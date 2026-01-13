एक्सप्लोरर
मकर संक्रांति पर कैसे बनाएं टेस्टी खिचड़ी? हर कोई चाटता रह जाएगा उंगलियां
मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे उत्तरायण कहा जाता है. इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है. वहीं नए चावल से बनी पहली खिचड़ी सूर्य को अर्पित की जाती है.
मकर संक्रांति सूर्य देव से जुड़ा एक प्रमुख त्योहार है, जिसे देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है. वहीं उत्तर भारत में इस दिन को खिचड़ी से जोड़कर मनाने की भी अनोखी परंपरा है. दरअसल मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाना, सूर्य देव को अर्पित करना और दान देना खास महत्व रखता है. वहीं खिचड़ी सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि आस्था, लोक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं से भी जुड़ी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस मकर संक्रांति पर आप टेस्टी खिचड़ी कैसे बना सकते हैं.
1/8
2/8
Published at : 13 Jan 2026 06:57 AM (IST)
Tags :Makar Sankranti KHICHDI Khichdi Recipe
फूड
7 Photos
न कसने का झंझट और न घंटों पकाने की प्रॉब्लम, जानें 30 मिनट से भी कम वक्त में कैसे बना सकते हैं गाजर का हलवा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'अब पाकिस्तान को IMF लोन की जरूरत नहीं', JF-17 फाइटर जेट को लेकर ख्वाजा आसिफ के दावों में कितना दम?
मध्य प्रदेश
रीवा में गुटखा चबाना ही चोर को पड़ गया भारी, अनोखे ढंग से हुआ चोरी का खुलासा! जानें कैसे
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे धीमी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान का भी नाम शामिल
इंडिया
'मैं मुंबई आ रहा हूं और हिम्मत है तो मेरे पैर...', राज ठाकरे की धमकी पर अन्नामलाई ने दिया जवाब
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion