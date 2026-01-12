लोहड़ी पर रेवड़ी का खास महत्व होता है. तिल, गुड़ और घी से बनी यह कुरकुरी मिठाई सर्दियों में खूब पसंद की जाती है. स्वाद के साथ-साथ यह शरीर को गर्म रखने और ऊर्जा देने में भी मदद करती है, इसलिए इसे रिश्तेदारों में बांटना शुभ माना जाता है.