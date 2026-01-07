एक्सप्लोरर
मिलावट से बचने के लिए घर पर मिनटों में बनाएं फ्रेश पनीर, जानिए आसान तरीका
घर पर पनीर बनाने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. सिर्फ फुल फैट दूध और नींबू का रस या सिरका ही काफी होता है. यही वजह है कि इसे घर पर बनाना आसान और किफायती माना जाता है.
पनीर भारतीय रसोई के सबसे जरूरी हिस्सें में से एक माना जाता है. शादी हो, पार्टी हो या फिर घर का कोई फंक्शन खास मौकों पर पनीर के बिना थाली अधूरी सी लगती है. लेकिन बाजारों में मिलने वाले पनीर को लेकर अक्सर मिलावट का डर रहता है. खासकर त्योहारों के समय बाजारों में सबसे ज्यादा मिलावटी पनीर मिलता है. ऐसे में घर पर बना फ्रेश पनीर न सिर्फ सुरक्षित माना जाता है, बल्कि स्वाद और क्वालिटी में भी सही होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आ घर पर ही मिनटों में फ्रेश पनीर कैसे बना सकते हैं.
1/7
2/7
Published at : 07 Jan 2026 10:09 AM (IST)
फूड
7 Photos
नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
फूड
6 Photos
नए साल में पार्टी करनी है तो ऐसे करें तैयारी, देखें घर पर बनने वाली 5 आसान पार्टी रेसिपी
फूड
6 Photos
न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जोड़ें टेस्ट और सेहत, ट्राय करें ब्रेकफास्ट में पीनट बटर-बनाना सैंडविच
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद चीन भयंकर परेशान! क्या है सैटेलाइट, तेल और टेक्नोलॉजी का कनेक्शन
महाराष्ट्र
BMC चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका, चुनाव आयोग ने किया रिजेक्ट कर दिया कैंपेन सॉन्ग
विश्व
भारत अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल! टैरिफ का क्या होगा? एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
स्पोर्ट्स
स्टीव स्मिथ का धमाका! एशेज का 96 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, सचिन को भी छोड़ा पीछे
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion