हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजभारत तो आसपास भी नहीं, दुनिया के इस देश में लिया जाता है सबसे ज्यादा और महंगा टोल

भारत तो आसपास भी नहीं, दुनिया के इस देश में लिया जाता है सबसे ज्यादा और महंगा टोल

By : कविता गाडरी  | Updated at : 28 Jan 2026 09:18 AM (IST)
हाईवे पर एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा के दौरान टोल टैक्स देना आम बात है. हर देश और राज्य में टोल की दरें अलग-अलग होती है. कहीं यह दरें मामूली होती है, तो जगह लोगों की जेब पर भारी पड़ती है.  लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी टोल रोड कहां है. वहीं महंगे टोल रोड का नाम सुनते ही अगर आपके दिमाग में अमेरिका, ब्रिटेन या जापान जैसे देश का नाम आ रहा है तो आप गलत है.  दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में एक ऐसी टोल रोड है, जहां सफर करना किसी कार का टैंक फुल करने जितना महंगा पड़ता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा और महंगा टोल लिया जाता है.

ऑस्ट्रेलिया की बीमा कंपनी बजट डायरेक्ट के एक रिसर्च के अनुसार दुनिया की सबसे महंगी टोल रोड पेंसिल्वेनिया में है. पेंसिल्वेनिया की टर्नपाइक रोड पर एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए आपको करीब 113 डॉलर यानी करीब 9,500 रुपये का भुगतान करना पड़ता है.
ऑस्ट्रेलिया की बीमा कंपनी बजट डायरेक्ट के एक रिसर्च के अनुसार दुनिया की सबसे महंगी टोल रोड पेंसिल्वेनिया में है. पेंसिल्वेनिया की टर्नपाइक रोड पर एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए आपको करीब 113 डॉलर यानी करीब 9,500 रुपये का भुगतान करना पड़ता है.
वहीं पेंसिल्वेनिया टर्नपाइक रोड पर हर मील चलने के लिए करीब 31 सेंट का पेमेंट करना पड़ता है. यह सड़क फिलाडेल्फिया से ओहियो सीमा तक करीब 360 किलोमीटर लंबी है.  वहीं इतनी रकम में भारत में कार का पूरा टैंक फुल हो सकता है, जबकि यहां टोल टैक्स में ही इतना पैसा खर्च हो जाता है.
वहीं पेंसिल्वेनिया टर्नपाइक रोड पर हर मील चलने के लिए करीब 31 सेंट का पेमेंट करना पड़ता है. यह सड़क फिलाडेल्फिया से ओहियो सीमा तक करीब 360 किलोमीटर लंबी है.  वहीं इतनी रकम में भारत में कार का पूरा टैंक फुल हो सकता है, जबकि यहां टोल टैक्स में ही इतना पैसा खर्च हो जाता है.
Published at : 28 Jan 2026 09:18 AM (IST)
