मकर संक्रांति पर कैसे बनाएं टेस्टी खिचड़ी? हर कोई चाटता रह जाएगा उंगलियां

मकर संक्रांति पर कैसे बनाएं टेस्टी खिचड़ी? हर कोई चाटता रह जाएगा उंगलियां

मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है. इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है. वहीं नए चावल से बनी पहली खिचड़ी सूर्य को अर्पित की जाती है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 13 Jan 2026 06:57 AM (IST)
मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है. इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है. वहीं नए चावल से बनी पहली खिचड़ी सूर्य को अर्पित की जाती है.

मकर संक्रांति सूर्य देव से जुड़ा एक प्रमुख त्योहार है, जिसे देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है. वहीं उत्तर भारत में इस दिन को खिचड़ी से जोड़कर मनाने की भी अनोखी परंपरा है. दरअसल मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाना, सूर्य देव को अर्पित करना और दान देना खास महत्व रखता है. वहीं खिचड़ी सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि आस्था, लोक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं से भी जुड़ी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस मकर संक्रांति पर आप टेस्टी खिचड़ी कैसे बना सकते हैं.

1/8
माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है. इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है. वहीं नए चावल से बनी पहली खिचड़ी सूर्य को अर्पित की जाती है. ऐसा माना जाता है कि खिचड़ी नवग्रहों का संतुलन बनाती है और शुभ फल देती है.
माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है. इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है. वहीं नए चावल से बनी पहली खिचड़ी सूर्य को अर्पित की जाती है. ऐसा माना जाता है कि खिचड़ी नवग्रहों का संतुलन बनाती है और शुभ फल देती है.
2/8
मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाली उड़द दाल को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है. माना जाता है कि मकर संक्रांति पर उड़द दाल की खिचड़ी खाने और दान करने से ग्रहों की अशुभता कम होती है. यही वजह है कि इस दिन उड़द दाल से बनी खिचड़ी को विशेष महत्व होता है.
मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाली उड़द दाल को शनि ग्रह से जोड़ा जाता है. माना जाता है कि मकर संक्रांति पर उड़द दाल की खिचड़ी खाने और दान करने से ग्रहों की अशुभता कम होती है. यही वजह है कि इस दिन उड़द दाल से बनी खिचड़ी को विशेष महत्व होता है.
Published at : 13 Jan 2026 06:57 AM (IST)
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
