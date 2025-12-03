हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बालों के दान से लेकर दही चावल के प्रसाद तक, तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े 6 रोचक तथ्य!

बालों के दान से लेकर दही चावल के प्रसाद तक, तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े 6 रोचक तथ्य!

Tirupati Balaji Mandir Mystery: दक्षिण भारत स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर आस्था और भक्ति के साथ-साथ रहस्यों से भी भरा हुआ है. जानिए तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े अनसुने रहस्य जो आपको भी चौंका देगी.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 03 Dec 2025 11:57 AM (IST)
Tirupati Balaji Mandir Mystery: दक्षिण भारत स्थित तिरुपति बालाजी का मंदिर आस्था और भक्ति के साथ-साथ रहस्यों से भी भरा हुआ है. जानिए तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े अनसुने रहस्य जो आपको भी चौंका देगी.

तिरुपति बालाजी मंदिर रहस्य

1/6
देशभर में ऐसे कई मंदिर हैं, जो आस्था के साथ गहरे रहस्यों को भी अपने आप में समेटे हुए हैं, लेकिन तिरुमाला का तिरुपति बालाजी मंदिर अपने आप में काफी खास है. यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र होने के साथ कई रहस्यों से भरा हुआ है. आज के इस लेख में हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े इन्हीं रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं.
देशभर में ऐसे कई मंदिर हैं, जो आस्था के साथ गहरे रहस्यों को भी अपने आप में समेटे हुए हैं, लेकिन तिरुमाला का तिरुपति बालाजी मंदिर अपने आप में काफी खास है. यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र होने के साथ कई रहस्यों से भरा हुआ है. आज के इस लेख में हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े इन्हीं रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं.
2/6
दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है तिरुपति बालाजी का मंदिर, जहां भगवान विष्णु के अवतार श्रीवेंकटेश्वर स्वामी की पूजा की जाती है. मान्यताओं के मुताबिक कलयुग में भगवान विष्णु का यही निजी निवास माना जाता है, इस वजह से मंदिर में मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है. तिरुपति बालाजी को प्रसाद के रूप में लड्डू को भोग लगाया जाता है, लेकिन लड्डू के अलावा उन्हें दही-चावल खिलाने की भी पंरपरा रही है. सबसे पहले उन्हें दही-चावल का ही भोग लगाया जाता है.
दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है तिरुपति बालाजी का मंदिर, जहां भगवान विष्णु के अवतार श्रीवेंकटेश्वर स्वामी की पूजा की जाती है. मान्यताओं के मुताबिक कलयुग में भगवान विष्णु का यही निजी निवास माना जाता है, इस वजह से मंदिर में मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है. तिरुपति बालाजी को प्रसाद के रूप में लड्डू को भोग लगाया जाता है, लेकिन लड्डू के अलावा उन्हें दही-चावल खिलाने की भी पंरपरा रही है. सबसे पहले उन्हें दही-चावल का ही भोग लगाया जाता है.
3/6
तिरुपति बालाजी मंदिर में बालों का दान करने की भी पंरपरा है. मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने कुबेर महाराज से ऋण लिया था और वचन दिया था कि, जब तक कलयुग खत्म होगा, तब तक पूरा ऋण चुका दिया जाएगा. उसी ऋण को चुकाने के लिए भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर बालों का दान करते हैं. भक्त द्वारा बाल का दान ऋण की किस्त के तौर पर देखा जाता है.
तिरुपति बालाजी मंदिर में बालों का दान करने की भी पंरपरा है. मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु ने कुबेर महाराज से ऋण लिया था और वचन दिया था कि, जब तक कलयुग खत्म होगा, तब तक पूरा ऋण चुका दिया जाएगा. उसी ऋण को चुकाने के लिए भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर बालों का दान करते हैं. भक्त द्वारा बाल का दान ऋण की किस्त के तौर पर देखा जाता है.
4/6
तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिमा भव्य होने के साथ काफी खास है. माना जाता है कि, प्रतिमा के पीछे से हमेशा समुद्र की लहरों की आवाज आती है, जिन भी भक्तों ने कान लगाकर इन आवाजों को सुनने की कोशिश करी है, उन्हें समुद्र के लहरों की आवाज सुनाई दी है. प्रतिमा को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का ही रूप माना जाता है, इस वजह बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के ही कपड़े पहनाए जाते हैं.
तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिमा भव्य होने के साथ काफी खास है. माना जाता है कि, प्रतिमा के पीछे से हमेशा समुद्र की लहरों की आवाज आती है, जिन भी भक्तों ने कान लगाकर इन आवाजों को सुनने की कोशिश करी है, उन्हें समुद्र के लहरों की आवाज सुनाई दी है. प्रतिमा को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का ही रूप माना जाता है, इस वजह बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के ही कपड़े पहनाए जाते हैं.
5/6
तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर स्थापित प्रतिमा पर असली बाल लगे हैं, जो कभी भी उलझते या बिगड़ते नहीं हैं. बाल हमेशा काले और चमकदार रहते हैं. बालों के अलावा गर्मियों के दिन में श्री वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा से पसीना भी आता है.
तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर स्थापित प्रतिमा पर असली बाल लगे हैं, जो कभी भी उलझते या बिगड़ते नहीं हैं. बाल हमेशा काले और चमकदार रहते हैं. बालों के अलावा गर्मियों के दिन में श्री वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा से पसीना भी आता है.
6/6
मंदिर में हमेशा एक दिया जलता ही रहता है, जिसमें कभी भी घी या तेल नहीं डाला जाता है, लेकिन इसके बाद भी दिया निरंतर जलता रहता है. ये दीया सभी के लिए रहस्य का केंद्र बना हुआ है.
मंदिर में हमेशा एक दिया जलता ही रहता है, जिसमें कभी भी घी या तेल नहीं डाला जाता है, लेकिन इसके बाद भी दिया निरंतर जलता रहता है. ये दीया सभी के लिए रहस्य का केंद्र बना हुआ है.
Published at : 03 Dec 2025 11:57 AM (IST)
Hinduism Tamil Nadu Tirupati BALAJI

इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
दिल्ली NCR
Delhi MCD By-Election Result: दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
वीडियोज

Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
BHU Heavy Stone Pelting News: आधी रात BHU में भयंकर बवाल! | CM Yogi | UP Police | Breaking
BHU Student: BHU में आधी रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प | Breaking |UP Police
Bihar Election में हार के बीच Congress का बड़ा कदम, 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी | Breaking
