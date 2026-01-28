भारत तो आसपास भी नहीं, दुनिया के इस देश में लिया जाता है सबसे ज्यादा और महंगा टोल

वहीं पेंसिल्वेनिया टर्नपाइक रोड पर हर मील चलने के लिए करीब 31 सेंट का पेमेंट करना पड़ता है. यह सड़क फिलाडेल्फिया से ओहियो सीमा तक करीब 360 किलोमीटर लंबी है. वहीं इतनी रकम में भारत में कार का पूरा टैंक फुल हो सकता है, जबकि यहां टोल टैक्स में ही इतना पैसा खर्च हो जाता है.