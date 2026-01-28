एक्सप्लोरर
भारत तो आसपास भी नहीं, दुनिया के इस देश में लिया जाता है सबसे ज्यादा और महंगा टोल
ऑस्ट्रेलिया की बीमा कंपनी की एक रिसर्च के अनुसार दुनिया की सबसे महंगी टोल रोड पेंसिल्वेनिया में है. पेंसिल्वेनिया की टर्नपाइक रोड पर आपको करीब 113 डॉलर यानी करीब 9,500 रुपये का भुगतान करना पड़ता है.
हाईवे पर एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा के दौरान टोल टैक्स देना आम बात है. हर देश और राज्य में टोल की दरें अलग-अलग होती है. कहीं यह दरें मामूली होती है, तो जगह लोगों की जेब पर भारी पड़ती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी टोल रोड कहां है. वहीं महंगे टोल रोड का नाम सुनते ही अगर आपके दिमाग में अमेरिका, ब्रिटेन या जापान जैसे देश का नाम आ रहा है तो आप गलत है. दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में एक ऐसी टोल रोड है, जहां सफर करना किसी कार का टैंक फुल करने जितना महंगा पड़ता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा और महंगा टोल लिया जाता है.
Published at : 28 Jan 2026 09:18 AM (IST)
