एक्सप्लोरर
'नो शेकहैंड' विवाद के बीच पढ़ें हाथ मिलाने के शेर, खुश हो जाएगी तबीयत
एशिया कप 2025 खत्म हो चुका है. भारत खिताबी जीत दर्ज करके खुशियां मना रहा है तो पाकिस्तान में मातम का दौर जारी है. बस एक चीज जो अब तक खत्म नहीं हुई, वह है नो शेकहैंड विवाद.
भारत-पाकिस्तान के बीच पहले मुकाबले से शुरू हुआ नो शेक हैंड विवाद टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी जारी है. इस दौर में हम आपको हाथ मिलाने के शेरों से रूबरू कराते हैं.
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 30 Sep 2025 07:53 AM (IST)
लाइफस्टाइल
6 Photos
रावण दहन 2025 में कब है? दहन की जली लकड़ी को घर में लाना शुभ या अशुभ! जानिए इसके बारे में
लाइफस्टाइल
6 Photos
एक ब्रेन डेड शख्स से कितने लोगों को मिल जाती है जिंदगी, अंगदान के लिए सबसे सही समय कौन-सा?
लाइफस्टाइल
7 Photos
पति के साथ हर वक्त होती है लड़ाई? उलझते रिश्ते को सुलझाने के लिए अपनाएं ये ट्रिक्स
लाइफस्टाइल
7 Photos
थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
अक्टूबर में सताएगी मई-जून वाली गर्मी, उससे पहले होगी बारिश, दिल्ली-यूपी समेत अन्य राज्यों का मौसम अपडेट जानें
स्पोर्ट्स
Women’s World Cup 2025: इस बार महिला टीम की प्राइज मनी में 300% का इजाफा, IPL और पुरूष टीम को भी छोड़ा पीछे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में सहारा समूह की 130 एकड़ जमीन पर नगर निगम का कब्जा, एलडीए ने भी 70 एकड़ भूमि ली
बॉलीवुड
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की कैसी है एवडांस बुकिंग रिपोर्ट, कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें यहां
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion