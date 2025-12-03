हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मWednesday Puja: गणेश जी की कृपा पाने के लिए बुधवार को करें ये उपाय! करियर और नौकरी में मिलेगी तरक्की

Wednesday Puja: गणेश जी की कृपा पाने के लिए बुधवार को करें ये उपाय! करियर और नौकरी में मिलेगी तरक्की

Wednesday Puja: बुधवार को गणेश जी की पूजा करने से करियर और व्यापार में अड़चनें दूर होती हैं. दूर्वा, शमी के पत्ते, मोदक और हरा दान से सफलता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 03 Dec 2025 06:30 AM (IST)
Wednesday Puja: बुधवार को गणेश जी की पूजा करने से करियर और व्यापार में अड़चनें दूर होती हैं. दूर्वा, शमी के पत्ते, मोदक और हरा दान से सफलता और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.

गणेश पूजा

1/6
बुधवार को भगवान गणेश की उपासना विशेष फल देता है. विघ्नहर्ता की कृपा से जीवन की रुकावटें दूर होती है और मन-घर में सुख-शांति का वास होता है. किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण मात्र ही सफलता का मार्ग खोल देता है. यदि आपके काम बार-बार अटक रहे हों तो गणेश जी का नाम लेने से काम बनने लगते हैं.
बुधवार को भगवान गणेश की उपासना विशेष फल देता है. विघ्नहर्ता की कृपा से जीवन की रुकावटें दूर होती है और मन-घर में सुख-शांति का वास होता है. किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण मात्र ही सफलता का मार्ग खोल देता है. यदि आपके काम बार-बार अटक रहे हों तो गणेश जी का नाम लेने से काम बनने लगते हैं.
2/6
बुधवार का दिन केवल गणेश उपासना के लिए ही नहीं, बल्कि बुध ग्रह को शांत करने का भी उत्तम समय माना जाता है. माना जाता है कि बुध मजबूत होने पर निर्णय क्षमता, व्यापारिक समझ और वाणी में सामर्थ्य बढ़ती है. इसलिए इस दिन गणेश पूजा करने से ग्रहों की बाधाएं भी शांत होकर सफलता की दिशा में बढ़ने लगती हैं.
बुधवार का दिन केवल गणेश उपासना के लिए ही नहीं, बल्कि बुध ग्रह को शांत करने का भी उत्तम समय माना जाता है. माना जाता है कि बुध मजबूत होने पर निर्णय क्षमता, व्यापारिक समझ और वाणी में सामर्थ्य बढ़ती है. इसलिए इस दिन गणेश पूजा करने से ग्रहों की बाधाएं भी शांत होकर सफलता की दिशा में बढ़ने लगती हैं.
3/6
यदि लंबे समय से करियर सेट नहीं हो पा रहा है. नौकरी में स्थिरता नहीं मिल रही है. मेहनत का फल अपेक्षा से कम है तो बुधवार की पूजा बहुत प्रभावी मानी गई है. गणेश जी का आशीर्वाद करियर की धीमी गति को तेज कर देता है और नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं.
यदि लंबे समय से करियर सेट नहीं हो पा रहा है. नौकरी में स्थिरता नहीं मिल रही है. मेहनत का फल अपेक्षा से कम है तो बुधवार की पूजा बहुत प्रभावी मानी गई है. गणेश जी का आशीर्वाद करियर की धीमी गति को तेज कर देता है और नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं.
4/6
व्यापारियों के लिए बुधवार विशेष रूप से शुभ माना जाता है. इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा करने से कारोबार में रुकी हुई तरक्की दोबारा पटरी पर आने लगती है. नौकरीपेशा लोग भी इन उपायों को करें तो उन्नति और प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.
व्यापारियों के लिए बुधवार विशेष रूप से शुभ माना जाता है. इस दिन विघ्नहर्ता की पूजा करने से कारोबार में रुकी हुई तरक्की दोबारा पटरी पर आने लगती है. नौकरीपेशा लोग भी इन उपायों को करें तो उन्नति और प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.
5/6
यदि करियर और व्यापार में गति नहीं मिल रही हो, तो बुधवार के दिन गणेश जी के चरणों में दूर्वा और शमी के पत्ते अर्पित करना अत्यंत शुभ फल देता है. गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए मोदक का भोग लगाने से कार्यों में सफलता और सौभाग्य प्राप्त होता है.
यदि करियर और व्यापार में गति नहीं मिल रही हो, तो बुधवार के दिन गणेश जी के चरणों में दूर्वा और शमी के पत्ते अर्पित करना अत्यंत शुभ फल देता है. गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए मोदक का भोग लगाने से कार्यों में सफलता और सौभाग्य प्राप्त होता है.
6/6
भगवान गणेश को हरा रंग अत्यंत प्रिय है. इसीलिए बुधवार के दिन हरा मूंग, हरे वस्त्र दान करने से बुध ग्रह मजबूत होता है. इससे करियर में प्रगति मिलती है. हरे कपड़े पहनने से भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. मान्यता है कि इस दिन बेटी या बहन को उपहार देने से सुख समृद्धि आती है.
भगवान गणेश को हरा रंग अत्यंत प्रिय है. इसीलिए बुधवार के दिन हरा मूंग, हरे वस्त्र दान करने से बुध ग्रह मजबूत होता है. इससे करियर में प्रगति मिलती है. हरे कपड़े पहनने से भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. मान्यता है कि इस दिन बेटी या बहन को उपहार देने से सुख समृद्धि आती है.
Published at : 03 Dec 2025 06:30 AM (IST)
Tags :
Wednesday Puja Ganesh Puja Career Growth

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अयोध्या की तरह मथुरा भी छोड़ दें मुसलमान...', पूर्व ASI अधिकारी केके मुहम्मद का बयान, जानें हिंदुओं से क्या कहा
'अयोध्या की तरह मथुरा भी छोड़ दें मुसलमान...', पूर्व ASI अधिकारी केके मुहम्मद का बयान
बिहार
बिहार के राजभवन का नाम तत्काल प्रभाव से बदला, अब क्या रखा गया? जानिए
बिहार के राजभवन का नाम तत्काल प्रभाव से बदला, अब क्या रखा गया? जानिए
क्रिकेट
दूसरे वनडे से ठीक पहले जैक कैलिस ने मार्को यानसेन पर दिया बड़ा बयान, भारतीय फैंस को जानना चाहिए
दूसरे वनडे से ठीक पहले कैलिस ने मार्को यानसेन पर दिया बड़ा बयान, भारतीय फैंस को जानना चाहिए
बॉलीवुड
नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाती हैं करीना कपूर? बीवी की ही डाइट फॉलो करके सैफ अली खान भी रहते हैं फिट
नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाते हैं करीना कपूर और सैफ अली खान, जानें फिटनेस सीक्रेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Nissan Tekton vs Renault Duster: Upcoming cars in India | Auto Live
Sansani: 'जानी दुश्मन' औलाद...मम्मी-पापा खल्लास ! | Crime News
Tata Sierra 2025 price, specs, features, engine and all details!| Auto Live
Mahindra XEV 9S first look, interior and features | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अयोध्या की तरह मथुरा भी छोड़ दें मुसलमान...', पूर्व ASI अधिकारी केके मुहम्मद का बयान, जानें हिंदुओं से क्या कहा
'अयोध्या की तरह मथुरा भी छोड़ दें मुसलमान...', पूर्व ASI अधिकारी केके मुहम्मद का बयान
बिहार
बिहार के राजभवन का नाम तत्काल प्रभाव से बदला, अब क्या रखा गया? जानिए
बिहार के राजभवन का नाम तत्काल प्रभाव से बदला, अब क्या रखा गया? जानिए
क्रिकेट
दूसरे वनडे से ठीक पहले जैक कैलिस ने मार्को यानसेन पर दिया बड़ा बयान, भारतीय फैंस को जानना चाहिए
दूसरे वनडे से ठीक पहले कैलिस ने मार्को यानसेन पर दिया बड़ा बयान, भारतीय फैंस को जानना चाहिए
बॉलीवुड
नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाती हैं करीना कपूर? बीवी की ही डाइट फॉलो करके सैफ अली खान भी रहते हैं फिट
नाश्ते से डिनर तक क्या-क्या खाते हैं करीना कपूर और सैफ अली खान, जानें फिटनेस सीक्रेट
विश्व
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
जनरल नॉलेज
Snake Village India: भारत के इस गांव में सांपों के साथ खेलते हैं बच्चे, हर घर में देखने को मिलेंगे खतरनाक सांप
भारत के इस गांव में सांपों के साथ खेलते हैं बच्चे, हर घर में देखने को मिलेंगे खतरनाक सांप
हेल्थ
World Aids Day 2025: भारत में HIV केस रिकॉर्ड स्तर पर, 72% केस युवाओं में! एक्सपर्ट बोले- जागरूकता कैंपेन बेहद जरूरी
भारत में HIV केस रिकॉर्ड स्तर पर, 72% केस युवाओं में! एक्सपर्ट बोले- जागरूकता कैंपेन बेहद जरूरी
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget