर पर बना फ्रेश पनीर न सिर्फ सुरक्षित माना जाता है, बल्कि स्वाद और क्वालिटी में भी सही होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आ घर पर ही मिनटों में फ्रेश पनीर कैसे बना सकते हैं.

1/7
घर पर पनीर बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. सिर्फ फुल फैट दूध और नींबू का रस या सिरका ही काफी होता है. यही वजह है कि इसे घर पर बनाना आसान और किफायती माना जाता है.
घर पर पनीर बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. सिर्फ फुल फैट दूध और नींबू का रस या सिरका ही काफी होता है. यही वजह है कि इसे घर पर बनाना आसान और किफायती माना जाता है.
2/7
पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में फुल फैट दूध डालकर उसे उबाल लें. इसके बाद दूध को लगातार चलाते रहें, ताकि वह तले में लगे नहीं और अच्छे से उबल जाए.
पनीर बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में फुल फैट दूध डालकर उसे उबाल लें. इसके बाद दूध को लगातार चलाते रहें, ताकि वह तले में लगे नहीं और अच्छे से उबल जाए.
Published at : 07 Jan 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
How To Make Paneer Paneer Recipe Homemade Paneer Fresh Paneer

फूड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
China On Venezuela: वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद चीन भयंकर परेशान! क्या है सैटेलाइट, तेल और टेक्नोलॉजी का कनेक्शन
वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद चीन भयंकर परेशान! क्या है सैटेलाइट, तेल और टेक्नोलॉजी का कनेक्शन
महाराष्ट्र
BMC चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने किया रिजेक्ट कर दिया कैंपेन सॉन्ग
BMC चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने किया रिजेक्ट कर दिया कैंपेन सॉन्ग
विश्व
भारत अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल! टैरिफ का क्या होगा? एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
भारत अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल! टैरिफ का क्या होगा? एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Turkman Gate Bulldozer Action: मस्जिद के पास ढहाए अवैध निर्माण, लोगों ने काटा गदर | Delhi News
Turkman Gate Bulldozer Action: पुरानी दिल्ली में अभी भी बुलडोजर एक्शन जारी | Delhi News
Faiz-e-Ilahi Masjid: पुरानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन पर बवाल | Masjid | Delhi Police Action
Delhi Bulldozer Action: दरगाह पहुंचा बुलडोजर तो मचा गया बवाल | Masjid | Dargah
Srinagara Fire Breaking: थर्माकोल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चारों तरफ धुआं- धुआं | Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
ओपिनियन: भारत कैसे आंकड़ों की कमी की वजह से प्रदूषण रोकने में नाकाम? जानें
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
China On Venezuela: वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद चीन भयंकर परेशान! क्या है सैटेलाइट, तेल और टेक्नोलॉजी का कनेक्शन
वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद चीन भयंकर परेशान! क्या है सैटेलाइट, तेल और टेक्नोलॉजी का कनेक्शन
महाराष्ट्र
BMC चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने किया रिजेक्ट कर दिया कैंपेन सॉन्ग
BMC चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने किया रिजेक्ट कर दिया कैंपेन सॉन्ग
विश्व
भारत अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल! टैरिफ का क्या होगा? एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
भारत अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल! टैरिफ का क्या होगा? एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 6: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट
अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट
नौकरी
एनआईबीएमजी में प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की भर्ती, जानें योग्यता से लेकर आवेदन तक पूरी डिटेल्स
एनआईबीएमजी में प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की भर्ती, जानें योग्यता से लेकर आवेदन तक पूरी डिटेल्स
जनरल नॉलेज
Umar Khalid and Sharjeel Imam: क्या है UAPA, जिससे जेल में हैं उमर खालिद और शरजील इमाम? जानें कब बना और सबसे पहले किस पर लगा?
क्या है UAPA, जिससे जेल में हैं उमर खालिद और शरजील इमाम? जानें कब बना और सबसे पहले किस पर लगा?
विश्व
'मुझसे पीएम मोदी खुश नहीं...', ट्रंप को हो गया गलती का अहसास! भारत संग रिश्तों पर क्या बोला?
'मुझसे पीएम मोदी खुश नहीं...', ट्रंप को हो गया गलती का अहसास! भारत संग रिश्तों पर क्या बोला?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget