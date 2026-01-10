एक्सप्लोरर
सेहत के लिए वरदान है काले चने का सूप, जानें इसकी आसान रेसिपी
काले चने का सूप सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. इसका सूप सर्दियों में बॉडी को सेहतमंद रखने में मदद करता है. इसे बनाना भी बहुत आसान है.
सर्दियों में गरमा-गरम सूप पीना हर किसी को बहुत पसंद होता है. खासकर काले चने का सूप सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. इसका सूप सर्दियों में बॉडी को सेहतमंद रखने में मदद करता है. इसे बनाना भी बहुत आसान है. तो आइए जानते हैं कि सेहत के लिए वरदान काले चने का सूप की आसान रेसिपी क्या है.
1/5
2/5
Published at : 10 Jan 2026 12:15 PM (IST)
फूड
7 Photos
न कसने का झंझट और न घंटों पकाने की प्रॉब्लम, जानें 30 मिनट से भी कम वक्त में कैसे बना सकते हैं गाजर का हलवा?
फूड
7 Photos
नए साल पर हर सेकेंड बिकी 1300 किलो बिरयानी, जानें स्वाद के दीवानों ने क्या-क्या मंगाया?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती', रोहिणी आचार्य का फिर छलका दर्द
इंडिया
'पाकिस्तान को बदलना पड़ा सैन्य ढांचा', CDS जनरल अनिल चौहान ने बताया ऑपरेशन सिंदूर का असर, भारत की तैयारी को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
पोस्टपार्टम में खुद को कैसे शांत रखती हैं परिणीति चोपड़ा? एक्ट्रेस बोलीं- ‘मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं’
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion