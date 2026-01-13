मकर संक्रांति पर कैसे बनाएं टेस्टी खिचड़ी? हर कोई चाटता रह जाएगा उंगलियां

माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है. इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है. वहीं नए चावल से बनी पहली खिचड़ी सूर्य को अर्पित की जाती है. ऐसा माना जाता है कि खिचड़ी नवग्रहों का संतुलन बनाती है और शुभ फल देती है.