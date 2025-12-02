प्राचीन भारत में सास के 6 प्रकार! कहीं आपकी सास भी तो नहीं हैं इनमें से एक? जानें रिश्तों का सच

प्राचीन भारतीय सभ्यता के मुताबिक पहली श्रेणी में ऐसी सास आती है, जो घर की शक्ति, मान-सम्मान, और परिवार में नियंत्रण शक्ति को लेकर जुनूनी होती है. इस तरह की व्यवहार करने वाली सास बहु को प्रतियोगी के रूप में देखती है, और बेटे पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए भावनात्मक दबाव के साथ-साथ मानसिक नियंत्रण की भी सहायता लेती है. इन्हें घर की सत्ता हाथ से जाने का भय सताता है.