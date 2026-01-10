सेहत के लिए वरदान है काले चने का सूप, जानें इसकी आसान रेसिपी

काले चने का सूप बनाने के लिए सबसे पहले काले चनों को अच्छे से धोकर प्रेशर कुकर में डालें. इसमें पर्याप्त पानी डालें और 4–5 सीटी तक उबालें जब तक चने पूरी तरह नरम न हो जाएं. इसके बाद एक पैन में थोड़ा सा घी गर्म करें. जब घी गर्म हो जाए तो इसमें जीरा डालें.