बुधवार को भगवान गणेश की उपासना विशेष फल देता है. विघ्नहर्ता की कृपा से जीवन की रुकावटें दूर होती है और मन-घर में सुख-शांति का वास होता है. किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का स्मरण मात्र ही सफलता का मार्ग खोल देता है. यदि आपके काम बार-बार अटक रहे हों तो गणेश जी का नाम लेने से काम बनने लगते हैं.