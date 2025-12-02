हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मप्राचीन भारत में सास के 6 प्रकार! कहीं आपकी सास भी तो नहीं हैं इनमें से एक? जानें रिश्तों का सच

प्राचीन भारत में सास के 6 प्रकार! कहीं आपकी सास भी तो नहीं हैं इनमें से एक? जानें रिश्तों का सच

मनुस्मृति, महाभारत, याज्ञवल्क्य स्मृति और अर्थशास्त्र जैसे धार्मिक ग्रंथों में सासों के व्यवहार के आधार पर 6 श्रेणी में बांटा गया है. आइए जानते हैं इसके पीछे का धार्मिक और शास्त्रीय रहस्य!

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 02 Dec 2025 05:46 PM (IST)
मनुस्मृति, महाभारत, याज्ञवल्क्य स्मृति और अर्थशास्त्र जैसे धार्मिक ग्रंथों में सासों के व्यवहार के आधार पर 6 श्रेणी में बांटा गया है. आइए जानते हैं इसके पीछे का धार्मिक और शास्त्रीय रहस्य!

भारतीय ग्रंथों में सास के 6 प्रकार

1/6
प्राचीन भारतीय सभ्यताओं ने रिश्तों की व्यवहारिकता को लेकर काफी स्पष्ट विश्लेषण किया है. मनुस्मृति, महाभारत, याज्ञवल्क्य स्मृति और अर्थशास्त्र जैसे धार्मिक ग्रंथों में सासों के व्यवहार के आधार पर 6 श्रेणी में बांटा गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में.
प्राचीन भारतीय सभ्यताओं ने रिश्तों की व्यवहारिकता को लेकर काफी स्पष्ट विश्लेषण किया है. मनुस्मृति, महाभारत, याज्ञवल्क्य स्मृति और अर्थशास्त्र जैसे धार्मिक ग्रंथों में सासों के व्यवहार के आधार पर 6 श्रेणी में बांटा गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में.
2/6
प्राचीन भारतीय सभ्यता के मुताबिक पहली श्रेणी में ऐसी सास आती है, जो घर की शक्ति, मान-सम्मान, और परिवार में नियंत्रण शक्ति को लेकर जुनूनी होती है. इस तरह की व्यवहार करने वाली सास बहु को प्रतियोगी के रूप में देखती है, और बेटे पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए भावनात्मक दबाव के साथ-साथ मानसिक नियंत्रण की भी सहायता लेती है. इन्हें घर की सत्ता हाथ से जाने का भय सताता है.
प्राचीन भारतीय सभ्यता के मुताबिक पहली श्रेणी में ऐसी सास आती है, जो घर की शक्ति, मान-सम्मान, और परिवार में नियंत्रण शक्ति को लेकर जुनूनी होती है. इस तरह की व्यवहार करने वाली सास बहु को प्रतियोगी के रूप में देखती है, और बेटे पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए भावनात्मक दबाव के साथ-साथ मानसिक नियंत्रण की भी सहायता लेती है. इन्हें घर की सत्ता हाथ से जाने का भय सताता है.
3/6
दूसरी श्रेणी में वो सासें आती हैं, जो अपनी बहु को परिवार में काफी मान-सम्मान और नई बेटी की तरह स्वीकार करती है. ऐसी सासें बहुओं का मार्गदर्शन करने के साथ उनके साथ दोस्ताना बर्ताव करती हैं. ये रिश्तों में स्थिरता बनाए रखने के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है.
दूसरी श्रेणी में वो सासें आती हैं, जो अपनी बहु को परिवार में काफी मान-सम्मान और नई बेटी की तरह स्वीकार करती है. ऐसी सासें बहुओं का मार्गदर्शन करने के साथ उनके साथ दोस्ताना बर्ताव करती हैं. ये रिश्तों में स्थिरता बनाए रखने के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है.
4/6
पांचवी श्रेणी की सासें इससे बिल्कुल उलट होती है, बाहर से जितनी शांत अंदर उतनी ही राजनीति चल रही होती है. ऐसी सास कभी भी बहु से सीधा टकराव करने के बजाए चीजों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती हैं, जो कहीं न कहीं रिश्तों में दूरियों और खटास का कारण बनता है.
पांचवी श्रेणी की सासें इससे बिल्कुल उलट होती है, बाहर से जितनी शांत अंदर उतनी ही राजनीति चल रही होती है. ऐसी सास कभी भी बहु से सीधा टकराव करने के बजाए चीजों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती हैं, जो कहीं न कहीं रिश्तों में दूरियों और खटास का कारण बनता है.
5/6
चौथी श्रेणी की सासें अपनी समय के साथ बहु के प्रति अच्छे बदलाव अपनाती हैं. घर में बहु को भी बराबरी का स्थान देती हैं. ऐसी सासें बहुओं के साथ दोस्ताना व्यवहार अपनाते हुए घरेलू मामलों में उनका समर्थन करती है.
चौथी श्रेणी की सासें अपनी समय के साथ बहु के प्रति अच्छे बदलाव अपनाती हैं. घर में बहु को भी बराबरी का स्थान देती हैं. ऐसी सासें बहुओं के साथ दोस्ताना व्यवहार अपनाते हुए घरेलू मामलों में उनका समर्थन करती है.
6/6
छठीं और अंतिम श्रेणी में वो सासें आती हैं, जो बहु के आते ही घर की राजनीति से खुद को अलग कर लेती हैं. यह इनकी कमजोरी नहीं, बल्कि एक परिपक्व समझदारी होती है, जो परिवार पर काबू रखने की बजाए उन्हें साथ लेकर चलने पर अमल करती हैं. उनका शांत और प्रेमपूर्वक रवैया बहु को हमेशा खुश रखता है.
छठीं और अंतिम श्रेणी में वो सासें आती हैं, जो बहु के आते ही घर की राजनीति से खुद को अलग कर लेती हैं. यह इनकी कमजोरी नहीं, बल्कि एक परिपक्व समझदारी होती है, जो परिवार पर काबू रखने की बजाए उन्हें साथ लेकर चलने पर अमल करती हैं. उनका शांत और प्रेमपूर्वक रवैया बहु को हमेशा खुश रखता है.
Published at : 02 Dec 2025 05:46 PM (IST)
Tags :
Hinduism Mother In Law

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
संसद में कब होगी वंदे मातरम पर चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा
संसद में कब होगी वंदे मातरम पर चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा
बिहार
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
क्रिकेट
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: मृणाल ठाकुर डेटिंग लाइफ को लेकर एक बार फिर गॉशिप गलियारों लगी आग
Salman Khan, The Intensity, Songs, and Success Behind Tere Naam, Sameer Anjaan Interview
Delhi News: चोरी का सनसनीखेज मामला! अस्पताल में महिला के शव से गहने गायब | Crime News
Saas Bahu Aur Saazish: एक बार फिर लौट आए नायरा और कार्तिक
Mutual Fund Gift and Inheritance Rules 2025 | Now Transfer Units Without Capital Gains Tax

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
संसद में कब होगी वंदे मातरम पर चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा
संसद में कब होगी वंदे मातरम पर चर्चा, किरेन रिजिजू ने किया खुलासा
बिहार
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
'सत्ता पक्ष और विपक्ष सब मेरे लिए...', बिहार विधानसभा स्पीकर बनने के बाद प्रेम कुमार का पहला रिएक्शन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, कहा- 'बनाने का कोई मतलब नहीं है'
अमिताभ बच्चन की किसी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहते बेटे अभिषेक बच्चन, जानें वजह
क्रिकेट
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
IND vs SA दूसरे ODI से पहले विराट कोहली ने की सिलेक्टर से बात, गंभीर से रहे दूर? वीडियो वायरल
विश्व
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
पाकिस्तान को खून के आंसू रुला रहा BLF, हमले में पहली बार महिला फिदायीन का किया इस्तेमाल, चीनी प्रोजेक्ट बना निशाना
न्यूज़
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
Explained: सूरज-सितारों को रहबर बनाकर, हजारों किलोमीटर का सफर कैसे तय करते प्रवासी पक्षी, आखिर भारत ही ठिकाना क्यों?
जनरल नॉलेज
IPL 2026: दुनिया की किस टी-20 लीग में खेलने पर मिलता है सबसे ज्यादा पैसा, किस नंबर पर आता है IPL?
दुनिया की किस टी-20 लीग में खेलने पर मिलता है सबसे ज्यादा पैसा, किस नंबर पर आता है IPL?
हेल्थ
Childbirth Lifespan: क्या बच्चे को जन्म देकर घट जाती है मां की उम्र? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
क्या बच्चे को जन्म देकर घट जाती है मां की उम्र? रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Embed widget