बालों के दान से लेकर दही चावल के प्रसाद तक, तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े 6 रोचक तथ्य!

दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है तिरुपति बालाजी का मंदिर, जहां भगवान विष्णु के अवतार श्रीवेंकटेश्वर स्वामी की पूजा की जाती है. मान्यताओं के मुताबिक कलयुग में भगवान विष्णु का यही निजी निवास माना जाता है, इस वजह से मंदिर में मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है. तिरुपति बालाजी को प्रसाद के रूप में लड्डू को भोग लगाया जाता है, लेकिन लड्डू के अलावा उन्हें दही-चावल खिलाने की भी पंरपरा रही है. सबसे पहले उन्हें दही-चावल का ही भोग लगाया जाता है.